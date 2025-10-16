GeForce Now recibe 10 nuevos juegos esta semana

GeForce Now continúa ampliando su biblioteca para quienes ya disfrutan de las ventajas del juego en la nube, y esta semana lo hace con diez nuevos títulos que destacan por su variedad y calidad. La selección va desde experiencias cargadas de nostalgia hasta propuestas innovadoras, un reflejo del esfuerzo de NVIDIA por ofrecer una experiencia completa y al alcance de todo tipo de jugadores, sin importar cuáles sean sus preferencias.

Si aún no la conoces, esta plataforma permite jugar desde prácticamente cualquier dispositivo sin depender de un hardware potente. Al ser compatible con ordenadores sencillos, televisores inteligentes, tablets, smartphones, consolas portátiles y más, GeForce Now se ha consolidado como una opción extremadamente versátil para quienes quieren acceder a sus juegos ya adquiridos en tiendas como Steam, Epic Games Store o Battle.net. Además, a diferencia de otros servicios, no vende directamente los títulos, sino que facilita el acceso a los que el usuario ya posee, con la libertad de jugarlos tanto en la nube como de forma local.

Para ajustarse a las distintas necesidades de los jugadores, GeForce Now ofrece tres planes de suscripción, cada uno diseñado para diferentes perfiles y expectativas.

La opción gratuita resulta ideal para quienes quieren probar la plataforma o disfrutar de partidas ocasionales. Aunque incluye ciertas limitaciones, como calidad gráfica estándar y sesiones de juego de hasta una hora, sigue siendo una puerta de entrada totalmente funcional al mundo del juego en la nube.

La suscripción Performance (antes llamada Prioritaria) lleva la experiencia a otro nivel. Permite sesiones de hasta seis horas, gráficos mejorados y efectos como el ray tracing básico, convirtiéndose en una alternativa muy atractiva para quienes juegan con frecuencia y buscan un rendimiento estable.

Por último, el plan Ultimate está pensado para los jugadores más exigentes. Ofrece la potencia de un PC de gama alta con una GeForce RTX 5080, gráficos ultra en 4K, hasta 120 FPS y tecnologías avanzadas como DLSS y trazado de rayos en tiempo real, lo que lo convierte en la opción definitiva para quienes quieren exprimir al máximo los juegos más actuales.

GeForce Now Thursday

Esta semana, GeForce Now ha añadido al servicio seis juegos que amplían aún más la variedad de su catálogo. Esta es la lista completa: