Noticias
D-Link presenta sus nuevos routers AQUILA PRO AI con Wi-Fi 7
D-Link ha actualizado su oferta de routers AQUILA PRO AI con dos nuevos modelos, el M36 BE3600 y el R36 BE3600 ambos con soporte para la última norma de redes inalámbricas, Wi-Fi 7.
Dice D-Link que a medida que se acelera la adopción del trabajo híbrido, el streaming y el hogar inteligente, consumidores y pequeñas empresas a los que se dirigen estas soluciones, requieren cada vez más un grado de conectividad fiable, de alta velocidad y sin complejidades en su despliegue. Aquí entran estos dos nuevos modelos que tienen el objetivo de conseguir redes seguras, fáciles de gestionar y preparados para el futuro.
Nuevos routers AQUILA PRO AI de D-Link
Los nuevos routers de D-Link incorporan las prestaciones de la tecnología Wi-Fi 7 de doble banda (2,4 GHz y 5 GHz), con Operación Multienlace (MLO), canales más amplios de 160 MHz y modulación 4K-QAM avanzada para ofrecer velocidades significativamente más altas, menor latencia y mayor eficiencia, satisfaciendo así las diversas necesidades de hogares y pequeñas empresas.
Están equipados con puertos WAN y LAN de 2,5 G para una rápida conectividad por cable, gestión avanzada del tráfico Wi-Fi asistido por funciones de inteligencia artificial para una asignación eficiente del ancho de banda y una menor congestión, cifrado WPA3 y control parental para una mayor protección. El fabricante incluye la app AQUILA PRO AI para la gestión, monitorización y personalización.
M36 BE3600
Diseñado para brindar cobertura en todas las dependencias, el M36 cuenta con una red de malla y antenas omnidireccionales integradas que brindan una cobertura esférica de 360 grados, eliminando las zonas muertas. Con soporte para MLO Mesh, fortalece la conexión entre enrutadores y dispositivos, brindando una conectividad fluida. El M36 también ofrece el alto rendimiento necesario para escenarios de uso exigentes, como transmisión 4K y juegos en línea, al tiempo que muestra una estética refinada que permite instalarlo en cualquier lugar.
R36 BE3600
Diseñado para obtener el mayor rendimiento, dispone de cuatro antenas externas de alta ganancia para aumentar la intensidad de la señal inalámbrica y obtener una cobertura más amplia, incluso en entornos con múltiples obstáculos. Optimizado para juegos, streaming 4K e integración de dispositivos IoT, ofrece conexiones estables para dispositivos inalámbricos en todo el hogar. También es compatible con MLO para un rendimiento fluido y de baja latencia que garantiza el funcionamiento óptimo de todos los dispositivos.
Los M36 BE3600 y R36 BE3600 ya se venden en el canal internacional.