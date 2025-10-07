La instalación de Windows 11 sin cuenta de Microsoft será más complicada, una vez que la compañía está implementando cambios en la experiencia de instalación de Windows, también llamada «Out-of-the-box» (OOBE). Todo forma parte de la absurda batalla contra el uso de cuentas locales en Windows.

Microsoft anunció la eliminación del script bypassnro.cmd el pasado mes de marzo para «mejorar la seguridad y la experiencia de usuario de Windows 11», según argumentó. Era el principal mecanismo de terceros usado para saltarse la imposición de usar cuentas ID de Microsoft. Sin embargo, esto no impidió que los usuarios usaran otras soluciones alternativas, como editar el registro para activar el script y con ello instalar Windows 11 sin cuenta de Microsoft.

Windows 11 sin cuenta de Microsoft

Ello no sentó bien en la compañía y ahora, las notas de la versión de la última entrega del sistema para el canal Insiders, dice que este mecanismo se va a eliminar:

«Estamos eliminando los mecanismos conocidos para crear una cuenta local en la configuración rápida de Windows (OOBE). Si bien estos mecanismos se usaban con frecuencia para omitir la configuración de cuentas Microsoft, también omiten inadvertidamente pantallas de configuración importantes, lo que podría provocar que los usuarios salgan de la configuración rápida de Windows con un dispositivo que no está completamente configurado. Los usuarios deberán completar la configuración rápida de Windows con Internet y una cuenta Microsoft para garantizar que el dispositivo esté configurado correctamente».

La argumentación de Microsoft no es creíble y sí irrespetuosa con la libertad de elección de los usuarios. Lo que llama «experiencia de instalación de Windows» es todo menos una experiencia. Está llena de anuncios a pantalla completa de servicios como Game Pass y Microsoft 365, obliga a usar el servicio OneDrive, el cifrado BitLocker y más. Por no hablar de la mayor telemetría que conlleva su uso.

La estrategia no es nueva y viene de lejos. Hace años que Microsoft comenzó una batalla contra el uso de cuentas locales en Windows, incluyendo los burdos ‘patrones oscuros’. Simplemente, la compañía quería y quiere que uses sus propias cuentas por motivos comerciales: para que termines contratando sus propios servicios y aplicaciones y no los de la competencia. Y luego se sorprenden de la cuota de mercado de Windows 11…

Es decepcionante que Microsoft no actúe de manera trasparente. Que informe de las ventajas de ambos tipos de cuenta y que respete la decisión de cada usuario. Afortunadamente, la comunidad está habituada a pelear contra estas imposiciones y a buen seguro pronto tendremos una respuesta. Además, hay alternativas para instalar Windows 11 con una cuenta local que siguen funcionando, simplemente usando Rufus para crear el medio. O cualquiera de las versiones de Tiny11 Builder.