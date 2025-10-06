La AORUS RTX 5060 Ti AI BOX es la nueva gráfica externa que GIGABYTE oferta para aumentar el potencial gráfico de ultraportátiles cuando éstos se usan en el escritorio informático. También pueden usarse con otro tipo de equipos, como mini-PCs e incluso consolas portátiles.

Te ponemos en situación. Imagina un estudiante que usa un portátil en movilidad, pero que cuando llega al escritorio informático necesita una mayor potencia gráfica. O el de un profesional que usa un ultraportátil, pero que cuando llega a la oficina requiere mayores prestaciones. Aquí es donde entran las gráficas externas o eGPU, una solución perfecta para potenciar el subsistema gráfico de las computadoras que no cuentan con gráficas dedicadas y en tareas donde se necesitan especialmente, como videojuegos o en las de creación profesional. Muy interesante para mantener las ventajas de movilidad y poder trabajar en el escritorio cuando se necesite.

AORUS RTX 5060 Ti AI BOX, más equilibrada

GIGABYTE tiene en su catálogo gráficas externas y ahí destaca la AORUS RTX 5090 AI BOX. Creada bajo la gráfica dedicada más potente del mercado, ofrece el mayor rendimiento que puedas buscar. El problema es su elevado precio. Ahora, la firma taiwanesa apuesta por una versión mucho más equilibrada en características/precio.

Está creada sobre la tarjeta gráfica RTX 5060 Ti de NVIDIA y según el fabricante solo reduce un 5% el rendimiento de la tarjeta equivalente instalada en un sobremesa, lo que sería prácticamente imperceptible en comparación con una solución nativa. El objetivo es el mismo que el de la versión superior: transformar los ultrabooks en sistemas híbridos versátiles para juegos y renderizado 3D, y abriendo el acceso a las funciones de inteligencia artificial.

La conectividad es un elemento clave en este tipo de dispositivos (pensando especialmente en no perder rendimiento) y aquí el fabricante apuesta alto con los dos puertos más interesantes del mercado, Thunderbolt 5 y USB4. Decir que también soporta puertos Ethernet para redes y un puerto Power Delivery (PD 3.0) para carga rápida de dispositivos.

La refrigeración es otro de los apartados a cuidar y GIGABYTE cumple con garantías con un sistema de refrigeración WINDFORCE que incorpora dos ventiladores para garantizar un funcionamiento silencioso y estabilidad a largo plazo. En cuanto a diseño, está a la vista, en formato vertical para usar menos espacio y atractivo en estética incluyendo retroiluminación LED.

La AORUS RTX 5060 Ti AI BOX llegará pronto al mercado internacional. No se ha anunciado precio de venta, pero si es contenido puede ser una eGPU muy interesante por equilibrada.