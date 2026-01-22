Noticias
Consigue Windows 7 actualizado a enero de 2026 y con drivers para SSDs NVMe y USB 3.x
Windows 7 es uno de los sistemas operativos más queridos y mejor valorados, pero este dejó de recibir soporte oficial el 14 de enero de 2020, lo que significa que lleva seis años sin recibir actualizaciones, y que por tanto utilizarlo en ese estado supone un grave riesgo para la seguridad del usuario.
Sin embargo este no fue un final absoluto, porque Windows 7 ha seguido recibiendo soporte a través del Premium Assurance de Microsoft, un programa de soporte extendido de pago que tiene una duración de seis años. Esas actualizaciones de seguridad solo estaban disponibles para los usuarios adscritos a ese programa de pago, hasta ahora.
BobPony, un entusiasta de Windows y conocido miembro de la comunidad, ha recopilado todas las actualizaciones de seguridad que ha recibido Windows 7 hasta este mismo mes de enero de 2026, y las ha integrado en una ISO de dicho sistema operativo totalmente actualizada que ha subido a un servidor propio. Está disponible en varios idiomas, y podemos descargarla gratis, y de forma segura, a través de este enlace.
La ISO tiene un peso de 11,9 GB, y la velocidad de descarga es muy lenta, probablemente porque el servidor estará saturado, o porque no tendrá un gran ancho de banda disponible. Si vais a descargarla os recomiendo paciencia, porque puede tardar muchas horas.
Esa ISO contiene la versión más actualizada y segura de Windows 7 que existe hasta la fecha, y es sin duda una excelente opción para dar una nueva vida a equipos antiguos. Este sistema operativo es especialmente recomendable si tenemos PCs basados en procesadores Intel Core 2 Duo o Core 2 Quad y anteriores, o en los AMD Phenom y anteriores de AMD.
Por si esto fuera poco, BobPony también ha confirmado que esa ISO incluye nuevos drivers que hacen que Windows 7 sea compatible con USB 3.X, con unidades de almacenamiento NVMe y con nuevos adaptadores de red. Sin duda es la mejor versión disponible, y vale la pena tener una copia guardada en local, sobre todo si somos amantes de lo retro.
Tened en cuenta que la versión con la que se corresponde esa ISO es Windows 7 de 64 bits, lo que significa que para poder ejecutarla el PC de destino debe contar con un procesador de 64 bits a 1 GHz, 2 GB de RAM, 20 GB de espacio libre y una tarjeta gráfica compatible con DirectX 9.
The most ULTIMATE Windows 7 x64 ever, includes bunch of languages and all of the updates (including ESUs) preinstalled up to January 2026!
USB 3.x, NVMe, and some network adapter drivers are integrated! 😎
x64 ISO Download: https://t.co/Gs4fxRHJiZ
Contains the following… pic.twitter.com/HgJ874OQm2
— BobPony.com (@TheBobPony) January 17, 2026
