Call of Duty: Black Ops 7 se lanza el 14 de noviembre, no llegará a Nintendo Switch 2

Un conocido insider asegura que Call of Duty: Black Ops 7 llegará el 14 de noviembre de este año. Es una fecha que tiene sentido, y resulta perfectamente creíble, aunque de momento no tiene confirmación oficial, así que no podemos darla como totalmente segura. Como referencia, os recuerdo que Call of Duty: Black Ops 6 llegó el 25 de octubre de 2024.

Call of Duty: Black Ops 7 mantendrá el enfoque multiplataforma y multigeneración de entregas anteriores, lo que significa que llegará tanto a las consolas de la generación actual como a las consolas de la generación anterior. Podrás jugarlo en PS4, Xbox One, Xbox Series S-Series X, PS5 y PC, y supongo que tendrá optimizaciones específicas para PS5 Pro.

Sin embargo, no tenemos constancia de que Activision Blizzard vaya a lanzar una versión del juego para Nintendo Switch 2. Es algo difícil de entender, porque esta consola es superior a PS4 y Xbox One, así que a nivel de hardware no debería tener ningún problema para mover Call of Duty: Black Ops 7. Quizá tenga algo que ver con la baja disponibilidad de los kits de desarrollo, pero lo único cierto es que no tenemos una explicación oficial.

Qué precio tendrá Call of Duty: Black Ops 7

No habrá cambios en el precio con respecto a entregas anteriores. Esto significa que el juego costará 79,99 euros en su versión estándar, un precio que aplica también a la versión para la generación anterior de consolas. Las versiones con contenido adicional tendrán un precio mayor que, dependiendo de cada edición en concreto, podría superar los 100 euros.

Se espera que las precompras de este juego se abran el 20 de agosto, y que a partir de esa fecha se vayan publicando gradualmente una mayor cantidad de nuevos vídeos y contenidos del juego.

Activision Blizzard no tiene miedo a Battlefield 6

EA y DICE han hecho un trabajo excelente con Battlefield 6. Este juego lo tiene todo para convertirse en el título de acción bélica en primera persona más avanzado y con mejor factura gráfica del momento, y técnicamente va a estar muy por encima de Call of Duty: Black Ops 7, que seguirá siendo un título lastrado por la generación anterior de consolas.

Battlefield 6 es innovación y representa un gran avance técnico, mientras que Call of Duty: Black Ops 7 es continuismo y estancamiento. No aporta nada nuevo ni de valor, pero a pesar de todo Activision Blizzard está tranquila, no tiene ningún miedo, y está convencida de que esta franquicia es demasiado grande para caer.

No le falta razón. La verdad es que la saga Call of Duty lleva años estancada en el mismo nivel técnico y con las mismas bases a nivel jugable, y a pesar de todo sus ventas siguen siendo espectaculares. Parece que a los fans de la franquicia les da igual que año tras año les pongan «el mismo plato recalentado». Quizá esto empiece a cambiar con Battlefield 6, un título que de verdad podría quitarle bastante mercado.