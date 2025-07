El pasado mes de septiembre llegó a España el FRITZ!Box 5690 Pro, un router que posiciona en lo más alto del catálogo de AVM, y que poco a poco se ha ido estabilizando a nivel de precio hasta colocarse en un nivel cada vez más interesante.

Los que nos leéis a diario sabéis que los routers FRITZ!Box crean valor más allá de la potencia bruta, y el 5690 Pro no es la excepción a la regla. Este modelo ya se ha actualizado a FRITZ!OS 8, la última versión del conocido sistema operativo de AVM, y ofrece un conjunto de prestaciones, de conexiones, que lo convierten en uno de los routers más completos y más versátiles que podemos encontrar en su rango de precios.

En este análisis os voy a hablar de sus características, del rendimiento que es capaz de alcanzar tanto de forma inalámbrica como cableada, y también de todas las posibilidades y opciones que ofrece cuando aprovechamos el ecosistema FRITZ! a nivel de hardware y de software.

Todo eso nos permitirá descubrir cómo marca la diferencia frente al clásico router que «nos regala» nuestra operadora, y qué valor ofrece por lo que cuesta. Sin más poneos cómodos, que empezamos con el análisis.

Especificaciones del FRITZ!Box 5690 Pro

Conectividad y puertos

Router tribanda compatible con Wi-Fi 7 y equipado con cuatro antenas MU-MIMO 4T4R.

Velocidad bajo Wi-Fi 7: hasta 11.530 Mbps en la banda de 6 GHz, 5.760 Mbps en la banda de 5 GHz y 1.200 Mbps en la banda de 2,4 GHz.

Wi-Fi Protected Setup (WPS) que simplifica la vinculación de otros dispositivos.

Wi-Fi Mes, que permite utilizar varios dispositivos para crear una red mallada inteligente.

Compatible con los estándares Wi-Fi: IEEE 802.11a/g/n/ac/ax/be.

Cifrado WPA3/WPA2 en conexiones inalámbricas (Wi-Fi).

Permite crear fácilmente una red Wi-Fi para invitados.

Busca automáticamente los mejores canales Wi-Fi para evitar las interferencias.

Modo Wi-Fi Eco para reducir el consumo de energía manteniendo un buen rendimiento.

Encendido y apagado de la red Wi-Fi mediante un botón.

Conectividad a Internet cableada: un puerto WAN/LAN a 2,5 Gbps, cuatro puertos LAN Gigabit (1 Gbps). Incluye un puerto para conexiones DSL compatible con VDSL, incluyendo Supevectoring y ADSL2+, aunque ya no se utiliza en España.

Conector SFP para un modulo de fibra óptica FRITZ!SFP compatible con AON y GPON. Este último es el que utilizamos en España, aunque incluye ambos tipos de conectores.

Conector para telefonía cableada (analógica) y puerto USB 3.1 para periféricos y unidades de almacenamiento externas.

Compatible con telefonía DECT inalámbrica (hasta seis teléfonos) y con domótica a través del estándar Zigbee.

Redes, compatibilidad y ecosistema

Compatibilidad total con el protocolo IPv6.

Cortafuegos/NAT, servidor DHCP, cliente DynDNS y UPnP AV.

Permite establecer conexiones GPON (Gigabit Passive optical network, ITU-T G.984) y AON (Active Optical Network iEEE 1000BX-10).

Módem integrado para conexiones DSL.

Soporta conexiones VDSL de hasta 300 Mbps (incluido Supervectoring) y ADSL2+. Compatible con VDSL Long Reach.

Compatible con conexiones en el Annex J.

Funcionamiento como router a través de Wi-Fi, incluso con un módem de cable o conexión a Internet por fibra óptica.

Permite establecer una conexión de respaldo a través de módem para telefonía móvil.

Integración en el ecosistema MyFRITZ!, que nos permite acceder al FRITZ!Box de forma segura desde cualquier ubicación.

Procesador eficiente: para utilizar aplicaciones en red como IPTV, vídeo bajo demanda y reproducción de música en streaming.

Cortafuegos de inspección activa de paquetes (SPI, Stateful Packet Inspection) con redireccionamiento de puertos para navegar de forma segura en Internet.

Acceso remoto seguro, acoplamiento LAN-LAN y conexión a la red empresarial con VPN (WireGuard e IPSec).

Asistente de seguridad con herramienta de diagnóstico que facilita la identificación y resolución de problemas.

«Wake on LAN» a través de Internet.

Control parental integral y servicio de notificaciones para controlar el uso de la conexión a Internet.

Conexión a través de FRITZ!SFP AON

ITU-T G.652; IEEE 802.3ah-2004 1000BASE-BX10.

LC-APC 8°.

Longitud de onda: TX 1310 nm, RX 1480 hasta 1580 nm.

Transmisión full dúplex.

Capacidad de transmisión: de -9 a -3 dBm.

Rango de potencia de alcance: de -3 a -23 dBm.

Alcance: 10 km.

Soporta SFF-8472.

Láser clase 1.

Conexión a través de FRITZ!SFP GPON

Compatible con ITU-T G.984.2/984.5 GPON.

LC/APC 8°.

Longitud de onda: TX 1310 nm, RX 1490 nm (con filtro).

Preparado para rogue detection (detección de accesos no autorizados).

Capacidad de transmisión: de 0,5 a 5 dBm.

Rango de potencia de alcance: de -3 a -28 dBm.

Alcance: 20 km.

Soporta SFF-8472.

Láser clase 1.

Domótica y multimedia

Funciones de domótica para dispositivos de gestión del consumo energético, la calefacción e iluminación, entre otras.

Compatible hasta con 50 dispositivos de domótica (DECT ULE).

Puede integrar hasta 40 bombillas LED y dispositivos de otros fabricantes compatibles con el estándar Zigbee.

Podemos controlar fácilmente los dispositivos de domótica FRITZ! a través de la interfaz del FRITZ!Box, y también con el FRITZ!Fon o un interruptor FRITZ!Smart, y con la aplicación FRITZ!App Smart Home.

Nos permite crear nuestro propio NAS privado con FRITZ!NAS. Podremos establecer un punto de almacenamiento común para todos los datos en la red local.

Posibilidad de compartir archivos de una manera fácil y segura.

Podremos crear un servidor multimedia con música, imágenes o vídeos disponibles en nuestra red local (DLNA/UpnP AV).

Compatible también con almacenamiento en línea, radio por Internet y podcasts.

Telefonía

Centralita con estación base DECT, a la que se pueden conectar hasta seis teléfonos inalámbricos.

Cifrado de la transmisión de voz configurado de fábrica.

Puerto para la conexión de un teléfono analógico, contestador automático o fax.

Compatible con telefonía HD para mejorar la calidad de sonido.

DECT Eco: desconexión de la red para mejorar la eficiencia.

5 contestadores automáticos integrados que incluyen la función reenvío de los mensajes de voz a un correo electrónico (voice to mail).

Gestión de los contactos en las agendas locales o en línea (Google o iCloud de Apple, entre otros).

Función de fax que incluye el reenvío de correos electrónicos (fax a mail).

Desvío de llamadas, llamadas internas, conferencias, transferencia de llamadas.

Bloqueo de llamadas, alarma, vigilabebés, llamadas VIP y bloqueo de timbre.

Telefonía sobre IP conforme con SIP según RFC 3261.

Posibilidad de conectar teléfonos IP (LAN/Wi-Fi) según el estándar SIP.

La aplicación gratuita FRITZ!App Fon nos permite realizar llamadas con smartphone a través de la red de telefonía fija.

Software e interfaz

Sistema operativo FRITZ!OS 8 fácil de utilizar, sencillo y con una interfaz de usuario intuitiva y amigable.

Interfaz de usuario optimizada para smartphones y tablets (diseño web adaptable).

Compatibilidad total con las aplicaciones FRITZ!Apps para dispositivos móviles, que incluyen también MyFRITZ!App y FRITZ!App Wi-Fi.

Función de ayuda con búsqueda de texto completo.

Servicio de notificaciones por correo electrónico con información sobre eventos en la red local.

Asistente de seguridad con herramienta de diagnóstico.

Función de actualización automática. Las actualizaciones del sistema operativo son gratuitas, vienen con nuevas funciones y características de seguridad, y ofrecen mejoras importantes.

Dimensiones, consumo, precio y otros

Medidas: 268 x 170 x 75 mm.

Consumo medio de potencia activa: 12,5 – 13,5 vatios.

5 años de garantía.

Precio: desde 381 euros.

Análisis externo y contenido de la caja

El FRITZ!Box 5690 Pro se presenta en una caja de cartón que ya nos deja ver sus funciones, características y tecnologías más importantes, entre las que destacan sin duda su compatibilidad con el estándar Wi-Fi 7 y sus tres bandas (6 GHz, 5 GHz y 2,4 GHz).

En la caja tenemos todo lo que necesitamos para empezar a utilizarlo sin tener que comprar nada más, y esto sin duda se agradece. Además del router y del cable de alimentación el FRITZ!Box 5690 Pro incluye un cable de conexión Ethernet LAN Cat6 FTP de 1,5 metros, con el que podremos aprovechar la velocidad máxima de su puerto WAN/LAN, que es de 2,5 Gbps.

El cable Ethernet es muy importante, porque si utilizamos uno de una categoría inferior estaremos generando un cuello de botella. Esto puede ocurrir con más frecuencia de lo que parece, sobre todo si reutilizamos cables de routers anteriores que son más antiguos y que, por tanto, tendrán cables compatibles con categorías inferiores y limitados a velocidades más bajas.

También tenemos en la caja los dos conectores FRITZ!SFP AON y FRITZ!SFP GPON, que se insertan en el módulo SFP para fibra. En España utilizamos el GPON, y nos permitirá disfrutar de ese pico de velocidad máximo de 2,5 Gbps que podemos conseguir con el FRITZ!Box 5690 Pro.

Estos conectores tienen, en la parte posterior, una ranura en la que podemos insertar el cable de fibra óptica, que también viene incluido en la caja. Este tiene una longitud de cuatro metros, lo que nos da margen más que suficiente para poder colocar el router en un espacio bastante alejado de la toma de red que tengamos en casa (donde recibimos la conexión a Internet).

AVM no se ha olvidado de nada, y aunque en España el ADSL hace tiempo que pasó a mejor vida también ha incluido en el paquete un cable para conexión DSL de 4 metros de longitud. Todo un guiño al pasado que traerá buenos recuerdos a más de uno de nuestros lectores.

Echando un vistazo al router, debo decir que el FRITZ!Box 5690 Pro es más bonito «en persona» que en fotos. Está fabricado en color blanco, pero tiene un acabado reflectante que aporta un toque de contraste con la sobriedad y tranquilidad que transmite dicho color.

Las líneas rectas dominan el diseño de este router, pero tenemos esquinas y detalles redondeados que evitan un acabado demasiado anguloso. En la parte frontal podemos ver cuatro leds de aviso que se dividen en:

Información.

Telefonía.

WLAN.

Alimentación e Internet.

En la parte superior derecha tenemos dos botones en color rojo que están perfectamente integrados en el diseño, tanto que a priori nadie pensaría que son precisamente eso, botones. Con ellos podemos vincular fácilmente dispositivos inalámbricos activando la función WPS, muy útil durante la fase inmediatamente posterior a la instalación y configuración del router, sobre todo si tenemos repetidores en casa.

Nos vamos a la parte trasera para repasar todos los conectores que ya hemos visto al hablar de las especificaciones del router, y estos son, ordenados de izquierda a derecha:

Conector SFP para módulos de fibra óptica.

Puerto DSL.

Conector para telefonía analógica.

Puerto WAN/LAN a 2,5 Gbps.

Cuatro puertos LAN Gigabit.

Toma de alimentación.

También tenemos una pegatina con datos del router, la contraseña para acceder al menú de usuario a través del navegador, donde nos dará la bienvenida el sistema operativo FRITZ!OS, y un código QR para compartir fácilmente el Wi-Fi.

En la vista lateral podemos ver el diseño del FRITZ!Box 5690 Pro desde otra perspectiva, y se aprecia mejor el contraste que genera el toque de color ojo con el acabado en color blanco. También vemos un puerto USB 3.1 Type-A, que podemos utilizar para conectar dispositivos de almacenamiento y periféricos.

La calidad de materiales del FRITZ!Box 5690 Pro raya a un buen nivel. Transmite buenas sensaciones al tato, y los plásticos que se han utilizado presentan una solidez estructural a la altura. No he detectado ningún tipo de problema en este sentido, y la estabilidad del router es perfecta, lo que facilita la colocación y el ajuste de los cables.

En esta imagen podemos apreciar mejor ese toque reflectante del plástico de color blanco, y el contraste que esto genera junto con la línea de color rojo que recorre el router de lado a lado. La base de apoyo es ligeramente más pequeña que el router, pero este es un detalle meramente estético para que parezca que se encuentra montado sobre una especie de pedestal.

Experiencia de uso y sistema operativo

El proceso de instalación y configuración es muy sencillo, ya que incorpora un asistente que nos guiará durante todo el proceso. Necesitaremos la contraseña que viene justo detrás del router, ya que sin ella no podremos acceder a la sección de administrador, así que apuntadla para tenerla siempre disponible.

Ese proceso de instalación y configuración autoguiado se divide en cinco grandes fases ordenadas de la siguiente manera:

Configuración del acceso a Internet. Configuración de la telefonía, en caso de que queramos hacer uso de la misma. Configuración del Wi-Fi. Mantenernos informados con notificaciones. Comprobar las actualizaciones e instalarlas.

Todo es muy sencillo e intuitivo, y no presenta ningún problema, ya que el FRITZ!Box 5690 Pro cuenta con todo lo necesario para que podamos conectarlo directamente a la red de fibra de nuestro operador, aunque os recomiendo que os pongáis en contacto antes con vuestro proveedor de Internet para solicitar los datos de acceso y los identificadores ONT necesarios.

También podéis aprovechar la llamada para resolver cualquier duda. Si os da miedo hacer el proceso de instalación y configuración por vosotros mismos podéis preguntar a la operadora si esta os da la posibilidad de hacer el trabajo por vosotros. Muchas lo hacen de forma gratuita, y es lógico, porque al final les beneficia, ya que pueden llevarse el router antiguo y darle otro uso.

Si una vez finalizado el proceso de instalación y configuración no tenéis Internet en vuestras conexiones por cable tranquilos, reiniciad todos los dispositivos que tengáis conectados de esa forma y listo, debería resolverse sin más. Os digo esto porque fue lo que me pasó con mi PC principal, que no tenía conexión a Internet a pesar de estar conectado a través de cable Ethernet, y un simple reinicio lo resolvió.

Para entrar en la interfaz del FRITZ!Box 5690 Pro tenemos que irnos a nuestro navegador de Internet, escribir «http://192.168.178.1/» e introducir nuestra contraseña. Esto nos llevará directamente al sistema operativo FRITZ!OS, que es el cerebro del router, y que sin duda marca una gran diferencia frente a los demás routers que regalan las operadoras.

Nada más entrar nos da la bienvenida la interfaz que veis en la imagen superior. En ella aparece un resumen básico con el estado de la conexión, incluyendo las funciones especiales y los dispositivos que tenemos conectados, así como la banda que están utilizando y la versión de FRITZ!OS que tenemos instalada.

A través de FRITZ!OS podremos acceder a una gran cantidad de funciones y de características, y lo mejor es que estas aparecen perfectamente ordenadas en una interfaz muy intuitiva, lo que hace que sean muy fáciles de utilizar. Esto es más importante de lo que parece, porque conozco a muchos usuarios que tienen miedo a tocar cosas de la interfaz del router por si rompen algo.

Es lógico. La mayoría de los routers tienen una interfaz que no es nada amigable, y esto no hace más que reforzar ese sentimiento de miedo a tocar algo por si el router, nuestra conexión a Internet o ambos dejan de funcionar correctamente. Con el FRITZ!Box 5690 Pro esto desaparece por completo, la interfaz de FRITZ!OS nos anima a recorrer la interfaz del router, a aprender y a interaccionar con ella, y esto representa un gran valor.

Cada sección está dedicada a un tema concreto e importante, y se divide en diferentes secciones con funciones y opciones concretas. Por ejemplo, en la sección dedicada a Internet podemos monitorizar el estado de la conexión, y en la sección dedicada al Wi-Fi encontraremos también opciones de seguimiento y de monitorización de la red, incluyendo el uso de las bandas y de los canales, opciones de seguridad y la posibilidad de crear redes para invitados y de limitar el uso de Internet.

En la sección de red local podremos ver la configuración de nuestra red mallada y otros ajustes importantes. El FRITZ!Box 5690 Pro hace un uso impecable de los dispositivos conectados en red mallada una configuración que hace que todas las soluciones de red que tenemos conectados al router, como repetidores Wi-Fi, se comporten como si formasen una única red.

De esta manera, cuando nos movemos por la casa con un dispositivo conectado a Internet este se conectará al router o a otra solución de red en función de la posición y de la cobertura. La red mallada trabaja para identificar en todo momento qué solución de red ofrece la conexión más óptima, y conecta nuestro dispositivo a este para que siempre tenga la mejor conexión a Internet posible.

En mi caso, he probado esta función con un repetidor FRITZ!Repeater 1200 AX, y la experiencia de uso ha sido perfecta. Cuando estoy en el salón o en la habitación principal todos los dispositivos se conectan al repetidor automáticamente, y tanto la cobertura como la velocidad son óptimos. Cuando me acerco a la mitad del pasillo de casa la conexión vuelve al router.

Ese ajuste en tiempo real funciona de maravilla, y es tan inteligente que incluso conecta la Smart TV a la banda más adecuada en función de la intensidad de la señal. Tengo un modelo curvado 4K de Samsung que fue tope de gama hace ya varios años, pero que por desgracia no se lleva bien con el router de mi operadora, y se caía constantemente al utilizar la banda de 5 GHz, así que tenía que recurrir a la banda de 2,4 GHz.

Al integrarla en esta red mallada se le asignó automáticamente la banda de 5 GHz, y mi experiencia utilizando Netflix, Amazon Prime, Max y YouTube ha sido perfecta en todo momento. Antes de hacer el cambio de router y de tener la red mallada tenía problemas con la conexión que llegaba a la Smart TV, y estos se traducían sobre todo en desconexiones que me obligaban a reiniciar el televisor, no el router.

Hablé con mi operadora para un cambio de router, pero esto tampoco solucionó el problema. Como ha sido una constante tan molesta estaba expectante a ver si podía resolverlo por fin con el FRITZ!Box 5690 Pro, y así ha sido. He llegado a estar cuatro horas seguidas de maratón viendo series con el PC descargando en segundo plano y cero problemas.

Además de todo lo relacionado con Internet, redes y Wi-Fi, el FRITZ!Box 5690 Pro también ofrece diferentes opciones de configuración dedicados a telefonía, domótica y almacenamiento. Podemos establecer diferentes opciones de llamada, fijar cinco contestadores distintos, crear opciones de marcación rápida, vincular hasta seis teléfonos DECT y acceder a la función de fax.

En la galería que os he dejado encima de estas líneas encontraréis un repaso en imágenes a través de las funciones más importantes que incluye el FRITZ!Box 5690 Pro, y de la presentación que hace de las mismas el sistema operativo FRITZ!OS.

La lista es larguísima, y por eso he preferido daros la oportunidad de verlas con calma, una a una, vez de ponerme a explicarlas todas en texto plano. Es mucho más visual y claro, y os permitirá descubrir de una manera más detallada el valor diferencial que marca el FRITZ!Box 5690 Pro con FRITZ!OS, y con sus diferentes funciones y opciones de configuración.

Aplicaciones y rendimiento

El FRITZ!Box 5690 Pro se integra a la perfección en el ecosistema de aplicaciones FRITZ!. Con ellas podemos acceder a diferentes funciones que nos permitirán controlar el router y monitorizar y gestionar nuestra red desde nuestro smartphone o tablet. Estas aplicaciones son totalmente gratuitas, y en las imágenes adjuntas podéis ver que su interfaz es también muy sencilla e intuitiva.

Con MyFRITZ!App tendremos acceso a una sección de mensajes, donde nos llegarán diferentes avisos relacionados con nuestra red o nuestros dispositivos. También podremos ver los dispositivos conectados, ver el estado de la red y asignar prioridad de tráfico con un simple toque a uno o varios dispositivos conectados.

La aplicación FRITZ!App Wi-Fi también es muy útil, ya que nos permite hacer mediciones de rendimiento y latencia, acceder al FRITZ!Box 5690 Pro a distancia, ver la red a la que estamos conectados, crear acceso para invitados y comprobar la intensidad con la que recibimos la señal de nuestra red Wi-Fi, entre otras cosas.

Con esta aplicación también tendremos acceso a otra función muy útil, que nos ayudará a encontrar el punto óptimo para colocar un repetidor Wi-Fi. Esta nos indicará si hemos apurado demasiado al alejar el repetidor del router, o si todavía tenemos margen para moverlo un poco más allá.

Dentro de la red mallada el rendimiento es totalmente óptimo. La asignación de las bandas y la conexión al repetidor o al router se gestionan a la perfección, ¿pero qué ocurre si dejamos solo al FRITZ!Box 5690 Pro? Pues la experiencia sigue siendo óptima, tanto por rendimiento como por cobertura.

Utilizando una conexión a Internet de fibra de 900 Mbps obtuve, con un iPhone 14 Pro, más de 700 Mbps de velocidad de bajada cerca del router, y entre 400 y 500 Mbps en el salón, que es una zona que esta a una distancia media del router. En el punto más alejado, que es la habitación principal, la velocidad se mantiene en unos 250 Mbps, ambos en la banda de 5 GHz.

He probado este router durante casi dos meses, y os puedo garantizar que no he tenido el más mínimo problema, y que tanto el rendimiento como la cobertura en general han superado mis expectativas.

La Smart TV nunca ha tenido problemas de conexión, ni dentro de la red mallada ni utilizando únicamente el FRITZ!Box 5690 Pro, y en otras pruebas importantes para mi trabajo diario, como por ejemplo la descarga de juegos para analizar portátiles gaming, la velocidad media de bajada se ha mantenido en la franja de los 400 Mbps incluso trabajando en el salón con la puerta cerrada, utilizando también la banda de 5 GHz.

Con la banda de 6 GHz, y utilizando dispositivos compatibles con Wi-Fi 7, podemos conseguir velocidades más altas en función de la distancia del router, pero recordad que aquí el límite estará en la velocidad de vuestra conexión, que en mi caso es, como os dije, de 900 Mbps.

Con la conexión cableada siempre obtengo el máximo de velocidad que tengo contratada, y no he tenido ningún tipo de problema. En la imagen adjunta podéis ver el pico de velocidad que me encuentro al descargar juegos en Steam.

Conclusión

Como os dije anteriormente, este análisis no se ha basado en una prueba de uno o dos días, ha sido el resultado de casi dos meses de uso intensivo, tanto a modo de solución de red individual como de cerebro de una red mallada junto a un repetidor FRITZ!Repeater 1200AX, y la verdad es que el FRITZ!Box 5690 Pro ha superado mis expectativas.

Es muy fácil de instalar y de configurar, ya que viene con todo lo necesario, y cuenta con un asistente que nos guiará en todo el proceso. A nivel de funciones es uno de los routers más completos del mercado, y está a años luz de cualquier router que pueda regalarnos nuestra operadora. Cambiar de este a un FRITZ!Box 5690 Pro supondrá una diferencia tan grande como pasar de la noche al día.

Con el FRITZ!Box 5690 Pro ganamos en funciones y en tecnologías, y es que este router lo tiene todo: Wi-Fi 7, telefonía DECT y analógica, fax, contestador, domótica, NAS, seguridad avanzada con control parental y limitación de acceso a Internet, tanto por tiempo como por contenidos y direcciones, y mucho más, pero también ganamos a nivel de interfaz.

El sistema operativo FRITZ!OS marca una gran diferencia, y hará que incluso los usuarios con menos conocimientos se atrevan a experimentar con este router, y a sacarle el máximo partido. Dicho sistema operativo se actualiza de forma periódica, y dichas actualizaciones introducen mejoras importantes, tanto a nivel de rendimiento como de seguridad, y traen nuevas características.

Su ecosistema a nivel de software, con las aplicaciones dedicadas para dispositivos móviles, representa un gran valor añadido, ya que facilita el control y la gestión de nuestra red, y nos da acceso a funciones avanzadas desde la comodidad de nuestro smartphone o tablet, algo que de lo que pocos fabricantes pueden presumir.

A nivel de rendimiento, el FRITZ!Box 5690 Pro se coloca en un nivel ideal tanto para usuarios exigentes como para profesionales independientes y pymes. Su puerto WAN/LAN a 2,5 Gbps nos permite disfrutar de conexiones de alta velocidad, cumple muy bien en términos de cobertura, y trae funciones de seguridad y control de la conexión a Internet que son muy interesantes, como por ejemplo la compatibilidad con WiredGuard e IPSec.

Estamos, sin duda, ante uno de los mejores routers de su categoría, y de su rango de precio. Viene cargado de funciones de valor, es fácil de utilizar, muy completo a nivel de funciones y de tecnología, tiene una interfaz y un sistema operativo que marcan la diferencia, y además ofrece un rendimiento y una cobertura sobresalientes. Muy recomendable.