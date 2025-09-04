Noticias
GeForce Now arranca un septiembre muy RTX 5080
Como ya sabes, NVIDIA dedica todos los jueves del año un espacio a su GeForce Now Thursday, es decir, el día en que nos adelanta todos los juegos que se sumarán a su servicio de juego en la nube durante los próximos siete días y, en no pocas ocasiones, también para revelar otras novedades que llegan a la plataforma. Dicho de otra manera, los usuarios del servicio tienen (tenemos) cada jueves, buenas noticias, y al menos una nueva prueba de que hablamos de la propuesta más sólida, con diferencia, de juego en la nube.
Pues bien, la gran noticia de esta semana tiene que ver con una fecha, concretamente con una fecha que llevamos esperando desde mitades de agosto. Y es que, en el marco de la Gamescom 2025, NVIDIA anunció (entre otras muchas cosas) que el nivel de suscripción Ultimate de GeForce Now, daría un paso superlativo en cuestión de semanas, pasando a proporcionar una experiencia de juego similar a la que tendríamos en un PC tope de gama de última generación.
Para quienes no sepan en qué consiste exactamente el nivel de suscripción Ultimate, recordemos en un momento los distintos niveles que ofrece GeForce Now:
- Gratuito: Acceso básico sin coste, ideal para quienes quieren probar el servicio sin compromiso. Aunque tiene ciertas limitaciones, como sesiones de juego de hasta dos horas y tiempos de espera si los servidores están saturados, sigue siendo una excelente opción para quienes no buscan gráficos de última generación o tiempos de respuesta ultrarrápidos.
- Priority: Ofrece una experiencia mucho más completa, con acceso preferente a los servidores para reducir los tiempos de espera y sesiones de hasta seis horas. Además, permite activar configuraciones gráficas avanzadas, lo que se traduce en una calidad visual superior y tiempos de carga más rápidos. Es una opción interesante para jugadores que buscan un rendimiento más consistente sin llegar al extremo de los servidores RTX 4080.
- Ultimate RTX 4080: El tope de gama, diseñado para quienes no se conforman con nada menos que el máximo rendimiento. Este nivel ofrece acceso a servidores que simulan un PC equipado con una GeForce RTX 4080, lo que significa gráficos en modo Ultra, tasas de refresco de hasta 120 fps, resolución 4K y sesiones de juego de hasta ocho horas.
Como ves, actualmente nos referimos a Ultimate como RTX 4080, pues proporciona una experiencia de juego similar a la que tendríamos con un PC tope de gama con dicha gráfica. Pero no siempre ha sido así, pues cuando se produjo el debut de este nivel, en 2021, lo hizo proporcionando una experiencia similar a la que ofrecía contar con una RTX 3080.
Así pues, el salto del que hablamos ahora supone alinear Ultimate con la generación más actual de GPUs de NVIDIA, y lo hace pasando a proporcionar una experiencia de juego similar a la de contar con una GeForce RTX 5080. Y la gran noticia es que, por fin, sabemos que este salto cualitativo se producirá en menos de una semana, el próximo miércoles 10 de septiembre. Ahora bien, esa no es la única mejora que llega a GeForce Now con esta actualización, son muchos los cambios y mejoras que empezarán a desplegarse la semana que viene. Puedes consultarlos en el completísimo artículo sobre las mismas que publicó hace unas semanas mi compañero Isidro.
GeForce Now en septiembre
Claro, estamos a jueves y, como indicaba al principio, el denominador común de este día de la semana es que ya sabemos qué juegos se suman al servicio esta semana… y también durante el resto del mes. Y, como siempre, la lista es amplia y variada. Aquí la tienes:
- METAL EDEN (Steam)
- Hollow Knight: Silksong (Steam)
- Cataclismo (Steam)
- Hell is Us (Steam)
- Cronos: The New Dawn (Steam)
- Firefighting Simulator: Ignite (nuevo lanzamiento en Steam, 9 de septiembre)
- Borderlands 4 (nuevo lanzamiento en Steam y Epic Games, 12 de septiembre)
- Fata Deum – The God Sim (nuevo lanzamiento en Steam, 15 de septiembre)
- Dying Light: The Beast (nuevo lanzamiento en Steam, 19 de septiembre)
- Jump Space (nuevo lanzamiento en Steam, 19 de septiembre)
- Warborne Above Ashes (nuevo lanzamiento en Steam, 19 de septiembre)
- Endless Legend 2 (nuevo lanzamiento en Steam, 22 de septiembre)
- Baby Steps (nuevo lanzamiento en Steam, 23 de septiembre)
- Aztecs: The Last Sun (nuevo lanzamiento en Steam, 23 de septiembre)
- Lost Rift (nuevo lanzamiento en Steam, 25 de septiembre)
- CloverPit (nuevo lanzamiento en Steam, 26 de septiembre)
- Predecessor (Steam)
