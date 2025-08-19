NVIDIA Project G‑Assist reduce el consumo de memoria gráfica en un 40%

Project G‑Assist, el conocido asistente personal inteligente de NVIDIA, ha recibido una importante actualización que se ha saldado con un cambio completo de su modelo de IA. Gracias a este cambio se ha podido reducir el consumo de memoria gráfica de este asistente en un 40%.

¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora Project G‑Assist puede funcionar en tarjetas gráficas GeForce RTX con solo 6 GB de memoria gráfica. Si tienes una GeForce RTX 2060 o una GeForce RTX 3050 de 6 GB podrás utilizarlo sin ningún problema, y esto incluye también las tarjetas gráficas para ordenadores portátiles.

Es un cambio muy importante, porque permitirá a muchas más personas utilizar Project G‑Assist, y tendrá un impacto muy positivo sobre todo por la gran cantidad de portátiles con tarjetas gráficas GeForce RTX que solo tienen 6 GB de VRAM que se vendieron en su momento, y que todavía están en uso. Pensad en el peso que han tenido modelos tan populares como las GeForce RTX 3060 Laptop y GeForce RTX 4050 Laptop, que tienen 6 GB de memoria gráfica.

Project G‑Assist es más inteligente, y consume menos recursos

Reducir el consumo de recursos es importante, pero esta no es la única mejora que ha recibido el asistente de NVIDIA. Project G‑Assist es más inteligente, se acelera por completo en la GPU y puede convertirse en un auténtico centro de control con funciones avanzadas que podremos activar con unos simples comandos.

Con este asistente podrás:

Ejecutar diagnósticos para mejorar el rendimiento en juegos.

Mostrar y elaborar gráficos con las tasas de fotograma de tus juegos, la latencia y las temperaturas de la GPU.

Ajustar y configurar la GPU, y también otros periféricos, como el teclado y la iluminación.

Para conseguir Project G‑Assist solo tienes que instalar la última versión de la NVIDIA App, y el último driver Game Ready disponible, a partir del 19 de agosto, y pulsar «alt + G» para activarlo. Recuerda que para poder utilizarlo necesitas una GeForce RTX 2060 de 6 GB o superior.

Esto es solo el principio de lo que está por venir. NVIDIA ha confirmado que está colaborando con mod.io para lanzar G-Assist Plug-In Hub, que nos permitirá acceder fácilmente a los complementos de G-Assist y descubrir y descargar otros complementos específicos creados por la comunidad.

Para celebrar esta colaboración NVIDIA lanzó un concurso para animar a la comunidad a crear los mejores plugins para su asistente inteligente, y ya conocemos a los finalistas: