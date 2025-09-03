La GeForce RTX 5070 es la gráfica más popular de la nueva generación en Steam

Los últimos resultados de la encuesta de hardware y software de Steam confirman que la GeForce RTX 5070 es la tarjeta gráfica más popular, dentro de la nueva generación de NVIDIA, en esta plataforma. Su lanzamiento tuvo lugar a principios de este año, y en solo unos meses ha conseguido colocarse en el puesto 19 con una cuota del 1,57%.

La GeForce RTX 5070 está teniendo un gran éxito, pero la tarjeta gráfica más popular en Steam es una vieja conocida, la GeForce RTX 4060, que ha subido un 0,46% en agosto, lo que le ha permitido colocarse en una cuota del 4,66% y recuperar el primer puesto. En segunda posición queda la GeForce RTX 3060 con un 4,62%, lo que significa que la cosa entre ambas está muy ajustada.

Su sucesora, la GeForce RTX 5060, está ganando popularidad muy rápidamente. Este modelo llegó en mayo, y en menos de tres meses ha conseguido una cuota del 0,97% tras ganar un 0,40% el pasado mes de agosto. Está a las puertas del 1%, y si mantiene este ritmo de crecimiento podría acabar entre las diez tarjetas gráficas más populares en Steam dentro de muy poco tiempo.

En la lista no aparece ninguna tarjeta gráfica Radeon RX 9000 de AMD, un dato que es muy importante, porque esto significa que estas no se están vendiendo tan bien como cabría esperar. Digo esto porque las Radeon RX 9000 ofrecen un valor interesante en relación precio-prestaciones, sobre todo la Radeon RX 9060 XT de 16 GB.

Windows 11 se mantiene como el sistema operativo más utilizado en Steam, y de hecho su cuota de mercado ha vuelto a crecer y llega ya al 60,39%. El segundo sistema operativo más utilizado es Windows 10, con un 35,08%, y Linux es más popular que OSX de Apple en la plataforma de Valve, ya que ha alcanzado un 2,64% de cuota, superando con ello el 1,77% de OSX.

El resto de resultados no arrojan ninguna sorpresa importante. NVIDIA ha ganado cuota de mercado frente a AMD, los procesadores de seis núcleos son los más populares, aunque los de ocho núcleos están cada vez más cerca de arrebatarles la primera posición, y lo mismo ocurre con las configuraciones de 16 GB de RAM, que lideran con un 41,88%, pero acabarán cediendo frente a las configuraciones de 32 GB, que ya suman un 36,46%.

La mayoría de los jugadores de Steam (54,44%) utiliza resolución 1080p, y un 20,19% juega en 1440p. La presencia de jugadores que utilizan monitores 4K sigue siendo muy baja, ya que solo llega al 4,59%. Con esto en mente es fácil entender por qué las tarjetas gráficas más populares son modelos de gama media o de entrada a la gama alta, que ofrecen un buen rendimiento en 1080p y en 1440p.