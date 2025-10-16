Noticias
Cinco ventajas de comprar en la tienda oficial de FRITZ!
Hace un par de semanas os presentamos la nueva tienda oficial de FRITZ!, un importante proyecto con el que la compañía alemana quiere acercase un poco más a sus clientes españoles, y diferenciarse ofreciendo una serie de ventajas que nos ayudarán a encontrar la solución de red que mejor se ajusta a nuestras necesidades, y a comprarla al mejor precio y con todas las garantías.
La base de esta tienda es muy sencilla, para poder comprar solo tenemos que registrarnos como usuario utilizando una dirección de correo electrónico válida. Una vez que lo hayamos hecho podremos disfrutar de todas las ventajas que ofrece esta tienda, y que os vamos a explicar al detalle justo a continuación.
1.- Asesoramiento personalizado en la tienda de FRITZ!
Si no sabes qué router del catálogo de FRITZ! se ajusta mejor a tus necesidades, qué repetidor deberías comprar o si tienes dudas sobre algún tema de compatibilidad tranquilo, porque con el servicio de asesoramiento de compra personalizado que ofrece FRITZ! podrás resolver todas tus dudas antes de comprar.
También cuenta con un servicio de soporte para consultas técnicas, lo que significa que te ayudarán a resolver incluso las cuestiones más complicadas desde el punto de vista técnico, como temas relacionados con el rendimiento, la interoperabilidad y el soporte de diferentes estándares.
Al final lo importante para FRITZ! es que estés contento con tu compra, y para ello es necesario que elijas el producto o los productos que realmente necesitas. Con este servicio de asesoramiento gratuito darás en el clavo.
2.- Envío gratuito con entrega rápida a través de DHL
El método de envío es muy importante. Si compras un producto a buen precio pero tienes que asumir los gastos de envío al final estás pagando de más por ese producto. FRITZ! es consciente de este problema, y por eso todos los pedidos que hagas a través de su tienda oficial tienen envío gratuito a través de DHL.
Los tiempos de envío también son otro tema importante. Imagina que necesitas con urgencia un router o un repetidor porque estás teniendo problemas de conexión, pero lo pides en una tienda que tarda más de una semana en enviártelos. Esto puede ponerte en una situación complicada.
Al pedir en FRITZ! los pedidos se procesan al instante para acelerar los tiempos de envío, y la tienda trabaja con DHL para minimizar los tiempos de entrega. De media, recibirás tus pedidos en un plazo de entre 2 y 4 días como máximo.
3.- Garantía de calidad
Los productos FRITZ! se fabrican en Alemania, y la compañía está tan segura de la calidad y de la fiabilidad de los mismos que ofrece cinco años de garantía, una cifra que supera de forma clara el mínimo de tres años de garantía establecido por ley en España.
Esa garantía de cinco años no se limita a los productos más caros y avanzados de FRITZ!. Por ejemplo, el FRITZ!Box 5690 Pro tiene una garantía de cinco años, y el FRITZ!Box 7690. ¿Necesitas un repetidor? Pues tranquilo, porque estos también tienen cinco años de garantía. Incluso el FRITZ!Repeater 600, que es el modelo más económico, tiene cinco años de garantía.
4.- Devolución gratuita en todos los productos de la tienda FRITZ!
Imagina que, a pesar de todo el asesoramiento que has recibido, compras un producto que por la razón que sea no termina de ajustarse a tus necesidades, o que resulta demasiado avanzado para el uso que le vas a dar, y que quieres comprar otro modelo.
Si esto ocurre, al comprar en la tienda de FRITZ! no tendrás ningún problema, ya que podrás devolver el producto que has comprado de forma sencilla y recuperarás tu dinero. El plazo de devolución es de 30 días, así que tienes tiempo suficiente para asegurarte de que realmente quieres devolverlo.
5.- Paga como quieras
Es un detalle muy importante. Tener la oportunidad de elegir entre diferentes opciones de pago nos hace la vida mucho más fácil, y nos permite acceder a las opciones de financiación de compra exclusivas que ofrecen algunas plataformas, como PayPal, por ejemplo.
Cuando compras en la tienda de FRITZ! puedes elegir entre diferentes métodos de pago conocidos y seguros, entre los que se encuentran:
- PayPal.
- Klarna.
- VISA.
- MasterCard.
- American Express.
- Google Pay.
- Apple Pay.
