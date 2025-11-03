Noticias
Las Radeon RX 5000 y RX 6000 seguirán recibiendo optimizaciones y soporte
Hace unos días AMD dijo que las Radeon RX 5000 y RX 6000, y todas las gráficas basadas en las arquitecturas RDNA y RDNA 2, iban a entrar en fase de mantenimiento a nivel de drivers. Esto suponía que ya no iban a recibir nuevas optimizaciones ni mejoras, y que solo seguirían recibiendo correcciones de errores y mejoras de seguridad.
El rechazo que esta noticia generó fue enorme, tanto que AMD ha decidido dar marcha atrás, y ha emitido un comunicado oficial donde dice que han escuchado a sus usuarios, y que este no es el final de las Radeon RX 5000 y RX 6000.
¿Qué pasará con las Radeon RX 5000 y RX 6000?
Según AMD, lo que han hecho es una actualización que introduce dos vías o grupos de drivers optimizados, uno para las gráficas RDNA y RDNA 2 y otro para las gráficas RDNA 3 y RDNA 4. Para el usuario, esto significa que:
- Las gráficas RDNA y RDNA 2 seguirán recibiendo soporte en juegos nuevos.
- También seguirán recibiendo mejoras de estabilidad y optimizaciones.
- Si es necesario, recibirán correcciones de errores y de fallos.
La diferencia principal que implica dividir los drivers en dos grupos es que ahora las Radeon RX 5000 y RX 6000 tendrán una línea de drivers propia, estable y fruto de años de experiencia y de cuidadosa optimización, lo que permitirá, según AMD, ofrecer una experiencia superior en juegos.
¿Por qué hace esto AMD?
Porque tienen el objetivo de ofrecer la mejor experiencia a los usuarios de sus tarjetas gráficas, y porque al dividir esas generaciones en dos líneas de drivers sus ingenieros pueden priorizar el lanzamiento de nuevas funciones para las arquitecturas RDNA 3 y RDNA 4, y mantener RDNA y RDNA 2 en una situación estable y optimizada para juegos presentes y futuros.
AMD ha reforzado su compromiso con los jugadores, y asegura que tanto si tenemos una RX 5000 como una RX 9000 seguiremos disfrutando de optimizaciones y de mejoras de rendimiento y de estabilidad.
¿Cómo debes interpretar esto?
Es una buena noticia, porque AMD ha confirmado que todas las gráficas basadas en RDNA y RDNA 2 seguirán recibiendo:
- Soporte en nuevos juegos.
- Optimizaciones en nuevos juegos.
Sin embargo, también se puede leer entre líneas una mala noticia, porque cuando se habla de nuevas funciones, y por tanto de nuevas tecnologías, AMD se refiere específicamente a RDNA 3 y RDNA 4, e indica claramente que mantendrá RDNA y RDNA 2 en una situación estable, es decir, sin grandes cambios.
Esto parece indicar que las próximas tecnologías y los nuevos avances que vimos en FSR Redstone, así como otras mejoras importantes, podrían ser exclusivas de RDNA 3 y RDNA 4, y que no llegarían a las generaciones RDNA y RDNA 2.
