Xbox no va a dejar de existir como consola, está confirmado

Hace poco saltó un rumor sobre Xbox que ha generado un cierto caos en Internet, motivado sobre todo por titulares sensacionalistas y por exageraciones que ya daban por hecho que Microsoft iba a abandonar su conocida consola de videojuegos.

La fuente del rumor fueron los foros de NeoGAF, donde se dijo que los planes de Microsoft habían cambiado y que el futuro desarrollo de una nueva Xbox había quedado en el aire. A partir de ahí se desató la locura, y muchos medios empezaron a decir que el gigante de Redmond iba a abandonar el mercado de las consolas para dedicarse únicamente a publicar juegos.

Lo más triste de todo esto, y lo que demuestra un desconocimiento absoluto de lo que es bueno y malo para la industria y para el consumidor, es que algunos llegaron a decir que la salida de Microsoft del mercado de las consolas era «lo mejor» que podía ocurrir.

Nada más lejos de la realidad. Si Xbox desaparece, Sony se quedará sola con Nintendo en un mercado donde la segunda va por libre, lo que daría forma a un duopolio nada beneficioso ni para la industria ni para los jugadores. Solo tenemos que ver lo que ha hecho Sony aprovechando su contundente victoria en esta generación, subir los precios de PS5 y lanzar una PS5 Pro absurdamente cara.

Microsoft sigue invirtiendo en una Xbox propia

El gigante de Redmond ha respondido para poner fin a los rumores, y ha dicho que sigue invirtiendo en el desarrollo de consolas y dispositivos «first party», es decir, en la sucesora de Xbox Series X y en otros dispositivos propios, y que no se limita a la cesión de licencias para el desarrollo de hardware por parte de terceros.

Todos los rumores, todos los titulares y toda esa bola de nieve que se generó a partir de un post en un foro de Internet han resultado ser falsos. Debemos ser muy cautos con estas cosas, sobre todo cuando ya teníamos anteriormente informaciones que confirmaban un acuerdo importante entre Microsoft y AMD para el desarrollo del hardware que impulsará a la sucesora de Xbox Series X.

Esperamos que la próxima consola de Microsoft tenga éxito y que Xbox siga compitiendo por muchos años con PlayStation, ya que esta será la única manera de mantener una competencia sana entre ambas, necesaria para la industria y también para que los consumidores puedan disfrutar de guerras de precios y de todas las demás ventajas que trae la competencia.