Battlefield 6 está tan bien optimizado que funciona con una CPU AMD FX 9590

El trabajo de optimización que ha hecho Battlefield Studios con Battlefield 6 es admirable. El juego está tan bien hecho que puede funcionar incluso con procesadores de dos núcleos y cuatro hilos, y gracias a una nueva prueba de rendimiento sabemos que también es jugable con un AMD FX 9590.

El AMD FX 9590 es un procesador que fue lanzado en 2013, una época en la que AMD se encontraba en una posición muy complicada, y en la que Intel tenía un dominio absoluto del mercado de CPUs x86-x64. Su rendimiento en juegos estaba a la altura en aquella época, y su consumo era muy elevado.

Este procesador utiliza la arquitectura Piledriver, que no es más que una revisión de la arquitectura Bulldozer. Tiene 8 núcleos, pero cada dos núcleos comparten una unidad de coma flotante y la caché L2, cuenta con 8 MB de caché L3 compartida y tiene una velocidad de 4,7 GHz en modo base y 5 GHz en modo turbo. Su TDP es de 220 vatios.

En su generación competía con el Intel Core i7-4770, pero era más lento en casi todos los escenarios, y perdía por un margen considerable en juegos, lo que hizo que no tuviera el éxito esperado a pesar de que generó mucho interés inicialmente por ser el primer procesador de su clase en llegar a los 5 GHz de casa.

Ha llovido mucho desde entonces, pero el AMD FX 9590 no ha envejecido tan mal gracias a su configuración de 8 núcleos. Esto le ha permitido mover Battlefield 6 en 1080p con una media de entre 30 y 35 FPS en un mapa con 64 jugadores, y a una media de entre 35 y 40 FPS en un mapa con 24 jugadores (más jugadores aumenta la dependencia de la CPU).

Las pruebas de rendimiento se realizaron montando el AMD FX 9590 sobre una placa base ASUS con el chipset FX990 y 16 GB de DDR3 a 1.866 MT/s, acompañada de una tarjeta gráfica Radeon RX 5700 de AMD.

Durante las pruebas de rendimiento el procesador se mantiene casi todo el tiempo al 100% de carga, y podemos ver momentos en los que se producen tirones que afectan a la jugabilidad, así que aunque tengamos medias de 30 FPS o más la experiencia no es del todo aceptable. En cualquier caso, es un logro importante que demuestra que al final la optimización debe ser uno de los pilares de cualquier juego.