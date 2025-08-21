Requisitos de Ninja Gaiden 4 para PC

Platinum Games y Microsoft han confirmado los requisitos de Ninja Gaiden 4, la cuarta entrega de la conocida franquicia que narra las aventuras del ninja Ryu Hayabusa, un personaje mítico que, como recordarán muchos de nuestros lectores debutó en 1988 en la NES de Nintendo, y también en salones recreativos con un arcade tipo «beat em up».

Ninja Gaiden 4 mantiene el mismo enfoque de los juegos anteriores, lo que significa que está centrado en la acción frenética, y que nos permitirá utilizar una gran cantidad de combinaciones de ataques diferentes para acabar con nuestros enemigos. También tendremos acceso a artes espirituales y magia ninja (ninpo), y podremos utilizar distintas armas.

En esta entrega también se pondrán a prueba nuestros reflejos con un nuevo sistema de esquiva y de bloqueo de ataques que tendremos que dominar para poder avanzar de forma fluida. En el último tráiler hemos podido ver que su calidad gráfica raya a un buen nivel, y que conserva todo el encanto de la franquicia.

Mención especial merece el sistema de desmembramientos, que es espectacular y resulta muy sangriento. Me ha sorprendido bastante su implementación, sobre todo teniendo en cuenta la censura que recibieron las entregas anteriores en sus versiones «Sigma» en todo lo relacionado con la sangre, y también con la sexualización de algunos personajes.

Requisitos mínimos de Ninja Gaiden 4

Windows 10 o Windows 11 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 3400G.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 de 6 GB o AMD Radeon RX 590 de 8 GB.

DirectX 12.

100 GB de espacio libre. Requiere SSD.

Con esta configuración se podrá jugar en 1080p con calidad baja y FSR activado como tecnología de reescalado en modo rendimiento.

Errores de equivalencia

El Intel Core i5-8400 equivale a un Ryzen 5 3500 (6 núcleos y 6 hilos). La GeForce GTX 1060 equivale a una Radeon RX 580.

Requisitos recomendados de Ninja Gaiden 4

Windows 10 o Windows 11 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 3600.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2060 de 6 GB o AMD Radeon RX 5700 XT de 8 GB.

DirectX 12.

100 GB de espacio libre. Requiere SSD.

Si cumplimos estos requisitos podremos jugar en 1080p con calidad media y FSR en modo equilibrado a 60 FPS.

Errores de equivalencia

La GeForce RTX 2060 equivale a una Radeon RX 5700.

Ninja Gaiden 4 llegará el 21 de octubre. Todavía no está confirmado oficialmente, pero lo más seguro es que este juego sea compatible también con NVIDIA DLSS, como lo fue Ninja Gaiden 2 Black.