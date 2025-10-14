Star Citizen Alpha 4.4 luce espectacular, y muestra la potencial real del PC frente a las consolas

Cloud Imperium Games ha publicado un nuevo vídeo de Star Citizen Alpha 4.4, y la verdad es que tiene una pinta espectacular, pero es muy exigente. Este juego empezó siendo sido desarrollado con el Star Engine, una versión modificada del CryEngine de CryTek, el mismo motor gráfico que vimos en Kingdom Come Deliverance 2.

Posteriormente dio el salto al Lumberyard de Amazon, cuya base al final es la misma, ya que parte del CryEngine 3.8. Este motor gráfico es uno de los más avanzados que existen, a pesar de que su uso en juegos es algo prácticamente anecdótico por la gran popularidad del Unreal Engine 5.

El vídeo se ha publicado aprovechando la presentación de un nuevo planeta llamado Nyx I, y en él se muestran todos los detalles de este nuevo mundo. Es de tipo rocoso, tiene zonas con vegetación y agua, y está tan bien modelado y detallado que es uno de los mundos con mayor calidad gráfica que hemos visto hasta el momento.

Desde su lanzamiento el apartado técnico ha sido uno de los aspectos que más ha destacado en Star Citizen, pero el nivel que está alcanzando es cada vez más impresionante, no solo por su calidad gráfica en general, sino también por su amplitud, por las dimensiones de sus planetas y por las posibilidades de exploración que ofrece.

Su lanzamiento se produjo en fase de acceso anticipado en 2017, y desde entonces ha ido recibiendo numerosas actualizaciones, pero todavía está lejos de ser terminado. En su versión multijugador nos plantea un universo persistente que podemos explorar con total libertad, y que está lleno de posibilidades.

El modo para un jugador, conocido como Squadron 42, tendrá 70 misiones, se dividirá en varios episodios y contará con la participación de actores del calibre de Gary Oldman, Mark Hamill, Gillian Anderson, Henry Cavill y Rhona Mitra, entre otros.

Star Citizen todavía sigue en desarrollo, y ni siquiera ha salido de su fase alpha, así que todavía quedan muchos años para que esté terminado. Es un proyecto muy ambicioso, y esto lo ha convertido en una especie de «pozo sin fondo» que devora todos los recursos y la financiación que recibe.

Muchos creen que es un proyecto imposible de terminar, y dudan de que vaya a llegar a salir de la fase alpha. La verdad es que cuenta con muchos apoyos, y se ha convertido en algo tan grande que no tendría sentido dejarlo caer, así que veremos qué ocurre realmente en los próximos años.