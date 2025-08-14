Resident Evil Requiem tendrá escenarios tan amplios que podremos usar vehículos

Resident Evil Requiem nació con el objetivo inicial de ser un juego de tipo mundo abierto. Al final Capcom acabó dando marcha atrás y optó por un planteamiento más clásico. Sin embargo, esto no quiere decir que la idea de introducir escenarios más amplios quedase totalmente eliminada.

Según Dusk Golem, uno de los insiders más fiables del mundillo Capcom, en Resident Evil Requiem nos encontraremos con algunos escenarios tan amplios que podremos utilizar un vehículo para desplazarnos por ellos. No ha concretado nada más sobre este tema, pero si se confirma sería una importante innovación dentro de la saga.

Para poder integrar esos escenarios abiertos en Resident Evil Requiem el equipo de Capcom ha tenido que trabajar mucho a nivel de optimización. El REX Engine, que es el motor gráfico de nueva generación que utiliza este título, se lleva mejor que el anterior con escenarios más abiertos, pero aún así el trabajo de optimización ha sido fundamental.

En teoría, Capcom ha hecho un gran esfuerzo con el «nuevo motor de luces y sombras», ha incluido el motor dedicado al pelo de Pragmata y también ha implementado un sistema de físicas mejorado y mucho más realista. Este nuevo sistema de físicas será importante porque permitirá una mayor con los escenarios en las zonas en las que juguemos con Grace.

Es interesante que se hable de un nuevo motor de luces y sombras, sobre todo porque la franquicia ha venido adoptando el trazado de rayos en sus últimas entregas, así que podría estar presente también en Resident Evil Requiem, algo que ya os adelanté el pasado mes de junio en este artículo.

Tiene sentido, porque Resident Evil Village tuvo trazado de rayos, Resident Evil 4 Remake también, y esta tecnología también se implementó a posteriori en Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 3 Remake. El trazado de rayos le quedaría de maravilla a Resident Evil Requiem, y por lo que he visto en las primeras imágenes tiene toda la pinta de que estará presente en dicho juego.

Leon estará presente en Resident Evil Requiem

Y las secciones que podremos jugar con él estarán mucho más centradas en la acción. Los combates se han renovado, según la información que ha dado Dusk Golem, y se han implementado mecánicas de otros juegos, como The Last of Us Part II, y también otras acciones totalmente nuevas para mejorar la jugabilidad.

Durante el juego podremos cambiar entre la primera y la tercera persona con total libertad, independientemente del personaje al que estemos controlando, algo que me parece muy acertado, ya que hay una importante división entre los fans de la franquicia que prefieren la cámara en primera persona, y los que la prefieren en tercera persona. Con este movimiento serán ellos los que elegirán cómo quieren jugar a Resident Evil Requiem.

El lanzamiento de Resident Evil Requiem está marcado para el 27 de febrero de 2026, y está confirmado que llegará a Xbox Series S, Xbox Series X, PS5 y PC. Todavía no se han concretado las mejoras que podría tener la versión para PS5 Pro, pero imagino que una mayor resolución y calidad gráfica.