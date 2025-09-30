Las rebajas de otoño 2025 de Steam ya están aquí

Valve ha iniciado las rebajas de otoño 2025 de Steam, una nueva campaña promocional que hasta el 6 de octubre permite adquirir videojuegos con descuento de precio y también los dispositivos de hardware propios, como la consola portátil Steam Deck.

Los distribuidores de videojuegos suelen ir bajando el precio de sus desarrollos poco tiempo después de su lanzamiento (y menos mal porque los precios de los juegos no para de crecer). Ello se refleja en las promociones que vamos viendo en las principales plataformas de venta, en el caso de Steam repetidas en cada estación del año. Muchos usuarios tenemos una lista de juegos «deseados» para cuando llegan las rebajas y es ahora cuando toca aprovechar.

Rebajas de otoño 2025 de Steam ¡Aprovecha!

Valve pone en marcha estas campañas promocionales a modo de recompensas para fidelizar a los clientes actuales o con ofertas explosivas buscando nuevos usuarios que se unan a la tienda digital más importante del planeta de las dedicadas a juegos PC. Aunque hay otras alternativas (y muy buenas), la plataforma de Valve las supera a gran distancia en número de juegos, usuarios e ingresos.

Las rebajas de otoño de Steam signen la línea de anteriores campañas promocionales, con descuentos en miles de juegos y/o sus expansiones. Y hay de todo y para todos. Puedes buscar los descuentos en los distintos géneros de la plataforma (aventura, estrategia, cooperativos, casuales, ánime…), por etiquetas (acción, rol, mundo abierto…) o directamente en la búsqueda del sitio. Si ya eras usuario y los tenías marcados como deseados, podrás ver si están rebajados en esa sección.

Es probable que busques en primer lugar descuentos en los desarrollos más actuales, ejemplo el último DOOM ‘The Dark Ages’ que tiene un 33% de descuento; el God o War Ragnarok un 20%; el remaster de Oblivion un 20%; Civilization VII un 30%; Assasin’s Creed Shadows un 40%; el Dune Awakening un 20% o el Monster Hunter Wilds un 30%. También están promocionados triple-A anteriores como el Ciberpunk 2077 un 65% o Baldur’s Gate un 25%.

Otro apartado de obligada visita es la de «Grandes Descuentos». Se trata de una sección especial donde se promocional algunos de los grandes juegos de todos los tiempos a precios de saldo. Como ejemplo, el Doom Eternal por 4 euros; lo mismo que Control Ultimate; la edición definitiva de Mafia 3 por 3 euros y otros como el Far Cry Primal, Elite Dangerous u Old World tirados de precio.

Y también rebajas en hardware. Valve ha seleccionado la versión base de su consola portátil Steam Deck como dispositivo de hardware a promocionar. Tiene un 20% de descuento para un precio rebajado a 335 euros. Las variantes con pantalla OLED no están rebajadas.

Las rebajas de otoño 2025 de Steam estarán activas hasta el 6 de octubre y es una buena ocasión para completar tu colección de videojuegos.