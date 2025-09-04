Mozilla vuelve a ampliar el soporte de Firefox para Windows 7

SI eres de los que todavía utiliza Windows 7 tenemos una buena noticia para ti, Mozilla ha decidido volver a extender el soporte de Firefox para dicho sistema operativo, y también para Windows 8 y Windows 8.1, lo que significa que este navegador seguirá recibiendo actualizaciones de seguridad para mantenerte protegido.

La ampliación de soporte se mantendrá hasta marzo de 2026. Justo un mes antes de esa fecha, Mozilla hará una nueva evaluación de la situación para decidir si vuelve a ampliar el soporte de Firefox para Windows 7, o si por el contrario opta por ponerle punto y final. Podría pasar cualquier cosa, pero lo más probable es que se vuelva a ampliar el soporte.

Ahora mismo Firefox es el único navegador de uso general que sigue recibiendo actualizaciones de seguridad en su versión para Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1. Dentro de poco finaliza también el soporte de Windows 10 (14 de octubre), pero con este sistema operativo la cosa va a ser distinta, porque Microsoft ofrecerá un año de soporte extendido de forma gratuita.

Mozilla dijo a finales de año que mantener el soporte de Windows 7 en Firefox es un esfuerzo cada vez mayor, pero que seguirán haciéndolo siempre que su base de usuarios sea lo bastante grande como para justificarlo. Llegará el momento en el que la base de usuarios baje hasta tal punto que Mozilla decida dejar de darle soporte, pero ese momento parece algo bastante lejano todavía.

Windows 7 dejó de recibir soporte el 14 de enero de 2020, lo que significa que lleva 5 años sin recibir actualizaciones de seguridad por parte de Microsoft, y ya no es compatible con muchas aplicaciones y juegos. Si todavía utilizas este sistema operativo estás corriendo un riesgo innecesario, y deberías actualizar a un sistema operativo actual, ya sea Windows 10, Windows 11 o Linux.

Conozco algunos casos en los que se sigue utilizando Windows 7 por una cuestión de integración y de aplicaciones y soluciones específicas, pero esto es algo que solo ocurre a nivel profesional. Como usuario particular no tienes motivos reales para seguir con dicho sistema operativo, porque incluso los requisitos de Windows 10 son muy parecidos a los de Windows 7.