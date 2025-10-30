PNY CS3250, un SSD que casi triplica la velocidad del SSD de PS5

El PNY CS3250 es una nueva unidad de almacenamiento SSD de alto rendimiento que utiliza el estándar PCIe Gen5 x4 (cuatro líneas PCIe), y que es capaz de alcanzar unas velocidades de lectura y escritura secuencial que casi triplican el máximo al que puede llegar PS5.

La consola de Sony, y la versión Pro, funcionan a una velocidad máxima de 5.500 MB/s en lectura secuencial, y el PNY CS3250 alcanza un pico de velocidad de 14.900 MB/s en lectura secuencial. La diferencia es muy grande, y ese nivel de rendimiento lo convierte en una de las unidades SSD más rápidas que existen.

Su velocidad de escritura secuencial no se queda atrás, ya que puede llegar a los 14.000 MB/s. Con este nivel de prestaciones el PNY CS3250 es una opción dirigida a usuarios exigentes que quieran disfrutar del máximo nivel de prestaciones, y que cuenten con un PC capaz de aprovecharlo, ya que necesitaremos una placa base con una ranura M.2 compatible con el estándar PCIe Gen5 en modo x4.

Otro detalle importante es que para poder aprovechar al máximo esta unidad de almacenamiento de forma óptima deberemos contar con un sistema de refrigeración pasivo de gran tamaño, que recogerá el calor generado en el SSD y evitará que se produzca una pérdida de rendimiento por estrangulamiento térmico.

También es recomendable tener de un buen flujo de aire en el interior del PC para que ese sistema de refrigeración pasiva pueda liberarse poco a poco del calor que va recogiendo. Por ejemplo, una placa base como la X870E AORUS MASTER X3D ICE que analizamos recientemente sería perfecta para montar esa unidad SSD.

El PNY CS3250 se coloca en una posición superior al PNY CS2150, que también es compatible con el estándar PCIe Gen5 en modo x4, pero alcanza unos picos de velocidad de 10.300 MB/s y 8.600 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Especificaciones completas del PNY CS3250