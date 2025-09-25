Intel subirá un 10% el precio de los Core Gen 13 y Core Gen 14

Fuentes taiwanesas aseguran que Intel está preparando una subida de precio que afectará únicamente a los procesadores Raptor Lake, es decir, a las series Core Gen 13 y Core Gen 14. Esa subida será de más del 10%, lo que significa que el impacto final dependerá del precio de cada modelo.

Los analistas creen que este aumento del precio de esas dos generaciones se debe, sobre todo, a las bajas ventas de los procesadores Intel Arrow Lake, a su dependencia de TSMC para la fabricación de sus últimas CPUs, y también a unas ventas por debajo de lo esperado de los portátiles con IA.

Intel Arrow Lake fue un paso en la dirección correcta por parte de Intel, ya os lo expliqué en su momento. Su rendimiento en aplicaciones y herramientas es muy bueno, y sus temperaturas de trabajo y su consumo son mucho más bajos que los de la generación anterior, por eso fue un cambio acertado, porque mejoró muchas cosas que ya no podían esperar más.

Sin embargo, en gaming AMD ha logrado mantener la corona gracias a los buenos resultados de sus diseños con caché L3 en 3D, algo que al final le ha pasado factura al gigante del chip, y ha hecho que esos nuevos procesadores sean menos interesantes en el mercado de consumo general, un mercado donde el gaming mueve mucho dinero.

Por su buen rendimiento en gaming, y su bajo precio, los procesadores Intel Raptor Lake han mantenido un buen nivel de ventas. Esto, unido a un nivel de suministro cada vez menor, también habría influido en esa subida de precio de más del 10%. En equipos premontados, este incremento de precios podrá ser absorbido por el ensamblador o repercutido al cliente.

En un procesador como el Intel Core i5-14600KF, que tiene un precio de 214,99 euros en oferta, una subida del 10% haría que pasase a costar 236,48 euros. El Core i9-14900K, que cuesta 490,95 euros, pasaría a costar 540,04 euros tras esa subida de precio del 10%.

Durante las últimas semanas también se han confirmado otras subidas importantes de precio que afectarán a la DRAM y a la memoria NAND Flash, lo que implica que el coste de los componentes más básicos necesarios para montar un PC se va a incrementar notablemente en los próximos meses.

Si estáis pensando montar un PC, o si tenéis previsto actualizar, os recomiendo que intentéis aprovechar al máximo el próximo Black Friday, porque estoy seguro de que después de esa temporada de ofertas la subida de precios se empezará a notar bastante.