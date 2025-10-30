Requisitos de Resident Evil Requiem para PC

El pasado mes de junio publicamos una estimación de los posibles requisitos de Resident Evil Requiem, y hoy por fin Capcom ha publicado los requisitos oficiales. Haciendo una comparativa os puedo confirmar que nuestra estimación fue bastante precisa, ya que acertamos en muchas cosas, incluyendo la tarjeta gráfica mínima y recomendada.

En general, los requisitos de Resident Evil Requiem son muy asequibles, pero dejan claro que se ha producido un salto generacional frente a la entrega anterior, ya que a nivel de hardware es más exigente que Resident Evil 4 Remake, un jugo que de transición que también llegó a PS4.

Esto era justo lo que esperábamos, porque como os conté en su momento en la estimación de requisitos al final Resident Evil Requiem es un juego que parte de la base técnica de Xbox Series S, cuyas especificaciones encajan con las de un PC de gama baja.

También se ha confirmado una versión para Nintendo Switch 2, así que está claro que Capcom ha tenido que ajustar mucho el RE Engine, y que ha dado forma a un juego muy escalable que funcionará sin problemas incluso en PCs modestos.

Requisitos mínimos de Resident Evil Requiem

Windows 11 como sistema operativo.

CPU Intel Core i5-8500 o AMD Ryzen 5 3500. Seis núcleos y Seis hilos.

16 GB de RAM en doble canal.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1660 con 6 GB o AMD Radeon RX 5500 XT con 8 GB.

Almacenamiento requerido no concretado.

DirectX 12.

Capcom no ha dado una estimación de rendimiento, pero estos requisitos deberían ser suficiente para poder moverlo en 1080p con calidad baja o media y mantener 30 FPS estables.

La Radeon RX 5500 XT de 8 GB es más lenta que la GeForce GTX 1660, y posiciona entre esta y la GeForce GTX 1060 de 6 GB.

Requisitos recomendados de Resident Evil Requiem

Windows 11 como sistema operativo.

CPU Intel Core i7-8700 o AMD Ryzen 5 5500. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de RAM en doble canal.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 2060 SUPER con 8 GB o AMD Radeon RX 6600 con 8 GB.

Almacenamiento requerido no concretado.

DirectX 12.

Estos requisitos deberían permitirnos jugar en 1080p con calidad alta manteniendo 60 FPS. No creo que sea suficiente para jugar con calidad máxima a 60 FPS, pero esto dependerá sobre todo del consumo de memoria que tenga el juego.

En este caso no hay ningún error en los requisitos a nivel de equivalencia.

Requisitos recomendados para activar trazado de rayos

El listado de requisitos que ha publicado Capcom en Steam no recoge esta información, pero viendo los recomendados es bastante fácil hacer una estimación de cuáles serán los requisitos recomendados para poder jugar a Resident Evil Requiem en 4K con calidad máxima y trazado de rayos activado:

Windows 11 como sistema operativo.

CPU Intel Core i5-12600K o AMD Ryzen 5 7600. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de RAM en doble canal.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4080 con 16 GB o AMD Radeon RX 9070 XT con 16 GB.

Almacenamiento requerido no concretado.

DirectX 12.

Fecha de lanzamiento y precio

Resident Evil Requiem llegará el 27 de febrero de 2026 a PC, Xbox Series S-Series X, PS5 y Nintendo Switch 2.

La versión estándar tendrá un precio de 69,99 euros, y la versión «deluxe» costará 79,99 euros. La versión «deluxe» incluirá atuendos, como el de Lady Dimitrescu para Grace, aspectos para armas, el filtro de pantalla «apocalypse», el amuleto de Mr. Raccoon, un pack de sonido y un conjunto de archivos para profundizar en la historia de lo ocurrido en Resident Evil 2.

Las reservas ya están abiertas, y nos permitirán conseguir el atuendo de Grace «Apocalipsis».