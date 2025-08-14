El plegable Pixel 10 Pro Fold será el principal punto de atención del evento Made by Google 2025 que el gigante de Internet celebrará la semana próxima y donde también veremos la nueva generación de la línea de móviles Pixel 10 y wearables como el reloj inteligente Pixel Watch 4 o los auriculares inalámbricos Pixel Buds 2a.

Los móviles plegables siguen ganando terreno en el gran grupo de los smartphones y casi todos los grandes del sector apuestan por incluirlos en su catálogo. Aquí la gran excepción es Apple que todavía no ha lanzado el esperado iPhone plegable, que como todo lo que llega de Cupertino debe animar aún más este tipo de formatos. A la espera de que Apple de el paso otros grandes fabricantes siguen mejorando sus diseños. Es el caso de Google y su Pixel 10 Pro Fold.

La compañía ha publicado un vídeo promocional que si bien breve avanza lo que podemos esperar del nuevo plegable. Su diseño general es muy similar al de la serie 9, pero con mejoras en el sistema de bisagras (aspecto clave en este tipo de móviles) y un acabado en color gris muy atractivo, que también esperamos para los Pixel 10. El vídeo también muestra la pantalla interna y la parte posterior con el sistema de cámaras.

Otras características que se han venido filtrando son la certificación IP68 para resistencia al polvo y salpicaduras, la primera vez que se incluye en estos plegables. Otra característica de estreno será la carga inalámbrica mediante el estándar Qi2.

También se espera novedades en las pantallas, especialmente en la exterior que aumentaría su tamaño hasta las 6,4 pulgadas y su brillo máximo hasta los 3000 nits para mejorar la visualización en exteriores. La capacidad de la batería también aumentaría, un 7% más que la del Pixel 9 Pro Fold. La pantalla principal sería la misma, una OLED con 8 pulgadas de diagonal cuando esté totalmente desplegada.

Su motor principal será de nueva generación, con el SoC Tensor 5 creado internamente por Google y 16 Gbytes de memoria RAM. En cuanto al almacenamiento, además de las variantes conocidas de 256 GB y 512 GB se añadiría una más con 1 Tbyte.

En cuanto a las cámaras, montará en la principal triple sensor con 48 megapíxeles, una lente ultra ancha de 10.5MP y una cámara telefoto de 10.8MP, además de dos cámaras para autofotos de 10 megapíxeles. Finalmente, para el apartado estético, se ofrecerá los acabados de color, verde y dorado, que se sumarán al gris que vemos en el teaser.

El Pixel 10 Pro Fold se presentará el 20 de agosto junto a la línea regular de los Pixel 10, con disponibilidad a partir del mes de octubre y con Android 16 como sistema operativo. No se conoce precio de venta.