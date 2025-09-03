Techland nos ha confirmado los requisitos oficiales de Dying Light The Beast. Dichos requisitos son más altos que los de Dying Light 2, pero esto es lógico, porque la nueva entrega de la franquicia es un juego que está una generación por encima, y porque ofrece una calidad gráfica muy superior, tanto que, por lo que he visto hasta el momento, es lo que debió ser Dying Light 2 a nivel técnico.

¿Por qué digo que Dying Light The Beast está una generación por encima? Pues porque se ha desarrollado para la generación actual de consolas y para PC. Dying Light 2 fue desarrollado para la generación anterior de consolas y para PC, y tener que adaptarlo para que funcionase en PS4 y Xbox One fue lo que tuvo un impacto tan negativo en su calidad gráfica base.

Requisitos de Dying Light The Beast en PC

Mínimos

Windows 10 o superior.

Procesador Intel Core i5-13400F o AMD Ryzen 7 5800F. El Ryzen 7 5800F no existe, existe el Ryzen 7 5800X.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 5500 XT o Intel Arc A750. La Intel Arc A750 no cuadra como equivalencia, porque es más potente que las otras dos.

6 GB de memoria gráfica.

70 GB de almacenamiento en SSD.

Rendimiento estimado: 30 FPS en 1080p con calidad baja.

Recomendados

Windows 10 o superior.

Procesador Intel Core i5-13400F o AMD Ryzen 7 5800F. El Ryzen 7 5800F no existe, existe el Ryzen 7 5800X.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3070 Ti, AMD Radeon RX 6750 XT o Intel Arc B580. Las Intel Arc B580 y Radeon RX 6750 XT no son equivalencias correctas, porque son menos potentes que la GeForce RTX 3070 Ti. Su equivalencia más cercana es la Radeon RX 6800 o Radeon RX 9060 XT. Por parte de Intel no hay equivalencia directa.

8 GB de memoria gráfica.

70 GB de almacenamiento en SSD.

Rendimiento estimado: 60 FPS en 1440p con calidad media.

Recomendados alto

Windows 10 o superior.

Procesador Intel Core i7-13700K o AMD Ryzen 7 7800X3D. El Ryzen 7 7800X3D rinde mejor en juegos.

32 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4070 Ti o AMD Radeon RX 7900 GRE.

12 GB de memoria gráfica.

70 GB de almacenamiento en SSD.

Rendimiento estimado: 60 FPS en 2160p con calidad alta.

Recomendados ultra

Windows 10 o superior.

Procesador Intel Core i9-14900K o AMD Ryzen 9 7950X3D. El Ryzen 9 7950X3D rinde un poco mejor en juegos.

32 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 5070, AMD Radeon RX 9070 o Intel Arc B580. La Radeon RX 9070 es un poco más potente en rasterización, y la Intel Arc B580 es mucho más lenta que las otras dos, no es una equivalencia correcta.

12 GB de memoria gráfica.

70 GB de almacenamiento en SSD.

Rendimiento estimado: 60 FPS en 2160p con calidad ultra y trazado de rayos, utilizando generación de fotogramas.

Si vas a jugarlo en un ordenador portátil te alegrará saber que Techland también ha compartido los requisitos para este tipo de equipos, aunque los listados contienen bastantes errores de equivalencia, porque indican como equivalencias a tarjetas gráficas GeForce RTX soluciones gráficas integradas de AMD que, en realidad, son mucho menos potentes.

Por ejemplo, en recomendados se indica una GeForce RTX 3090 Laptop o la Radeon 890M que integra el Ryzen AI 9 370, un error grave porque esta solo tiene 1.024 shaders y es mucho menos potente que la solución de NVIDIA. Con todo, las gráficas recomendadas de NVIDIA nos sirven como referencia para saber que, si queremos jugar en condiciones en 1080p, necesitaremos como mínimo una GeForce RTX 3060 Laptop con 6 GB de VRAM.

Qué tecnologías integra Dying Light The Beast

Techland sabe que el PC es una de las plataformas más importantes, y por eso ha cuidado al máximo esta versión introduciendo una serie de tecnologías exclusivas que podremos disfrutar si contamos con hardware compatible. Estas son las más interesantes: