Noticias
Xbox Series X y Series S no están abandonando el mercado
Los rumores llevan un tiempo cebándose con Xbox Series X y Series S. Durante las últimas semanas hemos visto rumores que aseguraban que estas consolas habían caído tanto en ventas que podrían acabar siendo abandonadas, y hace solo unos días otros rumores daban por hecho la salida de ambas consolas del mercado minorista de forma gradual.
Ante la oleada de desinformación que se ha producido en las últimas horas Microsoft ha tenido que dar un paso adelante y desmentir esos rumores. Es lógico, porque son rumores que estaban haciendo mucho daño a la imagen de Xbox, y que no podían quedar en el aire por más tiempo.
Según la compañía de Redmond, los minoristas Target y Walmart, entre otros nombres importantes, siguen comprometidos con Xbox, lo que significa que no van a dejar de vender consolas, periféricos y juegos de Xbox. Esto quiere decir que Xbox Series X y Series S no van a salir del mercado minorista, y seguirán estando disponibles en tiendas.
¿Por qué hay tanta desinformación sobre Xbox Series X y Series S?
Creo que algunos están intentando aprovechar la derrota de ambas consolas en la generación actual, y la mala situación de la división Xbox en este sentido, para hacer leña del árbol caído y fabricar informaciones falsas con las que conseguir sus dos minutos de gloria, o con las que generar picos de tráfico y clics.
Qué es verdad y qué es mentira sobre el presente y el futuro de Xbox
Es mentira que Xbox Next haya sido cancelada. La consola de próxima generación de Microsoft sigue en desarrollo, y llegará al mercado en la fecha prevista (algún momento de 2027).
Fuentes de confianza también dicen que es mentira que Xbox portátil de Microsoft haya sido cancelada, aunque esto todavía sigue generando dudas porque hay informaciones contradictorias, y porque ambas vienen de fuentes de confianza.
Tampoco es verdad que Xbox Series X y Series S se vayan a quedar sin soporte por parte de Microsoft, que vayan a ser abandonadas o que vayan a salir del mercado de consumo. Cualquiera de estas cosas sería un auténtico batacazo por parte de Microsoft, y no haría más que empañar todavía más la imagen que Xbox tiene actualmente.
Microsoft no puede permitirse más errores con Xbox. La compañía lo sabe, y esperamos que con Xbox Next el gigante de Redmond sea capaz de corregir todos los errores que cometió con la generación actual.
Xbox Series X y Series S no están abandonando el mercado
GEEKOM A6 con Ryzen 7 6800H análisis completo
Microsoft rompe la herramienta de creación de medios de Windows 11
Orange Pi 6 Plus sube de nivel el segmento de SBC
Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXCIII)
El sorprendente nivel de violencia de los vientos en Marte
Equivalencias de tarjetas gráficas y consolas, todo lo que siempre quisiste saber
Galaxy S26 Ultra: diseño, especificaciones, precio y fecha de lanzamiento
¿Para qué sirven y cómo se usan los códigos QR?
GEEKOM A9 Max AI mini PC: análisis completo
Microsoft despliega el nuevo menú de inicio para Windows 11
Por qué aparece un triángulo amarillo en mi SSD en Windows y cómo eliminarlo
Xbox Series X y Series S no están abandonando el mercado
OneDrive hace que tu PC vaya más lento, Microsoft lo reconoce
Xbox portátil habría sido cancelada, y la culpa no es de Microsoft
GEEKOM A9 Max AI mini PC: análisis completo
Red Dead Redemption 2 apunta a PS5, Xbox Series y Switch 2
Discord sufre una brecha de datos
Lo más leído
-
GuíasHace 6 días
Equivalencias de tarjetas gráficas y consolas, todo lo que siempre quisiste saber
-
A FondoHace 5 días
Galaxy S26 Ultra: diseño, especificaciones, precio y fecha de lanzamiento
-
GuíasHace 5 días
¿Para qué sirven y cómo se usan los códigos QR?
-
AnálisisHace 7 días
GEEKOM A9 Max AI mini PC: análisis completo