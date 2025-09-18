GeForce Now suma 13 nuevos juegos esta semana

GeForce Now mantiene una constancia admirable. Da igual si la industria vive semanas tranquilas o un torrente de lanzamientos: cada jueves, sin falta, NVIDIA cumple con su cita de GFN Thursday y anuncia las novedades que llegan a su servicio de juego en la nube. Ese ritmo semanal se ha convertido en una referencia para quienes prefieren jugar sin preocuparse por requisitos de hardware ni por compatibilidades caprichosas.

En esta ocasión hablamos de 13 nuevos juegos, con una selección que combina estrenos recientes, expansiones de grandes franquicias y propuestas independientes de lo más atractivas. La variedad vuelve a ser la seña de identidad de un catálogo que abre hueco al espectáculo de los AAA y a la inventiva de los estudios pequeños.

Entre los estrenos más llamativos de esta semana destaca Dying Light: The Beast, que recupera la mezcla de survival-horror y parkour con un capítulo nuevo. A la lista se suman propuestas de gestión con sabor propio, como Two Point Campus y el recién llegado Two Point Museum. También asoman nombres de peso como Kingdom Come: Deliverance II y Monster Hunter Wilds, con optimización para servidores RTX 5080 que apunta a un salto notable en resolución y fluidez en la nube.

Como contexto adicional, conviene recordar la llegada de GeForce Now RTX 5080, la evolución del anterior nivel RTX 4080. Este nuevo escalón eleva la experiencia con servidores más potentes, mayor estabilidad y tasas de refresco superiores en la nube. Como recordarás, NVIDIA anunció esta evolución de Ultimate justo hace un mes, y el mismo día de su debut, publicamos un extenso análisis en el que, además de contarte todas las novedades, también las pusimos a prueba, para confirmar que NVIDIA ha vuelto a elevar el techo de la experiencia de juego en la nube a niveles que resultaban inimaginables hasta hace no mucho tiempo.

Las novedades no se limitan a altas de catálogo. Ubisoft amplía contenido con la expansión “Las Garras de Awaji” para Assassin’s Creed Shadows, ya disponible en GeForce Now. Y hay un incentivo comercial muy claro: quienes adquieran una membresía Ultimate de 12 meses obtienen una copia digital de Borderlands 4 sin coste adicional. NVIDIA, además, confirma que Japón se ha convertido en la última región en actualizar su infraestructura a la categoría GeForce RTX 5080 y adelanta nuevas migraciones a Blackwell RTX durante los próximos GFN Thursday.

Para quienes aún no lo tengan en el radar, GeForce Now no actúa como tienda. Conecta con bibliotecas de Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect y Xbox/PC Game Pass, y reproduce tus juegos en todo tipo de dispositivos compatibles, desde portátiles modestos hasta NVIDIA SHIELD, pasando por Mac, Chromebook o Steam Deck. El servicio evita preocupaciones sobre compatibilidad o requisitos, y prioriza la experiencia con una capa de streaming que ya se sitúa en la órbita de una GPU de última generación en la nube.

Gratuito . Este plan permite probar el servicio sin coste y sin compromiso. Resulta idóneo para usuarios que desean comprobar cómo se adapta GeForce Now a su red y a sus dispositivos. Ofrece sesiones de hasta dos horas y acceso sujeto a colas en momentos de alta demanda. No habilita las tecnologías de vanguardia ni las resoluciones máximas, pero cumple con un objetivo claro: dar una puerta de entrada funcional al juego en la nube, con calidad estable y sin inversiones adicionales en hardware.

. Este plan permite probar el servicio sin coste y sin compromiso. Resulta idóneo para usuarios que desean comprobar cómo se adapta GeForce Now a su red y a sus dispositivos. Ofrece sesiones de hasta dos horas y acceso sujeto a colas en momentos de alta demanda. No habilita las tecnologías de vanguardia ni las resoluciones máximas, pero cumple con un objetivo claro: dar una puerta de entrada funcional al juego en la nube, con calidad estable y sin inversiones adicionales en hardware. Priority . La modalidad intermedia apunta a usuarios que quieren una experiencia más consistente. Incluye acceso preferente a servidores, reduce esperas en horas punta y amplía las sesiones hasta seis horas. Permite activar ajustes gráficos avanzados y acelera tiempos de carga frente al plan gratuito. Es la opción equilibrada para quien busca un rendimiento fiable día a día, con calidad visual superior, sin llegar al techo técnico reservado a la gama más alta.

. La modalidad intermedia apunta a usuarios que quieren una experiencia más consistente. Incluye acceso preferente a servidores, reduce esperas en horas punta y amplía las sesiones hasta seis horas. Permite activar ajustes gráficos avanzados y acelera tiempos de carga frente al plan gratuito. Es la opción equilibrada para quien busca un rendimiento fiable día a día, con calidad visual superior, sin llegar al techo técnico reservado a la gama más alta. Ultimate RTX 5080: es la modalidad pensada para quienes buscan replicar en la nube la experiencia de un PC de gama muy alta. Se apoya en servidores con GPU RTX 5080 basadas en Blackwell y 48 GB de memoria gráfica, lo que permite alcanzar resoluciones de hasta 5K y tasas de refresco de hasta 360 FPS según el modo elegido. Ofrece tecnologías avanzadas como trazado de trayectorias, DLSS 4 y multigeneración de fotogramas, a las que se suma el paquete Cinematic Quality Streaming para reforzar nitidez, color y contraste. La latencia se reduce por debajo de los 30 milisegundos con Reflex, G-SYNC Cloud y protocolos de red optimizados, lo que sitúa la respuesta del juego al nivel de una sesión en local. Incluye además la función Install to Play con 100 GB de almacenamiento en la nube, ampliables.

GeForce Now Thursday

Y, como cada jueves, repasamos los juegos que llegan a GeForce Now esta semana: