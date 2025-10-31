ASUS ha anunciado el lanzamiento del ROG Rapture GT-BE19000AI y llega al mercado como el primer router con IA. Según el fabricante, combina «inteligencia revolucionaria, flexibilidad a nivel de plataforma y rendimiento de última generación».

Dice ASUS que estamos en una era donde los juegos, el streaming y los dispositivos domésticos inteligentes exigen más de las redes. Y de ahí el apoyo en la inteligencia artificial, una tecnología que va a terminar llegando a cualquier tipo de dispositivo. Lo del ‘primer router con IA’ no es solo marketing. Y es que ASUS ha instalado una unidad de procesamiento neuronal (NPU) además de la propia CPU de cuatro núcleos. Incluye 4 Gbytes de memoria y 32 Gbytes de almacenamiento interno, unos componentes que no suelen ser usuales en un router y que muestran que estamos ante algo especial.

Cuenta con un sistema de refrigeración avanzado gracias a una placa de aluminio un 30% más gruesa y un recubrimiento de nanocarbono, lo que aumenta la disipación de calor en un 18% en comparación con modelos anteriores. La NPU también dispone de un disipador y almohadillas térmicas para mejorar la refrigeración y garantizar un rendimiento estable de la IA.

El ROG Rapture GT-BE19000AI trabaja sobre Wi-Fi 7 e incluye las prestaciones de la última generación de redes inalámbricas para conexión a Internet. Funciona sobre las tres bandas de uso (2,4, 5 y 6 GHz) con características avanzadas como los canales de 320 MHz, 4096-QAM y agregación de enlaces para escenarios de alta demanda. El resultado es que puede alcanzar velocidades inalámbricas de hasta 19 Gbps.

El router también está muy bien surtido para redes cableadas, con dos puertos Ethernet de 10G y cuatro puertos Ethernet de 2,5G, que pueden proporcionar una capacidad total de hasta 31 Gbps, ideal para gestionar demandas de datos extremas, como juegos, streaming y creación de contenido.

ASUS destaca otra ventaja de incluir una NPU independiente en un router. Y es que permite capacidades como la integración de un motor Docker que permite a los usuarios ejecutar aplicaciones como Home Assistant para la automatización del hogar inteligente o Frigate para el reconocimiento de vídeo mediante IA. El dispositivo admite muchas otras aplicaciones que pueden ejecutarse directamente en el mismo. .

No se ha facilitado precio o disponibilidad para este ROG Rapture GT-BE19000AI, el primer router con IA.