Si no quieres dar el salto a Windows 11 tranquilo, Windows 10 no morirá este año

Seguro que habrás escuchado que el soporte de Windows 10 termina el 14 de octubre, y que debes prepararte para saltar a Windows 11, te guste o no. Esto es cierto, aunque hay un pero muy importante que tienes que tener claro, y es que Windows 10 no va a morir este año.

Microsoft confirmó un plan de soporte extendido para este sistema operativo que, a diferencia de lo que ocurrió con Windows 7, estará disponible de forma parcial para el mercado de consumo general, es decir, no será exclusivo para empresas y profesionales.

Esto quiere decir que si no te gusta Windows 11 y no quieres, o no puedes, dar el salto a dicho sistema operativo no tienes nada de lo que preocuparte, porque en realidad Windows 10 seguirá vivo hasta el 13 de octubre de 2026, gracias a ese plan de soporte extendido.

Este plan tendrá una duración de un año para particulares, y de tres años para empresas y profesionales, lo que significa que estas podrán seguir utilizándolo y recibiendo actualizaciones de seguridad hasta octubre de 2028. Está claro que Windows 10 tiene todavía mucha vida por delante.

Cómo mantener el soporte de Windows 10 gratis hasta 2026

Si quieres seguir utilizando este sistema operativo hasta el 13 de octubre de 2026 con actualizaciones de seguridad, y sin tener que pagar un euro, tendrás que inscribirte en el programa ESU («actualizaciones de seguridad extendidas») de Microsoft, aunque este todavía no se ha abierto, tal y como podemos ver en la web oficial de la compañía.

Ese año de soporte adicional gratuito está condicionado al uso de la aplicación de copia de seguridad de Windows, y también de una cuenta Microsoft online. Ese es el precio a pagar para conseguir un año de soporte extendido gratis. ¿Vale la pena? Sin duda, entiendo que algunos usuarios se mostrarán reacios a utilizar una cuenta Microsoft online, pero esto no marca una gran diferencia en cuanto a la privacidad y a la información del usuario que recopila Windows 10.

Si esta opción no te convence también existen otras formas de conseguir actualizaciones extendidas, pero provienen de fuentes no oficiales, y la mayoría son de pago. Con esto en mente, creo que no compensa, y que lo mejor para la mayoría de los que queráis seguir utilizando Windows 10 será que os acojáis a ese año de soporte adicional gratuito.