Radeon RX 7900 XTX, análisis: rendimiento, temperatura, consumo y comparativa con la GeForce RTX 4080

La Radeon RX 7900 XTX fue presentada, junto con la Radeon RX 7900 XT, el pasado mes de noviembre, y se convirtió en la gran abanderada de AMD dentro de su nueva generación de tarjetas gráficas basadas en la arquitectura RDNA3 que, como recordarán nuestros lectores habituales, utiliza un diseño de tipo multi-chiplet y combina dos procesos distintos de fabricación.

Tenía pendiente realizar un análisis a fondo de la Radeon RX 7900 XTX, pero por una cuestión de tiempo, y también por el enfoque que quería dar a dicho análisis, no tuve más remedio que retrasarlo unos meses. Hace unos días pude terminar por fin todas las pruebas que quería hacer, y estoy listo para compartir con vosotros este análisis a fondo donde veremos todas las claves de esta tarjeta gráfica centrándonos en:

Arquitectura RDNA3.

Rendimiento en rasterización y trazado de rayos.

Rendimiento con FSR 1 o FSR 2, según disponibilidad en juegos.

Potencia frente a la GeForce RTX 4080 de NVIDIA, que es su rival directa.

Temperaturas de trabajo y consumos.

Antes de entrar en materia quiero agradecer a AMD que nos haya enviado la Radeon RX 7900 XTX para su análisis, y que nos la haya dejado todo el tiempo que hemos necesitado para poder completar las pruebas a nuestro ritmo. Ahora sí, poneos cómodos que empezamos.

Radeon RX 7900 XTX: un vistazo a su arquitectura

La arquitectura RDNA3 representa, en muchos aspectos, una importante evolución frente a la arquitectura RDNA2. En este sentido el cambio más interesante que trae la GPU Navi 31, que da vida a la Radeon RX 7900 XTX, se aprecia a simple vista, y lo encontramos en el salto a un diseño de tipo multi-chiplet.

Ese diseño combina una GPU fabricada en el nodo de 5 nm de TSMC con un total de seis chiplets de caché L3 fabricados en el nodo de 6 nm del gigante taiwanés. El primero se conoce como GCD, siglas en inglés de encapsulado del núcleo gráfico, y los segundos como MCD, siglas en inglés de encapsulado de la memoria caché.

En sentido estricto, la GPU sigue teniendo un diseño de núcleo monolítico porque al final lo que AMD ha externalizado ha sido la caché L3. Esto quiere decir que, salvo dicha caché, todos los elementos del núcleo gráfico se integran en un mismo encapsulado, de manera que no hay una distribución de shaders entre distintos chips.

Si te preguntas por qué ha utilizado AMD este diseño la respuesta es muy sencilla, porque la caché L3 ocupa una enorme cantidad de espacio a nivel de encapsulado y además complica el proceso de fabricación. Para AMD era más sencillo llevar la GPU y la caché a la oblea por separado, y diferenciar nodos de 5 nm y de 6 nm también hacía que todo el proceso de fabricación fuese más económico.

Al final todo se reduce a una cuestión de costes y de viabilidad en la oblea, y está claro que utilizar diseño totalmente monolítico de GPU y caché dentro del mismo encapsulado habría disparado la complejidad de Navi 31, habría reducido su tasa de éxito en la oblea y habría complicado y encarecido sobremanera el proceso de fabricación.

La arquitectura RDNA3 recurre de nuevo a la caché infinita para conseguir importantes picos de ancho de banda. En este caso, la Radeon RX 7900 XTX viene con un total de 96 MB de caché L3 (16 MB por encapsulado), y alcanzan un ancho de banda máximo de 5,3 TB/s. Esa cifra no tiene nada que ver con los 960 GB/s que alcanzan los 24 GB de memoria GDDR6 que utiliza esta tarjeta gráfica, ¿pero cómo utiliza AMD esa memoria caché?

Contar con una caché con ese enorme ancho de banda es útil porque es muy rápida, pero su cantidad es muy limitada ya que, a diferencia de la memoria gráfica, nos movemos en valores que no llegan ni siquiera a los 100 MB. Esos 96 MB de caché infinita que monta la Radeon RX 7900 XTX se utilizan para almacenar elementos e instrucciones que cambian con mucha frecuencia en los juegos, como por ejemplo la iluminación y las sombras, y que dependen más del ancho de banda que de la capacidad. Por contra, los elementos más estáticos y que requieren de una mayor capacidad van a la memoria gráfica.

RDNA3 mejora en un 17% el rendimiento de la unidad de computación

Y esto ha sido posible gracias a las mejoras que ha introducido AMD a nivel de microarquitectura. Aunque se mantiene el conteo de 64 shaders por cada unidad de computación, estos pueden trabajar con dos instrucciones Wave 32 de forma simultánea. Esto fue, precisamente, lo que en las primeras filtraciones nos hizo pensar de forma errónea que AMD iba a doblar el conteo de shaders por unidad de computación, pasando de 64 a 128.

AMD también ha incrementado las frecuencias de reloj frente a la generación anterior, aunque tenemos que introducir un matiz importante en este sentido, ya que en RDNA3 se ha desvinculado la velocidad de trabajo del front end de la GPU y gracias a ello esta puede trabajar a una velocidad entre un 10% y un 15% mayor que el back end. En teoría, este ajuste, el salto al nodo de 5 nm y las optimizaciones que ha introducido AMD permiten a la Radeon RX 7900 XTX acercarse a los 3 GHz de frecuencia, y mejora su rendimiento por vatio en un 54% frente a la generación anterior.

Gracias a la adopción de un diseño multi-chiplet y a la externalización de la caché L3 se ha producido una importante liberación de espacio en la GPU, y AMD ha aprovechado ese espacio extra para introducir hardware dedicado a la aceleración de IA, y también para mejorar el potencial de sus núcleos de aceleración de trazado de rayos. Cada unidad de computación tiene dos unidades de aceleración de IA y un núcleo de segunda generación para aceleración de trazado de rayos.

Navi 31 dispone de un total de 96 unidades de computación. Cada una de ellas suma 64 shaders, 4 unidades de texturizado, 2 unidades de aceleración de IA y un núcleo para la aceleración de trazado de rayos. Si hacemos números nos encontramos con que, en total, suma 6.144 shaders, 384 unidades de texturizado, 192 unidades de aceleración de IA y 96 unidades de aceleración de trazado de rayos. Dispone además de 192 unidades de rasterizado y tiene 6 MB de caché L2.

La Radeon RX 7900 XTX utiliza la GPU Navi 31 en su versión completa, así que esas son precisamente sus especificaciones. Dicho núcleo gráfico se comunica con el subsistema de memoria a través de un bus de 384 bits que en este modelo se apoya sobre un total de 24 GB de GDDR6 funcionando a una velocidad de 20 GHz, lo que nos deja ese ancho de banda de 960 GB/s al que ya hicimos referencia.

Núcleos para trazado de rayos de segunda generación y mejoras en conectividad

AMD es consciente de que el trazado de rayos tiene cada vez más importancia en el sector, y también sabe que las Radeon RX 6000 no estuvieron a la altura en este sentido, así que ha dedicado una parte importante de sus esfuerzos a mejorar el rendimiento de la arquitectura RDNA3 con trazado de rayos, y los resultados son prometedores, al menos sobre el papel.

Los núcleos para acelerar trazado de rayos de primera generación utilizados en las Radeon RX 6000 veían lastrado su rendimiento porque, como ya os conté en artículos anteriores, utilizaban un método fijo para calcular las intersecciones rayo-triángulo y las delimitadoras de cuadro, que son clave cuando hablamos de esta tecnología.

Estos cálculos son los más exigentes, así que acelerarlos por hardware era el camino correcto, pero AMD cometió dos errores importantes. El primero fue dejar que las intersecciones transversales BVH, que son un paso previo a las intersecciones rayo-triángulo y a las delimitadoras de cuadro, se calcularan en los shaders, y el segundo fue no permitir el trabajo asíncrono, lo que generaba colas importantes que lastraban el rendimiento.

Con los núcleos aceleradores de trazado de rayos han pulido todos esos errores, y han introducido mejoras que flexibilizan y optimizan el proceso de cálculo de intersecciones, jerarquizando y ordenando el proceso y reduciendo las iteraciones transversales. Todo esto, unido al incremento del número de núcleos y al resto de mejoras que introduce la arquitectura RDNA3 han permitido, según AMD, mejorar el rendimiento en trazado de rayos hasta en un 80% frente a la arquitectura RDNA2.

Otras claves importantes que no podemos pasar por alto dentro de la arquitectura RDNA3 están presentes en los motores de geometría y en el píxel pipeline. En este sentido, destaca la introducción de los aceleradores indirectos multi-dibujo (MDIA por sus siglas en inglés), que hacen posible generar múltiples comandos de dibujado ejecutables directamente en la GPU, y el aumento a 12 operaciones primitivas por ciclo de reloj, un salto importante frente a las 8 operaciones que permitía la arquitectura RDNA2. Esto mejora un 50% el rendimiento en rasterización por ciclo de reloj.

La guinda al pastel de AMD viene dada por el nuevo motor de visualización que trae la arquitectura RDNA3. El Radiance Display Engine soporta de forma nativa el nuevo estándar DisplayPort 2.1, que permite acceder a resolución 8K con tasas de refresco de 165 Hz, o resolución 4K con tasas de refresco de hasta 480 Hz. El núcleo gráfico Navi 31 también es acelera de forma plena AV1 con codificadores y descodificadores duales e independientes.

Radeon RX 7900 XTX: análisis externo

La unidad que hemos recibido es el modelo de referencia de AMD. Nos encontramos con una presentación más cuidada que en la serie Radeon RX 6000, y nada más sacar de la caja la Radeon RX 7900 XTX nos transmite una solidez total y unas sensaciones muy positivas. Su calidad de construcción es indudable, y se deja notar en todos los frentes. El diseño también me gusta, aunque creo que AMD debería haber utilizado más detalles en color rojo para generar un poco más de contraste con el sobrio color negro que domina a esta tarjeta gráfica.

En el frontal nos encontramos con un total de tres ventiladores que se asientan sobre un radiador de gran tamaño, y en la parte central tenemos un sistema de iluminación LED bastante discreto que se activa por defecto en color blanco.. Justo en el extremo de la derecha, en la zona del lateral donde se ve el radiador, tenemos una línea roja y dos conectores de alimentación adicional de 8 pines. En la parte trasera vemos una plata metálica que aporta rigidez y solidez estructural, y que se extiende al frontal. También contribuye en las tareas de refrigeración.

En total, la Radeon RX 7900 XTX puede acceder a un máximo de 375 vatios de alimentación, combinando los dos conectores de alimentación de 8 pines (150 vatios cada uno) y los 75 vatios de la ranura PCIe. Tened en cuenta, no obstante, que el consumo de la tarjeta gráfica no se mantiene siempre en un valor uniforme, va cambiando de forma dinámica en función de la carga de trabajo. Sobre esto hablaremos más adelante.

La Radeon RX 7900 XTX tiene un tamaño bastante contenido para lo que se estila hoy en día en la gama alta, ya que registra unas medidas de 28 x 12,5 cm, aunque al final acaba ocupando tres ranuras de expansión por lo voluminoso que resulta el sistema de refrigeración. Su peso es de 1,8 kilogramos, y viene con un conector HDMI 2.1a, dos conectores DisplayPort 2.1 y tiene un conector USB Type-C.

Como dato curioso, os confirmo que AMD no ha utilizado un sistema de tuberías de transferencia de calor en la Radeon RX 7900 XTX, solo una base de contacto con almohadillas térmicas desde las que se transfiere el calor de la GPU, la memoria gráfica y el VRM a dicho radiador. Curioso, pero al mismo tiempo eficaz, como veremos cuando entremos a hablar de sus temperaturas de trabajo.

Especificaciones de la Radeon RX 7900 XTX

Núcleo gráfico Navi 31 con diseño Multi-chiplet Die.

GPU fabricada en 5 nm y caché L3 fabricada en 6 nm.

96 unidades de computación.

6.144 shaders.

384 unidades de texturizado.

192 unidades de rasterizado.

96 unidades para aceleración de trazado de rayos de segunda generación.

192 unidades para aceleración de inteligencia artificial.

GPU a 2.269 MHz-2.499 MHz, modo normal y turbo.

61,42 TFLOPs de potencia en FP32.

122,8 TFLOPs de potencia en FP16.

Bus de 384 bits.

24 GB de memoria GDDR6 a 20 GHz con un ancho de banda de 960 GB/s.

96 MB de caché infinita con un ancho de banda de 5,3 TB/s.

Interfaz PCIe Gen4 x16.

TBP de 355 vatios, requiere dos conectores de alimentación de 8 pines.

Equipo de pruebas

Para este análisis he recurrido al mismo equipo de pruebas que utilicé para analizar la GeForce RTX 4080. La razón es muy sencilla, de esta manera es posible hacer una comparativa directa y justa entre ambas, sin discrepancias producidas a nivel de hardware, y tampoco a nivel de software, ya que el sistema operativo utilizado también ha sido el mismo.

Como se puede apreciar es un banco de pruebas de última generación y de alto rendimiento, lo que garantiza que no tendremos ningún cuello de botella que pueda impedir a la Radeon RX 7900 XTX desarrollar todo su potencial. Los valores de frecuencia del Intel Core i9-13900K se han mantenido de stock, y no se ha llevado a cabo ningún tipo de ajuste manual.

Procesador Intel Core i9-13900K con 8 núcleos P y 16 núcleos E.

Placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Tarjeta gráfica Radeon RX 7900 XTX con 24 GB de GDDR6 (diseño de referencia de AMD).

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 Home.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Rendimiento de la Radeon RX 7900 XTX en pruebas sintéticas y profesionales

Empezamos nuestra ronda de pruebas de rendimiento con Blender, una prueba que es todo un clásico y que nos permite medir el potencial de la Radeon RX 7900 XTX renderizando muestras por minuto. Ya sabéis que cuanto mayor sea el resultado mejor, y que esta prueba consta de tres escenas diferentes: «Monster», «Junkshop» y «Classroom».

Rendimiento en Blender

Los datos de rendimiento en Blender dan una victoria muy clara a la GeForce RTX 4080, que como podemos apreciar ofrece más del doble de rendimiento en esta prueba. Esto tiene una explicación, y es la enorme optimización y el aprovechamiento que Blender hace de las tecnologías gráficas que incorporan las GeForce RTX.

Rendimiento en PassMark

En PassMark, una prueba sencilla que nos permite comparar de manera directa el rendimiento de dos tarjetas gráficas diferentes, vemos que la Radeon RX 7900 XTX consigue colocarse como una de las tarjetas gráficas más potentes de su base de datos (es más potente que 99% de tarjetas gráficas). Sin embargo, queda por debajo de los 41.582 puntos que obtiene la GeForce RTX 4080.

Rendimiento en Port Royal

Esta prueba se centra en medir el rendimiento en trazado de rayos, así que nos sirve para comparar cómo posiciona la Radeon RX 7900 XTX frente a la Radeon RX 6900 XT, y también frente a la GeForce RTX 4080.

Comparada con su antecesora, la Radeon RX 7900 XTX llega a 16.004 puntos, lo que significa que logra mejorar su puntuación en más de 6.000 puntos, ya que una Radeon RX 6900 XT se mueve en la franja de los 10.000 puntos. Por su parte, la GeForce RTX 4080 posiciona por encima de ambas, ya que supera los 17.800 puntos de media.

Clic para ampliar.

Rendimiento en 3DMark Time Spy Extreme

En 3DMark Time Spy Extreme la Radeon RX 7900 XTX consigue 14.409 puntos, una cifra que representa una mejora muy grande frente a los 9.825 puntos que obtiene la Radeon RX 6900 XT. La GeForce RTX 4080 logra un resultado de 14.056 puntos, así que lo nuevo de AMD logra una ajustada victoria.

Rendimiento de la Radeon RX 7900 XTX en juegos

Ya tenemos una idea del rendimiento que es capaz de ofrecer la Radeon RX 7900 XTX por los datos de las pruebas anteriores, pero ahora vamos con lo realmente importante, su rendimiento en juegos. Como os hemos dicho al principio de este análisis, esta tarjeta gráfica es la gran abanderada dentro de la nueva generación de AMD, es decir, es su modelo tope de gama, lo más potente que la compañía de Sunnyvale tiene ahora mismo en el mercado de consumo general.

Sin embargo, a pesar de ello no compite directamente con la GeForce RTX 4090 ni por rendimiento ni por precio, sino que juega en la liga de la GeForce RTX 4080, y por eso la comparativa que haremos más adelante se centrará en enfrentarla con dicho modelo de NVIDIA. Es, sin duda, lo más justo.

La GeForce RTX 4080 tiene un precio recomendado de 1.399 euros en su versión Founders Edition, aunque se puede comprar en PcComponentes desde 1.349 euros, mientras que la Radeon RX 7900 XTX tiene un precio recomendado de 1.151,18 euros en la web de AMD, pero está agotada. Se puede conseguir también en PC componentes desde 1.249 euros. La diferencia de precio entre ambas es de 100 euros.

Para analizar la Radeon RX 7900 XTX he utilizado los controladores oficiales más actuales que estaban disponibles en la web oficial de AMD, y he dejado la configuración de todos los componentes por defecto salvo en el caso de la RAM, que tiene activado el perfil Intel XMP para subir a 6.000 MHz de frecuencia.

Empezamos con Dying Light 2, uno de los juegos más exigentes que existen, y uno de los que mejor utiliza el trazado de rayos, ya que lo aplica a iluminación, sombras, oclusión ambiental y reflejos. Como vemos en la gráfica adjunta la Radeon RX 7900 XTX no tiene ningún problema para moverlo con total fluidez en 4K y calidad máxima ya que registra una media de 72 FPS. Con FSR 2 en modo calidad podemos subir la media a 117 FPS. No vale la pena utilizar el modo rendimiento porque conlleva un sacrificio importante de calidad gráfica.

Al activar el trazado de rayos el rendimiento se resiente de forma notable, pero la Radeon RX 7900 XTX es capaz de mantener un rendimiento fluido en 1440p, y al activar el FSR 2 en modo calidad la media mejora mucho y pasa de 53 a 87 FPS sin que tengamos que asumir una gran pérdida de calidad gráfica. En 4K la media es de 26 FPS, pero si activamos el FSR 2 en modo calidad sube a 49 FPS y es perfectamente jugable.

Vamos ahora con Gears V, un juego que también se mantiene como uno de los benchmarks más fiables, y que sigue siendo bastante exigente, sobre todo cuando lo configuramos con iluminación global activa y 32 rayos. A pesar de todo vemos que la Radeon RX 7900 XTX rinde muy bien incluso en 4K, y que es capaz de ofrecer una experiencia totalmente fluida con sus 79 FPS.

Pasamos ahora a Ghostwire Tokyo, otro de los grandes abanderados del trazado de rayos. En rasterización este juego es pan comido para la Radeon RX 7900 XTX que, como vemos en la imagen inferior, consigue 115 FPS en 4K y calidad máxima, y 159 FPS si activamos el FSR2 en modo calidad. Personalmente, no lo activaría porque en nativo ya superamos los 100 FPS y no es un título de acción frenética.

Con trazado de rayos activado la historia cambia, y de qué manera. A pesar de todo la Radeon RX 7900 XTX consigue 39 FPS en 4K nativo, un resultado muy bueno comparado con la generación anterior que confirma que AMD ha mejorado enormemente el rendimiento con trazado de rayos con la arquitectura RDNA3. No obstante, en este caso sí es imprescindible activar el FSR 2 en modo calidad para lograr 68 FPS de media.

Metro Exodus Enhanced Edition fue el primer juego en requerir una tarjeta gráfica con aceleración de trazado de rayos para poder funcionar, y como podemos ver es muy exigente. Este título no soporta FSR 2 de forma oficial, así que no tenemos ninguna posibilidad de mejorar el rendimiento en 4K salvo que reduzcamos el nivel de calidad del trazado de rayos. Con 37 FPS la experiencia es aceptable, pero no buena.

Quake II RTX era un juego que quedaba grande a las Radeon RX 6000 en cuanto pasábamos de resolución 1080p. Pues bien, en 1080p la Radeon RX 7900 XTX dobla el rendimiento de la Radeon RX 6900 XT, otro dato que confirma que RDNA3 supone un salto enorme frente a RDNA2 en lo que respecta al rendimiento en trazado de rayos.

Con resolución 1440p la Radeon RX 7900 XTX sigue siendo capaz de ofrecer una experiencia perfectamente fluida, ya que alcanza los 87 FPS de media, como vemos solo flojea cuando subimos la resolución a 4K. Jugar a Quake II con una media de 40 FPS no es una buena experiencia, así que el reescalado es imprescindible en este caso.

Con Red Dead Redemption 2 tenemos un rendimiento perfecto incluso en 4K, y con calidad máxima (subida manualmente, sin optimizar). No es necesario utilizar el FSR 2, aunque activarlo en modo calidad con resolución 4K no es una mala idea. El escalado de dicha tecnología es evidente al pasar del modo nativo al modo calidad, y también vemos una mejora considerable al pasar al modo rendimiento, pero este supone una pérdida importante de calidad de imagen.

A Plague Tale: Requiem es un juego exclusivo de la generación actual, y esto se deja notar en su calidad gráfica y en sus exigencias a nivel de hardware. La Radeon RX 7900 XTX puede moverlo a 58 FPS con calidad máxima y resolución 4K, y al utilizar el reescalado integrado en el juego la media sube a 68 FPS en modo calidad.

Con trazado de rayos el rendimiento cae a 27 FPS y a ese nivel la experiencia no es buena. Utilizar el reescalador integrado en el juego hace que la media suba a 34 FPS si activamos el modo calidad, y a 43 FPS con el modo equilibrado. Este juego no soporta FSR 2.

En Shadow of the Tomb Raider con resolución 1440p la Radeon RX 7900 XTX va totalmente sobrada, incluso con trazado de rayos, y no es necesario recurrir a ninguna tecnología de reescalado para mejorar el rendimiento. No obstante, y para daros una visión más completa, he probado dicha tarjeta gráfica con Intel XeSS, ya que este juego no soporta FSR 2 de forma oficial. Es curioso, porque dicha tecnología reduce el rendimiento en algunos casos.

Al subir la resolución a 4K la Radeon RX 7900 XTX vuelve a ir sobrada, incluso con trazado de rayos, ya que consigue una media de 77 FPS. De nuevo he querido activar el Intel XeSS para mostraros su impacto en el rendimiento, y sí, hay una mejora al activar el modo calidad, pero ya os digo que no es necesario, podemos jugarlo sin tirar de reescalado.

Control sigue siendo un hueso duro de roer, sobre todo cuando activamos el trazado de rayos. La Radeon RX 7900 XTX consigue una media muy buena en 1440p y es capaz de llegar a los 67 FPS de media en dicha resolución con trazado de rayos activo. También puede Control en 4K y calidad máxima, puesto que es capaz de mantener una media de 74 FPS, pero al activar el trazado de rayos la media cae a 37 FPS, un nivel aceptable pero no bueno para disfrutar de este juego que, recordamos, no soporta FSR 2 de forma oficial.

Terminamos nuestra ronda de pruebas en juegos con Cyberpunk 2077, uno de los juegos más avanzados y exigentes que existen a día de hoy en PC a nivel técnico. Bajo rasterización la Radeon RX 7900 XTX lo mueve sin problemas tanto en 1440p como en 4K, puesto que roza la barrera de los 60 FPS. Con el FSR 2 en modo calidad podemos mejorar la fluidez y alcanzar los 78 FPS.

Si activamos el trazado de rayos vemos que el impacto en el rendimiento es muy grande, tanto que en 4K la Radeon RX 7900 XTX solo es capaz de llegar a una media de 17 FPS. Resulta imprescindible activar el FSR 2 en modo rendimiento para movernos en una media de 50 FPS. Sé que a simple vista estos resultados pueden parecer malos, pero la verdad es que hay una mejora importante frente a la Radeon RX 6900 XT que, de media, ronda los 10 FPS en 4K con trazado de rayos en demencial.

Radeon RX 7900 XTX frente a GeForce RTX 4080

Los datos de pruebas sintéticas que hemos visto han dejado claro que, con la salvedad de Blender, donde la GeForce RTX 4080 lidera de forma incuestionable, la Radeon RX 7900 XTX se muestra como una solución bastante competitiva. Sin embargo, para determinar realmente en qué nivel se encuentra lo nuevo de AMD frente a dicha tarjeta gráfica de NVIDIA vamos a tomar como referencia los datos de rendimiento que hemos visto en juegos.

En Cyberpunk 2077 con trazado de rayos vemos que la GeForce RTX 4080 consigue 10 FPS más, y que el escalado y la mejora de rendimiento que marca el DLSS 3 es simplemente impresionante. En rasterización gana la Radeon RX 7900 XTX por 4 FPS, pero en cuanto entra en escena el DLSS 3 la victoria vuelve al lado verde.

En Dying Light 2 la GeForce RTX 4080 vuelve a ganar tanto en nativo al activar el DLSS 2, aunque en este título la Radeon RX 7900 XTX escala mucho mejor con el FSR 2. Sin trazado de rayos las diferencias son mucho más pequeñas, pero nos dejan también una victoria a favor de la GeForce RTX 4080.

Con Ghostwire Tokyo tenemos un resultado similar al anterior, al menos en lo que a tendencia se refiere. La diferencia en nativo entre la Radeon RX 7900 XTX y la GeForce RTX 4080 es pequeña, pero el DLSS 2 escala mejor en rendimiento y en trazado de rayos la solución de NVIDIA es más potente.

Con Metro Exodus Enhanced Edition vuelve a quedar claro que la Radeon RX 7900 XTX ha mejorado mucho su rendimiento en trazado de rayos, pero no es suficiente para estar a la altura de la GeForce RTX 4080. No he incluido resultados con DLSS 2 porque no sería justo, ya que este juego no soporta FSR 2 de AMD.

Vamos ahora con Quake II RTX, uno de los grandes abanderados del trazado de rayos. Los resultados que consigue la Radeon RX 7900 XTX son mucho mejores que los de la generación anterior, pero como podemos apreciar en la gráfica no están al nivel de los que consigue la GeForce RTX 4080, que llega casi a doblar su rendimiento.

En Shadow of the Tomb Raider la distancia entre la Radeon RX 7900 XTX y la GeForce RTX 4080 en trazado de rayos es menor, algo que sin duda es muy interesante y que parece indicar que la solución de AMD aguanta mejor el tipo cuando el trazado de rayos es menos exigente, o cuando se aplica a un único elemento.

Vamos a poner orden a todos los números y datos de rendimiento que hemos visto, y a darles el debido contexto utilizando dos gráficas de rendimiento medio que nos permitirán ver mejor cómo se comparan la Radeon RX 7900 XTX y la GeForce RTX 4080. En 4K con trazado de rayos vemos que en nativo la solución gráfica de NVIDIA rinde un 35% más, lo que confirma lo que ya os he dicho en otras ocasiones, que Ada Lovelace está muy por encima de RDNA3 en trazado de rayos, incluso a pesar de la mejora que ha conseguido AMD con esa nueva arquitectura.

Con el DLSS 2 o DLSS 3, según la compatibilidad de cada juego, vemos que la diferencia es todavía mayor entre ambas tarjetas gráficas. Esto vuelve a confirmar algo que también he venido repitiendo activamente, y es que AMD necesita cuanto antes una alternativa real al DLSS 3 de NVIDIA. RDNA3 ya cuenta con hardware dedicado para hacerlo posible, así que debería ponerse manos a la obra.

Si nos vamos al rendimiento en rasterización vemos que la Radeon RX 7900 XTX logra una pequeña victoria frente a la GeForce RTX 4080, pero en cuanto metemos el DLSS 2/DLSS 3 en la ecuación la segunda se aleja claramente y logra mejorar vencer a la Radeon RX 7900 XTX con FSR 2 activado de forma contundente. Esto solo da más fuerza a lo que os he dicho anteriormente, que AMD necesita un rival para hacer frente al DLSS de NVIDIA.

Consumo, temperaturas y escalado de frecuencia

El sistema de refrigeración que ha montado AMD en la Radeon RX 7900 XTX cumple sin problemas, como podemos ver en la gráfica adjunta. Esta tarjeta gráfica nunca superó los 74 grados en mis pruebas, y esto significa que tiene margen térmico para desarrollar el modo turbo de la GPU de una manera bastante agresiva sin que la temperatura sea un obstáculo.

Buen resultado, sin duda, aunque la GeForce RTX 4080 tiene un pico de 65 grados, lo que significa que es 9 grados más fresca que la Radeon RX 7900 XTX. Esto ha sido posible porque NVIDIA ha utilizado un sistema de refrigeración más voluminoso, lo que hace que dicha tarjeta gráfica tenga un tamaño mucho mayor.

En consumo, la Radeon RX 7900 XTX se mantuvo de media dentro de los niveles esperados, es decir, por debajo de los 350 vatios. Sin embargo, en más de una ocasión superó esa media con picos puntuales que en un momento dado, mientras ejecutaba Cyberpunk 2077, alcanzaron los 411 vatios. No tuve problemas de estabilidad con ninguna de mis pruebas, pero debéis tener en cuenta que he utilizado una fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios.

Intuyo que esos picos forman parte de los perfiles de energía que ha utilizado AMD en esta tarjeta gráfica, y como digo en principio no son algo que deba preocuparnos. Con todo, está claro que empañan un poco los valores de consumo general que tiene la Radeon RX 7900 XT, y que la colocan por debajo de la GeForce RTX 4080, cuyo consumo medio en juegos es de 312 vatios.

Por lo que respecta a las frecuencias de trabajo, debo decir que me sorprendió bastante lo bien que escala la Radeon RX 7900 XTX en líneas generales, aunque he apreciado oscilaciones importantes en función del juego utilizado y de la configuración empleada. Cuando no utilizamos ningún tipo de reescalado, la Radeon RX 7900 XTX tiende a mantenerse en la franja de los 2,6 GHz, mientras que al activar el FSR 2, y reducir la calidad de este, sus frecuencias tienden a subir.

Notas finales

La Radeon RX 7900 XTX representa un salto generacional importante frente a la Radeon RX 6900 XT, y en todos los sentidos. Es mucho más potente que esta en rasterización, y AMD no mentía cuando dijo que ha mejorado enormemente el rendimiento en trazado de rayos, ya que su nuevo buque insignia llega a ofrecer hasta un 80% más de rendimiento en trazado de rayos que la generación anterior.

Gracias a esa gran mejora de rendimiento la Radeon RX 7900 XTX consigue tasas de más de 30 FPS en juegos, con trazado de rayos, calidad máxima y 4K, en los que la Radeon RX 6900 XT no llegaba ni siquiera a los 20 FPS, y no se hunde de una manera tan abismal cuando activamos dicho ajuste en juegos exigentes. Es todo un logro que me deja con las ganas de ver de qué será capaz AMD con su próxima generación de tarjetas gráficas, las Radeon RX 8000.

En términos de rendimiento en general, la Radeon RX 7900 XTX raya a un nivel excelente en rasterización y aguanta el tipo en trazado de rayos, pero al final se ve superada claramente por la GeForce RTX 4080. La primera gana en rasterización por una pequeña diferencia, pero pierde por un margen considerable en trazado de rayos, así que al final lo justo es reconocer que es menos potente que la solución de NVIDIA.

El trazado de rayos importa cada vez más, pero creo que este no es su mayor problema, y que el gran enemigo de la Radeon RX 7900 XTX es el DLSS de NVIDIA, ya que como hemos podido ver en esta comparativa es capaz de marcar una diferencia de rendimiento muy grande, y esto hace que al final la diferencia de precio que existe entre la Radeon RX 7900 XTX y la GeForce RTX 4080 se vea claramente difuminada.

En líneas generales AMD ha hecho un buen trabajo con la Radeon RX 7900 XTX, es una tarjeta gráfica que cuesta 100 euros menos que su rival directo, tiene un consumo bastante contenido y un tamaño razonable. También es silenciosa y fresca, cuenta con 24 GB de memoria gráfica, rinde de maravilla en rasterización y ha mejorado notablemente en trazado de rayos.

Sin embargo, no logra superar de forma notable a la GeForce RTX 4080 en rasterización, pierde frente a esta de forma contundente en trazado de rayos, tiene un soporte y un rendimiento inferior en muchas aplicaciones profesionales y no cuenta con nada que compense realmente el valor que ofrece el DLSS 2/DLSS 3. Como hemos dicho, cuesta 100 euros menos que la solución de NVIDIA, y eso hace que sea una opción a tener en cuenta, pero si puedes permitirte pagar ese extra deberías ir directamente a por la GeForce RTX 4080.