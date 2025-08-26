Nintendo podría preparar un Direct para el 40º aniversario de Mario

El calendario marca una fecha señalada: el 13 de septiembre de 1985 se lanzó en Japón Super Mario Bros., el título que no solo consolidó a la mascota de Nintendo como icono global, sino que también ayudó a definir la historia del videojuego moderno. Este año se cumplen cuatro décadas de aquel acontecimiento y, según varios rumores, la compañía japonesa podría estar preparando un Nintendo Direct justo en la víspera de ese aniversario. La cita, de confirmarse, tendría lugar el 12 de septiembre, convirtiéndose en el marco perfecto para celebrar el legado de Mario y, quizá, mostrar nuevas cartas de su futuro.

El origen de este rumor está en una publicación de SwitchForce en la red X, donde se apuntaba a ese 12 de septiembre como fecha probable. Poco después, medios como Video Games Chronicle y Nintendo Life reforzaron la idea, recordando además que los Direct suelen tener lugar a principios de septiembre. Aunque la compañía no ha confirmado nada oficialmente, la coincidencia con un aniversario tan simbólico ha alimentado las especulaciones sobre qué podría presentar Nintendo en un evento así.

No sería extraño que la compañía escogiera septiembre para un anuncio de magnitud. A lo largo de los últimos años, Nintendo ha utilizado este mes como escaparate para Directs cargados de novedades, en parte porque coincide con la recta final hacia la temporada navideña y, en otras ocasiones, porque encaja con ferias como el Tokyo Game Show. La única excepción a esa rutina fue el año pasado, cuando no se celebró ningún evento de este tipo.

En esta ocasión, el aniversario de Mario añade un componente especial. No es la primera vez que Nintendo aprovecha efemérides para dar protagonismo a su personaje estrella. En 2020, con motivo del 35º aniversario, vimos la llegada de Super Mario 3D All-Stars, la reedición de Super Mario 3D World y la curiosa propuesta de Mario 35, entre otras. Resulta razonable pensar que un 40º aniversario merecería al menos un gesto similar, ya sea con una colección conmemorativa, un relanzamiento o, quién sabe, un título completamente nuevo inspirado en el fontanero.

Más allá de Mario, otro de los focos estaría en Metroid Prime 4: Beyond. El título lleva años en desarrollo y ya se sabe que formará parte del catálogo de Switch 2. Un Direct en septiembre sería un escaparate idóneo para anunciar por fin su fecha de lanzamiento y calentar motores para la nueva consola. Otros nombres también planean sobre el horizonte, como Pokémon Legends Z-A o Kirby Air Riders, lo que haría de un evento así una oportunidad perfecta para estructurar el calendario de lanzamientos de cara al próximo año.

Desde el punto de vista estratégico, un Direct a mediados de septiembre permitiría a Nintendo reforzar la transición hacia Switch 2. La consola llegará a un mercado competitivo, y asegurar un calendario atractivo de títulos desde el inicio es clave para afianzar su posición. El aniversario de Mario ofrece una narrativa fuerte con la que acompañar ese movimiento: el personaje que ayudó a fundar el éxito de la compañía vuelve a estar en el centro de atención en un momento decisivo.

Conviene, sin embargo, mantener la cautela. Todo lo que se sabe hasta ahora son rumores, sin confirmación oficial por parte de Nintendo. El hallazgo de patrones en el calendario y la cercanía del aniversario dan solidez a la especulación, pero no garantizan que el evento se materialice. Nintendo es conocida por guardar silencio hasta el último momento y por sorprender con sus anuncios en el instante que considera más oportuno.

Si finalmente se confirma, el posible Nintendo Direct del 12 de septiembre podría convertirse en un homenaje a cuatro décadas de historia con Mario como protagonista, al tiempo que serviría para despejar incógnitas sobre el futuro inmediato de Switch 2. Un doble movimiento que uniría la nostalgia del pasado con la expectación por lo que está por venir. Para los jugadores, sería una cita cargada de simbolismo y, quizá, el mejor regalo de cumpleaños para el fontanero más famoso del mundo.

