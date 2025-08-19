Resident Evil Requiem tendrá trazado de rayos y DLSS 4: NVIDIA suma más de 175 juegos compatibles

NVIDIA confirmó ayer que su servicio de juego en la nube, GeForce Now, dará el salto a una nueva plataforma que ofrecerá la experiencia de una GeForce RTX 5080. Fue el anuncio estrella que el gigante verde tenía preparado para la Gamescom 2025, pero fue la única sorpresa que nos dio. También aprovechó ese escenario de gala para confirmar que Resident Evil Requiem, y otros juegos triple A importantes, vendrán con trazado de rayos y DLSS 4.

En total se confirmaron doce juegos nuevos con soporte de DLSS 4, y nueve de ellos también tendrán trazado de rayos. Resident Evil Requiem es el más importante de la lista, aunque también aparecen otros juegos muy esperados como Cronos: The New Dawn, Dying Light: The Beast, Phantom Blade y Pragmata, que incorporan ambas tecnologías.

La verdad es que desde que vi las primeras imágenes de Resident Evil Requiem ya sospechaba que este juego podría contar con trazado de rayos. Como os dije en su momento al ver las primeras imágenes de la demo, fue la interacción de la luz del mechero con el cabello de Grace lo que me hizo darme cuenta de esto, y al final he acertado. Espero que esta vez el trazado de rayos esté a un buen nivel, y que no se repita la mala implementación que vimos en entregas anteriores.

Con la tecnología DLSS 4 podremos activar el reescalado inteligente de NVIDIA basado en el nuevo modelo de transformación para mejorar el rendimiento en juegos. Este nuevo modelo mejora sustancialmente la calidad de imagen, y en aquellos juegos que sean compatibles tendremos también acceso a la multigeneración de fotogramas, que nos permitirá generar hasta tres fotogramas adicionales por cada fotograma renderizado. Recordad que esta tecnología es exclusiva de las GeForce RTX 50.

Actualizo el artículo para compartir con vosotros un vídeo donde podemos ver el trazado de rayos completo activado en Resident Evil Requiem. Esta vez sí que nos encontramos con una buena implementación que realmente es capaz de marcar la diferencia, y se aplica tanto a la iluminación como a las sombras y a los reflejos.

RTX Hair se implementará en Indiana Jones y el Gran Círculo

Cuando repasamos las claves técnicas de las GeForce RTX 50 vimos que, entre las novedades más importantes, destacaban DLSS 4, multigeneración de fotogramas y Mega Geometría. Estas fueron los platos fuertes, pero hubo otra tecnología importante que también llamó mi atención, porque contribuye a mejorar el realismo y el rendimiento, RTX Hair.

Esta tecnología está pensada para utilizarse con trazado de trayectorias, y permite mejorar la calidad del cabello utilizando esferas de barrido lineal en vez de triángulos en los puntos de interconexión de cada segmento lineal. Estas esferas se ajustan mejor a la forma del cabello, y reduce hasta en tres veces la cantidad de datos necesarios.

La diferencia que marca a nivel de calidad de imagen es notable. Fijaos en que, con RTX Hair activado, el cabello es mucho más fino y se representa de una manera mucho más realista. También se ve más definido a pesar de que cada cabello es mucho más fino, y su interacción con la luz ambiental resulta mucho más natural y adecuada a la escena.

RTX Remix: el trazado de rayos da una segunda vida a los mejores juegos clásicos

Gracias a la plataforma RTX Remix muchos juegos clásicos han recibido una importante puesta al día con la implementación de nuevos materiales, mejoras gráficas y trazado de rayos completo. Para compensar el impacto en el rendimiento que tiene esta tecnología esta plataforma facilita la integración de DLSS y generación de fotogramas.

NVIDIA sigue comprometida con esta plataforma, y recientemente arrancó un concurso para la comunidad que generó mucho interés por los proyectos que se presentaron. El concurso ha terminado, y ya conocemos a los ganadores:

Painkiller RTX Remixed, por ofrecer la mejor experiencia y el mejor uso de RTX.

Call of Duty 2 Remixed, que recibió el premio de la comunidad.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines RTX, premiado también por el mejor uso de RTX.

I-Ninja Remixed, premiado también ofrecer una experiencia RTX completa.

La plataforma RTX Remix sigue mejorando, y como parte de esas nuevas mejoras recibirá en septiembre un nuevo sistema de partículas por trazado de trayectorias que aportará un mayor realismo. Este nuevo sistema permitirá ajustar el tamaño de las partículas, su emisión de luz, los reflejos que generan, la gravedad de las mismas, su física y la forma en la que interactúan con otros objetos.