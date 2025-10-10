Noticias
PS6 tendrá reescalado de próxima generación, reducción de ruido por IA y nuevas tecnologías de IA aplicada a gaming
Ayer conocimos algunos de los avances más importantes que traerá PS6, gracias a su GPU basada en la arquitectura RDNA 5. Hoy, tras analizar a fondo el vídeo publicado por AMD donde Mark Cerny y Jack Huynh explicaban dichos avances, hemos podido descubrir dos cosas muy interesantes que os vamos a detallar a continuación.
Justo en el minuto 3:18 vemos que Mark Cerny, responsable principal del hardware de PS6, dice claramente que Neural Array está siendo clave en el desarrollo de tecnologías de reescalado y de reducción de ruido de próxima generación. Leyendo entre líneas, está claro que estas se implementarán en PS6.
Si te has perdido tranquilo, te recuerdo que Neural Array es un avance a nivel de hardware que afecta a la unidad de computación, que es la base de cualquier GPU de AMD. Este avance interconecta todas las unidades de computación que tiene una GPU y les permite comunicarse entre sí, compartir información y trabajar de forma conjunta como si fuesen un único bloque.
No sabemos si esas nuevas tecnologías se agruparán alrededor del nombre PSSR, que es la tecnología de reescalado por IA que utiliza PS5 Pro, si llegarán bajo la nomenclatura de AMD FSR, o si por el contrario utilizarán un nombre totalmente nuevo.
PS6 tendrá nuevas tecnologías de IA aplicada a gaming
Jack Huynh, de AMD, continúa diciendo en el vídeo que Neural Array ofrecerá un aumento de rendimiento importante en aprendizaje profundo, el pilar central cuando hablamos de IA aplicada a gaming, y dice literalmente que no se trata solo de conseguir más potencia, sino de tener una base de hardware más capaz.
¿Qué implica esto? Pues muy sencillo, un FSR de mayor calidad (reescalado mejorado por IA), una generación de rayos de mayor calidad (reductor de ruido al trabajar con trazado de rayos) y también la implementación de nuevas tecnologías basadas en aprendizaje profundo que estarían todavía en una fase de concepto.
Este vídeo confirma que PS6 tendrá un reescalado inteligente de última generación, superior a PSSR de PS5 Pro, que contará también con una tecnología de reducción de ruido dedicada y centrada en el trazado de rayos, y que además podría estrenar nuevas tecnologías de IA aplicada a gaming.
Por desgracia no tenemos ningún dato concreto de esas nuevas tecnologías, pero una de ellas podría ser la generación de fotogramas por IA, una tecnología que ayudaría mucho a mejorar la sensación de fluidez en juegos, y que bien implementada marca una gran diferencia.
