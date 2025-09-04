Valve registra Steam Frame, una nueva consola

Parece que Valve le ha cogido el gustillo a las consolas. La compañía que dirige Gabe Newell ha registrado Steam Frame, un nombre que por sí solo no dice mucho, pero que se ha incluido en las categorías de videojuegos y videoconsolas. Sí, esto quiere decir que podría tratarse de una nueva consola, aunque también podría ser el modelo que se filtró hace unos días con CPU Zen 4 y GPU RDNA 3.

Me da la sensación de que Valve está trabajando en varios prototipos de consolas con diferentes especificaciones, y que por eso estamos viendo tantos modelos aparentemente distintos en filtraciones distintas. Esto tiene sentido porque fue precisamente lo que la compañía hizo para crear la Steam Deck: probó diferentes prototipos con diseños y componentes distintos hasta que encontró el modelo ideal.

En esta ocasión solo ha trascendido el registro, no tenemos ninguna información sobre las posibles especificaciones de la Steam Frame, así que no sabemos qué componentes tendrá ni qué rendimiento ofrecerá. Con todo, y por el nombre que ha utilizado Valve, parece que se refiere a una consola de sobremesa o a un kit de realidad virtual, y que podría tener un diseño bastante compacto.

Hasta ahora todo lo que hemos visto en prototipos de consolas de Valve se ha enfocado más a crear valor componentes de gama media que a perseguir el máximo rendimiento posible. Esto es importante, porque significa que la compañía podría repetir esa misma estrategia con todos sus demás proyectos, y que la Steam Frame contaría con una CPU y una GPU de gama media.

De lo que sí que podemos estar seguros es de que Valve seguirá apostando por AMD en sus consolas, lo que significa que seguirá utilizando procesadores Ryzen y gráficas Radeon. Ahora mismo lo más avanzado que tiene AMD son las CPUs Zen 5 y las GPUs RDNA 4, pero esto no significa que Valve vaya a recurrir a lo más puntero, como dije anteriormente, porque esto aumentaría el coste de su consola.

Según las informaciones que hemos visto hasta ahora Valve estaría trabajando en tres consolas diferentes: Steam Deck 2, la sucesora de su conocida y exitosa portátil, Fremont, que sería una consola de sobremesa con hardware de gama media, y Steam Frame, que podría ser otra consola de sobremesa pero más compacta, o también un kit de realidad virtual.