Battlefield 6: ¿más fácil en consolas que en PC?

La beta de Battlefield 6 está dando mucha información sobre el juego. Ya tenemos muchos datos de rendimiento, sabemos que la versión para PC está tan bien optimizada que podemos jugarlo sin problema con los requisitos mínimos, y que los requisitos recomendados también están bien ajustados.

Otro detalle importante es que a nivel técnico Battlefield 6 ha cumplido con las expectativas, y que el sistema de destrucción es de lo mejor que vamos a encontrar en un juego de su clase. EA y DICE lo han hecho tan bien que este juego lo tiene todo para superar a Call of Duty Black Ops 7.

Tras muchas horas de juego acumuladas en la beta también han empezado a salir algunos detalles sobre la jugabilidad de Battlefield 6, y entre todos ellos hay uno que destaca especialmente, porque demuestra que el juego es más fácil en consolas que en PC.

La clave de todo esto está en el retroceso de las armas. Cuando disparamos un arma automática con el gatillo presionado esta sufre un retroceso más o menos marcado que nos obliga a mover el sistema de control que estemos utilizando para estabilizarla.

Debido a ese retroceso el arma se mueve hacia arriba, y si no corregimos la trayectoria podremos fallar muchos disparos. Esto es algo normal en este tipo de juegos, de hecho por esa razón muchos jugadores no apuntan directamente a la cabeza, sino un poco más abajo para que el retroceso del arma les resulte de ayuda.

En Battlefield 6 ese retroceso está presente, pero no funciona de la misma manera en PC que en consolas. En PC el retroceso es mucho más intenso, y en consolas resulta más suave y menos complicado de controlar. Podemos verlo en el vídeo adjunto, donde se aprecia claramente la diferencia entre ambos tipos de retroceso.

Parece que esta diferenciación del tipo de retroceso se produce no solo en función de la plataforma en la que juguemos, sino que también depende del sistema de control que utilicemos. Esto quiere decir que si jugamos en PC con teclado y ratón tendremos un mayor retroceso en las armas, y si conectamos un mando de control el retroceso se reducirá al igual que en la versión de Battlefield 6 para consolas.

¿Crees que esto es injusto? La verdad es que no es un tema tan simple. Esta medida busca reducirla ventaja que tienen los que juegan a Battlefield 6 con teclado y ratón frente a aquellos que utilizan un mando de control, no hay más. Apuntar con un ratón es mucho más rápido, fácil y preciso que hacerlo con el stick analógico de un mando de control, una ventaja que se ha intentado contrarrestar reduciendo el retroceso de las armas al jugar con mando.