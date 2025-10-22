Noticias
PS6 no puede caer en este gran error, según el ex-jefe de PlayStation
Shuhei Yoshida, ex-presidente de SIE Worldwide Studios, ha dicho en una entrevista que Sony no puede permitirse cometer el error de seguir haciendo lo mismo de siempre con PS6, y que necesita un cambio claro en su estrategia.
¿A qué se refiere Yoshida con «hacer lo mismo de siempre»? Es muy sencillo, se refiere a que Sony no puede seguir centrando su estrategia en la potencia y los gráficos, porque hemos llegado a un punto de ganancias decrecientes tan marcado que las mejoras de calidad gráfica en juegos son cada vez menos perceptibles.
El ex-ejecutivo de Sony también duda de la necesidad de adoptar de forma amplia el trazado de rayos, porque no es capaz de diferenciarlo fácilmente. En su opinión, Sony debería centrarse en ofrecer algo más que potencia bruta con PS6, ¿pero a qué se refiere exactamente con esto? Pues a crear nuevas experiencias, y a marcar la diferencia con su catálogo de juegos.
Es un enfoque muy acertado lo que propone Yoshida, sobre todo viendo el éxito que ha tenido Nintendo Switch siguiendo esa estrategia de crear nuevas experiencias de juego y de crear valor a través de sus franquicias exclusivas, pero no debemos olvidar que la posición de PlayStation en el mercado es diferente a la de la consola de Nintendo.
Los usuarios de PlayStation esperan mejoras técnicas y una mayor potencia con cada nueva generación. Estas deben ser lo suficientemente grandes como para justificar ese cambio de generación, y para crear una experiencia superior en juegos a través de mejoras gráficas, un mayor rendimiento y otras mejoras técnicas.
Esa es la base sobre la que se ha apoyado Sony desde el lanzamiento de PlayStation, y es la que le ha permitido tener tanto éxito en el mundo de las videoconsolas. La compañía sabe que no puede olvidarse del lado técnico ni del rendimiento, y que este sigue teniendo una gran importancia, a pesar de lo que dice Yoshida.
Por esa razón Sony hizo más profunda su alianza con AMD, para trabajar de forma conjunta en el hardware que necesita para conseguir un salto generacional más grande con PS6, y para vencer las limitaciones que impone en este sentido el hardware y el factor de forma tradicional de una consola.
Sony puede crear nuevas experiencias a través de los juegos, pero también puede conseguir un salto generacional que despierte el interés de los usuarios a través del hardware y de las nuevas tecnologías que este trae consigo. Como habréis podido imaginar me refiero a la IA aplicada a gaming, una de las tecnologías que será la gran impulsora de las consolas de próxima generación.
Innovar está bien, pero esto nunca debe implicar obviar o desmerecer la importancia del hardware y de la potencia de una consola, sobre todo en la época actual, donde el trazado de rayos se ha convertido claramente en una de las tecnologías más importantes y con mayor potencial para mejorar la calidad gráfica de los juegos, y que al mismo tiempo ha sido una de las grandes cuentas pendientes de la generación actual de consolas.
PS6 no puede caer en este gran error, según el ex-jefe de PlayStation
AMD va a por todas con RDNA 5 contra NVIDIA: más rendimiento que nunca en trazado de rayos
Intel Core Ultra 200 Plus: rendimiento y primer vistazo a los nuevos procesadores de Intel
Xbox Next será una consola premium y de alta gama, está confirmado, ¿sabes qué significa?
ChatGPT Atlas, el navegador IA que quiere acabar con el dominio de Google
Cómo probar el rendimiento de un PC con estas aplicaciones gratuitas
64 juegos para PC con pocos requisitos y buenos gráficos que no te puedes perder
Guía para diferenciar generaciones y gamas de tarjetas gráficas
Cómo probar el rendimiento de un PC con estas aplicaciones gratuitas
Cómo reiniciar el controlador gráfico en Windows con un simple atajo de teclado
Primera imagen real del Galaxy S26 Ultra
Bloodborne Remaster disponible en PC con muchas mejoras gráficas, cómo descargarlo gratis
64 juegos para PC con pocos requisitos y buenos gráficos que no te puedes perder
PS6 no puede caer en este gran error, según el ex-jefe de PlayStation
Xbox Series X podría mover FSR 4 INT8, PS5 no puede porque su GPU no es RDNA 2
Los podcasts de Spotify dan el salto a Netflix
GIGABYTE amplía su línea de portátiles GAMING
Apple estrena el SoC M5 en MacBook Pro, iPad Pro y Vision Pro
Lo más leído
-
GuíasHace 5 días
64 juegos para PC con pocos requisitos y buenos gráficos que no te puedes perder
-
GuíasHace 1 día
Guía para diferenciar generaciones y gamas de tarjetas gráficas
-
GuíasHace 6 horas
Cómo probar el rendimiento de un PC con estas aplicaciones gratuitas
-
PrácticosHace 2 días
Cómo reiniciar el controlador gráfico en Windows con un simple atajo de teclado