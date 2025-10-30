AMD ha lanzado los drivers Adrenalin 25.10.2, una nueva e importante actualización que trae mejoras de rendimiento en juegos como Battlefield 6 y Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, y que amplía la compatibilidad con extensiones Vulkan en las tarjetas gráficas Radeon RX 7000 y Radeon RX 9000.

Esas novedades son interesantes, pero sin duda alguna la novedad más importante que encontramos en estos nuevos drivers es el soporte de Work Graphs, una tecnología presente en DirectX 12 que, si se aprovecha correctamente, puede convertirse en una auténtica revolución.

Qué es Work Graphs y por qué es tan importante

Es una nueva tecnología que, como dije anteriormente, está presente en DirectX 12. Esta permite a la GPU trabajar de forma independiente frente a la CPU, programando y gestionando sus propias tareas para ser capaz de alimentarse a sí misma, y de forma dinámica, es decir, ajustándose en tiempo real en función de la carga de trabajo.

Con Work Graphs se elimina la dependencia del procesador que tienen actualmente las tarjetas gráficas, y esto permite mejorar notablemente el rendimiento, la latencia y el consumo de recursos. También se mejora la sincronización y la efectividad trabajando con cargas de renderizado intensas, y con la generación procedural.

En una de las primeras demostraciones técnicas que compartió AMD en su momento pudimos ver que con Work Graphs el rendimiento de la Radeon RX 7900 XTX podía mejorar en un 64%, y eso que se trataba de una demo temprana. Esa demo también nos permitió confirmar otras mejoras importantes que os resumo a continuación:

En una escena rasterizada con 10 millones de triángulos usando Work Graphs el consumo de memoria gráfica baja de 9.400 MB a 124 MB, un 98,68% menos.

Esta tecnología puede ejecutar 6.600 llamadas de dibujado por fotograma, 13 millones de triángulos, 200.000 objetos de trabajo, 37 nodos mallados y 9 nodos de dibujado con un consumo de VRAM inferior a los 200 MB.

Qué tarjetas gráficas son compatibles con Work Graphs

Actualmente solo las Radeon RX 7000 (RDNA 3) y superiores, y las GeForce RTX 30 y superiores, son compatibles con esta tecnología a nivel de hardware. No obstante, es importante que tengáis en cuenta que Work Graphs se encuentra en una fase temprana, y que todavía faltan unos cuantos años para se empiece a adoptar en el mundo de los videojuegos.

Con esta tecnología se podrá reducir muchísimo el consumo de memoria gráfica en juegos, y el procesador tendrá menos impacto en el rendimiento de la GPU, lo que ayudará también a reducir problemas de stuttering y de sincronización de fotogramas.

Dónde puedo conseguir los AMD Adrenalin 25.10.2

Puedes descargarlos en la web oficial de AMD. Si tienes instalada la plataforma AMD Software: Adrenalin también podrás utilizarla para buscar y descargar estos nuevos controladores de una manera más sencilla y directa.

Estos nuevos drivers centran sus mejoras sobre todo en las Radeon RX 7000 y Radeon RX 9000, que son las generaciones gráficas más actuales de AMD.