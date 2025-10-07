Noticias
Windows 11 es más inteligente, pero la confianza sigue siendo un problema
Microsoft lo tiene claro, Windows 11 será cada vez más inteligente gracias a una incorporación cada vez más avanzada de la IA. En esta carrera la NPU juega también un papel fundamental, ya que es el hardware sobre el que se apoyan los modelos de inteligencia artificial que utiliza Microsoft para dar a su sistema operativo ese perfil inteligente.
Copilot+ ha sido el gran punto de inflexión dentro de Windows 11, y se ha convertido en el gran impulsor del PC inteligente. Gracias a la IA ejecutada en local, respaldada como dijimos por la NPU, podemos hacer cosas que hasta hace relativamente poco nos habrían parecido imposibles, como por ejemplo editar imágenes y vídeo, buscar archivos y fotos utilizando un lenguaje natural, y también crear contenidos y generar texto con un simple comando.
El cerebro que se ocupa de que todo esto sea posible es la NPU, un componente que, según Microsoft, es capaz de ejecutar varias aplicaciones potenciadas por IA de forma simultánea, lo que supone un valor importante, porque podemos estar haciendo varias cosas al mismo tiempo sin tener que comprometer el rendimiento de la CPU ni el de la GPU.
Windows 11 y el problema de la confianza en la IA
Aunque la IA ha generado mucho interés, su integración en Windows 11 no ha estado exenta de polémica, y sigue generando una gran desconfianza entre los usuarios. Esta situación podría empeorar con la llegada de la IA agentiva, el próximo gran salto en el mundo de la inteligencia artificial.
La IA agentiva es lo que viene después de la IA generativa, y se caracteriza por el uso de modelos que son capaces de analizar situaciones, valorar entre diferentes opciones y elegir de forma autónoma la que consideran como la mejor de todas. Por ejemplo, una IA agentiva podría analizar entre diferentes presentaciones o borradores de trabajos que hagamos, y elegir el que cree que es el mejor de todos.
Este nuevo tipo de IA tiene que ganarse la confianza de los consumidores, algo que pinta complicado, porque delegar la toma de decisiones en cosas importantes a una IA no es algo a lo que todo el mundo esté dispuesto, y si hablamos de Windows 11 el rechazo es todavía mayor por los antecedentes de este sistema operativo.
¿Estarías dispuesto a tener cada vez menos control sobre tu PC a cambio de las facilidades que ofrece la IA avanzada? Esa es la pregunta que cabe hacerse viendo el camino que está tomando la industria, y lo que todavía está por venir.
En mi caso, reconozco que la IA generativa tiene sus ventajas, sobre todo en tareas concretas como la creación de imágenes, pero nunca confiaría la toma de decisiones o la redacción de contenidos o trabajos a una IA, son cosas demasiado importantes, y personales, para delegar en esta tecnología.
Windows 11 es más inteligente, pero la confianza sigue siendo un problema
Equivalencias de tarjetas gráficas y consolas, todo lo que siempre quisiste saber
Por qué aparece un triángulo amarillo en mi SSD en Windows y cómo eliminarlo
Call of Duty: Black Ops 7: qué necesitas para jugar en 1080p y calidad máxima a 60 FPS
Smartphones sin cargador, y ahora también sin cable USB, pero al mismo precio
Llega UFS 5.0, almacenamiento para dispositivos móviles a 11 GB/s
Equivalencias de tarjetas gráficas y consolas, todo lo que siempre quisiste saber
Diez herramientas de hacking para Windows con las que asegurar redes y PCs
Cómo habilitar las claves de acceso en Amazon y mejorar la seguridad
Microsoft despliega la versión final de Windows 11 25H2 y así puedes instalarla
Amazon actualiza su línea de hardware con nuevos Kindle, Echo, Fire TV, Blink y Ring
Microsoft 365 Premium combina IA y Office a precio más económico
Windows 11 es más inteligente, pero la confianza sigue siendo un problema
Trust GXT 872 Xyra: un teclado mecánico personalizable y accesible
FRITZ!Repeater 1700: especificaciones y claves
Amazon actualiza su línea de hardware con nuevos Kindle, Echo, Fire TV, Blink y Ring
Primer vistazo a la nueva PS5 Slim Digital Edition
Crucial lanza nuevas memorias LPCAMM2 para portátiles
Lo más leído
-
GuíasHace 59 minutos
Equivalencias de tarjetas gráficas y consolas, todo lo que siempre quisiste saber
-
GuíasHace 4 días
Diez herramientas de hacking para Windows con las que asegurar redes y PCs
-
PrácticosHace 5 días
Cómo habilitar las claves de acceso en Amazon y mejorar la seguridad
-
GuíasHace 6 días
Microsoft despliega la versión final de Windows 11 25H2 y así puedes instalarla