Arranca la Gamescom 2025 con una gran presentación de juegos

La Gamescom 2025 se ha convertido en el evento de videojuegos más grande del mundo, una vez que el denostado E3 ha pasado a ser un mero recuerdo. La feria se celebra en la ciudad alemana de Colonia y en esta edición se alargará hasta el 24 de agosto.

Aunque una feria como esta es el marco ideal para presentar hardware para juegos PC y ya hemos visto novedades importantes como las mejoras en el servicio GeForce Now o la presentación de nuevos periféricos, los videojuegos siguen siendo el principal punto de atracción. Y todo arranca con la denominada Opening Night Live donde se presentan una gran cantidad de títulos próximos al lanzamiento o en desarrollo.

Los juegos de la Gamescom 2025

Presentado por Geoff Keighley, el Opening Night Live es un gran espectáculo que se transmite en vivo y que sirve como el pistoletazo de salida para una feria que como decíamos se ha convertido en la más importante del planeta en cuanto a presentación de videojuegos. Como verás, un buen número de desarrolladores han presentado novedades para próximos lanzamientos o estado de desarrollo. Muchos juegos ya eran conocidos, aunque también hay alguno de estreno.

Te dejamos lo más interesante, comenzando por la transmisión completa de este Gamescom Opening Night Live 2025 por si te quieres entretener.

Call of Duty: Black Ops 7. Nueva entrega de una de las grandes franquicias de la industria. Será uno de los triple A más importantes para lanzamiento en lo que resta de año con lanzamiento previsto el 14 de noviembre de 2025 en Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC (Battle.net, Steam y Xbox PC), PlayStation 5 y PlayStation 4. Par la Gamescom 2025, Treyarch y Raven Software han presentado un tráiler de jugabilidad para un juego que promete.

Lords of the Fallen 2. La tercera entrega de la serie de videojuegos de rol de acción en tercera persona con grandes similitudes de la saga Dark Sauls, ha sido anunciado para Xbox Series X|S, PC y PlayStation 5. Ambientado en un mundo oscuro lleno de monstruos, está programado para lanzarse en 2026.

Warhammer 40.000: Dawn of War 4. La icónica serie de estrategia Warhammer 40.000 regresa con Dawn of War 4. Con el estudio King Art Games a la cabeza como desarrollador y cuatro facciones confirmadas (incluidas Blood Ravens y Orks) anuncia su llegada a 2026 para la plataforma PC.

LEGO Batman, The Legacy of the Dark Knight. WB Games y TT Games han presentado un nuevo juego de LEGO para el gran murciélago de la ficción que se aleja de la fórmula tradicional de los juegos de LEGO, inspirándose en el Batman Arkham de Rocksteady. Llegará a Xbox Series X|S, PC, PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 el próximo año.

Europa Universalis V. Un estilizado tráiler de Paradox Interactive nos muestra la próxima versión del todo un clásico del género de la estrategia. Estará disponible para PC el 4 de noviembre.

Resident Evil Requiem. Capcom ha publicado en la Gamescom 2025 un nuevo tráiler que muestra a la protagonista Grace Ashcroft del título que celebrará el 30 aniversario de la saga de supervivencia y terror. Poco más podemos ver de un juego que llegará el 27 de febrero de 2026.

World of Warcraft Midnight. La nueva expansión Midnight del juego de rol multijugador de Blizzard vuelve a presentarse con una cinemática impresionante, marca de la casa. Solo para computadoras personales a través de Battle.net.

Silent Hill f. Konami ha compartido el tráiler de historia de la siguiente entrega de la longeva franquicia de survival horror. Llegará el próximo mes a Xbox Series X|S, Windows PC y PlayStation 5.

Ninja Gaiden 4. PlatinumGames y Team Ninja unen fuerzas en un nuevo tráiler que muestra otra arma que el protagonista, Yakumo, tendrá en su arsenal. La nueva entrega de la saga de acción-Aventura, Hack and slash, llegará al mercado el 21 de octubre de 2025 en Xbox Series X|S, PC y PlayStation 5.

Indiana Jones and the Great Circle. Anunciado el primer DLC (La orden de los gigantes) para un juego que ha gustado bastante entre los jugones. Estará disponible el 4 de septiembre. También se ha anunciado una versión para la Switch 2 que llegará en 2026.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Después de múltiples retrasos que incluyeron cambios completos de estudios de desarrollo y una revisión radical de la nueva entrega del videojuego de rol de acción, por fin tenemos fecha de lanzamiento: el 21 de octubre de 2025 en Xbox Series X|S, PC y PlayStation 5.

Cronos: The New Dawn. El próximo juego de terror original de Bloober Team, que nos obligará a sobrevivir en un páramo futurista, se ha podido ver en un nuevo tráiler antes de su próximo lanzamiento el 5 de septiembre en Xbox, PC, PlayStation y Nintendo Switch 2.

The Outer Worlds 2. La nueva aventura a ‘Los mundos anteriores’ distribuida por Obsidian, ha llegado a la Gamescom 2025 con un tráiler que nos muestra los compañeros con los que podremos hacer equipo. Se lanzará el 29 de octubre de 2025 en Xbox Series X|S, PC y PlayStation.

Daemon x Machina: Titanic Scion. El estudio Marvelous nos ofrece un nuevo vistazo de este juego de acción en tercera personas con elementos mecha y el estilo futurista de la saga. Lanzamiento programado para Xbox, PC, PlayStation y Nintendo Switch 2 el 5 de septiembre.

Onimusha: Way of the Sword. Capcom ha estrenado un nuevo tráiler, que muestra el brutal combate que se avecina cuando el juego de acción y aventura hack & slash se lance el próximo año en Xbox Series X|S, PC y PlayStation 5.

VOID/BREAKER. Este shooter en primera persona ya está para disponible para PCs y el vídeo muestra la acción trepidante que espera a los jugadores.

Arknights: Endfield. Nuevo vídeo del juego de rol con elementos de estrategia inspirado en el anime del mismo nombre. Para PlayStation 5 y PC.

Monster Hunter Wilds x Final Fantasy 14. Una nueva colaboración especial está en marcha entre Monster Hunter Wilds de Capcom y Final Fantasy 14 de Square Enix, que traerá Chocobos para montar y al desafiante Omega para luchar. Llegará a finales de septiembre de 2025 como parte de la nueva actualización gratuita en PS5.

World of Tanks 2.0. Revelada la actualización para el simulador de tanques con descripción detallada de todo lo que pueden esperar los jugadores.