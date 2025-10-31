El navegador web de Samsung llega a PCs con Windows

El navegador web de Samsung llegará a PCs con Windows después de una década centrado exclusivamente en plataformas móviles. La versión ya está disponible en fase beta en EE.UU. y Corea del Sur para computadoras con Windows 10 y Windows 11. La compañía tiene intención de ampliar el lanzamiento a todo el mundo.

No faltan navegadores web en el mercado. Desde el líder absoluto Google Chrome a Firefox, pasando por otros que utilizan la base que proporciona Chromium. A todos ellos se están uniendo los ‘navegadores IA’ que están lanzando las grandes firmas de inteligencia artificial. El Samsung Internet, que así se denomina el desarrollo, quiere una parte de ambos. Y arranca con ventajas al aprovechar una base instalada de dispositivos móviles descomunal, fruto de que la compañía encabece las ventas mundiales de smartphones.

El navegador web de Samsung llega al escritorio

La versión para PCs está diseñada para crear un ecosistema de navegación unificado en toda la gama de productos Samsung, permitiendo a los usuarios disfrutar de una experiencia digital fluida tanto en teléfonos como en ordenadores. Ese grado de sincronización es el principal reclamo para los centenares de millones de consumidores que tienen un móvil de Samsung. Y también a su ecosistema de IA como «una puerta de entrada a la IA verdaderamente ambiental en todo el ecosistema Samsung Galaxy», describen.

El navegador web de Samsung dispone de las características típicas de este tipo de desarrollos. Los usuarios que inicien sesión con su cuenta Samsung podrán acceder a sus marcadores, historial de navegación y contraseñas guardadas sincronizados mediante el servicio de seguridad biométrica Samsung Pass, lo que simplificará la autenticación y el rellenado de formularios en todos los dispositivos.

El navegador también incluye funciones inteligentes con tecnología Galaxy AI, como el Asistente de Navegación, que resume páginas web y traduce contenido al instante. Para quienes alternan entre su teléfono Galaxy y su PC, el navegador les indicará dónde dejaron la navegación, evitando así tener que buscar las pestañas en diferentes dispositivos.

Samsung prevé un futuro en el que su navegador evolucione de una herramienta pasiva a una plataforma inteligente que anticipe las necesidades de los usuarios. «De cara al futuro, las capacidades de Samsung Internet redefinirán la forma en que los usuarios interactúan con la web, evolucionando desde un navegador de PC que espera la entrada de datos hasta una plataforma de IA integrada que comprende a los usuarios al tiempo que protege los datos personales en todos los niveles”, afirma Won-Joon Choi, director de operaciones de la división Mobile eXperience (MX) de Samsung.

Y es que Samsung promete una estricta protección de la privacidad, aspecto clave en navegadores web. En materia de seguridad, el navegador incluye tecnología inteligente antirrastreo para bloquear los intentos de recopilación de datos por parte de terceros y un panel de privacidad en tiempo real para supervisar las protecciones.

Quienes estén interesados ​​en probar la versión beta (usuarios de EE.UU. y Corea por el momento) pueden registrarse en browser.samsung.com/beta. Samsung planea ampliar su disponibilidad a más mercados en las próximas semanas. Aunque no se ha informado de ello en el anuncio, teniendo en cuenta que el navegador web de Samsung admite extensiones de la Chrome Web Store podemos adelantar que el desarrollo utiliza el motor Chromium de Google.