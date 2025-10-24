The Division 3 no está en peligro, sigue en desarrollo

Massive Entertainment se ha visto afectada por una ronda de despidos, pero el estudio ha confirmado que The Division 3, y todos los proyectos que tienen ahora entre manos, no se han visto afectados, y que siguen adelante con la misma fuerza, enfoque y ambición que tenían originalmente.

Está claro que este es un mensaje para tranquilizar a los fans de la franquicia, entre los que me incluyo, y es lógico, porque el lanzamiento de The Division 3 se está posponiendo más de lo que nos gustaría, y porque este tipo de situaciones siempre nos hacen temer una posible e inesperada cancelación.

De todos los proyectos confirmados el más importante que tiene entre manos ahora mismo Massive Entertainment es The Division 3. La información que tenemos aún es escasa. Sabemos que lleva más de dos años en desarrollo, lo que significa que ya superó su fase de concepto y de preproducción, y que por tanto su lanzamiento debería estar a una distancia de entre dos y tres años, aproximadamente.

Qué esperamos de The Division 3

Por su fecha de lanzamiento está claro que va a ser un juego que no llegará a las consolas de la generación anterior (PS4 y Xbox One), y que solo estará disponible para PS5, Xbox Series X-S y PC. Puede que llegue también una versión a Nintendo Switch 2, pero es algo a lo que no podemos dar mucha fuerza por las limitaciones técnicas de esa consola.

The Division 3 utilizará el Snowdrop Engine, un motor gráfico que está diseñado para juegos tipo sandbox, y que permite conseguir un buen equilibrio entre amplitud de escenarios, calidad gráfica y rendimiento. Este motor es el mismo que hemos visto en los dos juegos anteriores, pero en esta nueva entrega traerá mejoras optimizaciones para aprovechar el cambio de generación.

La verdad es que tengo mucha intriga por ver qué es capaz de conseguir Massive Entertainment en The Division 3 aprovechando el cambio de generación, y mis expectativas están bastante altas tras ver lo bien que le ha sentado a Battlefield 6 librarse de la vieja generación de consolas.

A nivel técnico, puede que Massive Entertainment implemente trazado de rayos, pero esto es pura especulación por mi parte. Lo que sí deberíamos ver es un soporte completo de las principales tecnologías de reescalado y generación de fotogramas, es decir, soporte de NVIDIA DLSS, AMD FSR e Intel XeSS.

También esperamos un lanzamiento aproximado entre 2027 y 2028, siempre que el desarrollo vaya bien y que no surjan problemas importantes que obliguen a retrasarlo.