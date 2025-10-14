Intel y AMD preparan nuevas instrucciones para CPUs x86-x64

Hace cosa de un año Intel y AMD formaron el EAG x86, siglas en inglés de «Grupo Asesor del Ecosistema x86». Esta entidad tiene como objetivo definir el futuro de la arquitectura x86, y fijar los principios y las claves a seguir para mantener actualizada dicha arquitectura, y para que esta siga siendo competitiva.

El trabajo conjunto de Intel y AMD como miembros fundadores del EAG x86 ya está dando sus frutos. Un nuevo artículo publicado en la web oficial de AMD revela que tienen preparada una actualización con nuevas instrucciones que se añadirán para reforzar la capa de seguridad de esta arquitectura, y también para mejorar el rendimiento en vectores y matrices.

La nueva instrucción FRED, siglas en ingles de «Retorno Flexible y Entrega de Eventos», trabaja como un nuevo modelo de interrupción más moderno y estandarizado que reducirá la latencia, y que mejorará la fiabilidad del software.

Otras instrucciones, como AVX10 y ACE («Extensiones Avanzadas de Matrices para la Multiplicación de Matrices) se han estandarizado e implementado en todo el bloque de instrucciones, lo que quiere decir que a partir de ahora tenemos una aceleración estándar de multiplicación de matrices y extensiones vectoriales de 512 bits.

Intel y AMD mejoran la seguridad en CPUs x86-x64

Una de las partes más importantes de esta actualización de instrucciones es ChkTag, por todo lo que supone para la seguridad de la memoria en una arquitectura x86. Se trata de un nuevo conjunto de instrucciones de etiquetado de memoria x86 que ayuda a detectar errores comunes de seguridad en esta, entre las que se encuentran los desbordamientos de búfer y uso después de liberación. Esa detección se consigue mediante el añadido de pequeñas etiquetas a la memoria y su verificación a nivel de hardware.

Con estas instrucciones los desarrolladores y compiladores tienen un control preciso sobre los accesos a la memoria, que estarán verificados. De esta manera las herramientas puedan habilitar protecciones donde más importan sin la sobrecarga que representan otros tipos de enfoques que están basados ​​únicamente en software.

Por esta razón estas instrucciones son muy prácticas para reforzar tanto aplicaciones como kernels, hipervisores e incluso firmware. Los binarios compatibles con ChkTag pueden ejecutarse en procesadores antiguos que carecen de las características de hardware, lo que facilita su implementación.

Estas instrucciones complementarán los sistemas y mecanismos de defensa que ya existen, como los apilados en la sombra y la computación confidencial. Se espera que la especificación completa llegue a finales de este año.

Con el añadido de nuevas instrucciones, y el soporte de procesamiento de vectores, matrices y otros tipos de datos relativamente nuevos la complejidad de la arquitectura x86 ha llegado a unos niveles tan altos que tanto Intel como AMD se están replanteando el tema de la retrocompatibilidad con instrucciones de 16 bits y de 32 bits.

Este tema llevó a Intel a plantear x86S, un proyecto que pretendía liberarse del soporte de legado de aplicaciones de 32 bits, pero que al final acabó siendo cancelado. Esto se debe a la gran cantidad de aplicaciones, juegos sobre todo, muy populares que tienen una base de 32 bits, y que perderían mucho rendimiento al ejecutarse sin soporte nativo.