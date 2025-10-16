Un Google Pixel 10 Pro Fold explota durante una prueba de resistencia

El Google Pixel 10 Pro Fold fue presentado hace un par de meses, y generó mucha expectación por su diseño y sus especificaciones. El youtuber JerryRigEverything, famoso por sus pruebas de durabilidad extremas, tuvo la oportunidad de probar este terminal, y el final fue totalmente desastroso, ya que como os hemos avanzado en el título al final acabó explotando.

A simple vista, el Google Pixel 10 Pro Fold no difiere mucho de un Samsung Galaxy Z Fold. La base del diseño de ambos es la misma, ya que parten de un concepto tipo libro, lo que significa que se abren y se cierran por la mitad. Tienen el pliegue en vertical, y se dividen en dos mitades iguales a izquierda y derecha.

Sin embargo, en la prueba de resistencia de este mismo youtuber el Galaxy Z Fold 7 salió mucho mejor parado que el Google Pixel 10 Pro Fold, porque no llegó a romperse por la mitad en la prueba de doblado. La clave no está en la zona de la bisagra, que seguro es el punto débil que os ha venido a la cabeza, sino en una debilidad estructural que tiene el terminal de Google en el primer tramo del chasis de la mitad derecha (visto desde atrás).

En el vídeo podemos ver que el Google Pixel 10 Pro Fold se rompe por esa zona con suma facilidad, y obviamente «muere» tras romperse. El daño es catastrófico, pero lo peor está todavía por venir. Durante los próximos segundos el youtuber sigue moviendo el smartphone para mostrar con más detalle el daño que ha sufrido, y esto hace que la batería se acabe incendiando.

Viendo el vídeo con más detalle, me da la sensación de que en el último intento de plegar el terminal por la zona afectada la presión daña la batería hasta romperla, lo que produce la reacción y el incendio. Esto resta algo de gravedad al asunto, porque no creo que un usuario normal que esté en su sano juicio se ponga a jugar de esa manera con un smartphone que está tan destrozado, sobre todo teniendo en cuenta la fragilidad que tiene una batería.

Con esto no quiero justificar nada, solo aportar un punto de vista realista e imparcial de lo que se ve en el vídeo. Queda claro que Google tiene mucho que mejorar en su próximo smartphone flexible, que Samsung lo hizo mejor con el Galaxy Z Fold 7 en solidez estructural, y que no debemos «jugar» con un smartphone roto y con la batería desprotegida.