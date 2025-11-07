La escasez de memoria afecta a las GeForce RTX 50, podrían subir de precio

Se rumorea que la creciente escasez de memoria, que ya ha hecho que el precio de la DDR4 y de la DDR5 se duplique, podría afectar a la disponibilidad y al precio de la GDDR7. Las GeForce RTX 50 utilizan memoria GDDR7 en casi todas sus versiones (solo la GeForce RTX 5050 utiliza GDDR6), así que esto podría tener un gran impacto en el precio de esas tarjetas gráficas.

Todavía no hay nada confirmado, así que debemos tomar esta información con cautela, ya que es un rumor, pero viendo lo que ha ocurrido con la RAM y teniendo en cuenta la situación actual del mundillo tecnológico con el auge de la IA la verdad es que esta información tiene sentido, y que el precio de la GDDR7 podría subir a corto o medio plazo.

Además de esa posible subida de precio de las GeForce RTX 50, que podría empezar a notarse después de la campaña del Black Friday, también se rumorea que hay una gran escasez de chips de GDDR7 de 3 Gb, y que esta ha sido la razón por la que NVIDIA ha tenido que retrasar el lanzamiento de las GeForce RTX 50 SUPER.

La mayor cantidad de memoria será el principal atractivo de la nueva serie SUPER de NVIDIA, pero para conseguirlo los de verde necesitan disponer de un buen suministro de chips de 3 Gb de GDDR7. Si el suministro no es bueno, o si los precios de esos chips son muy altos, no tiene sentido para NVIDIA lanzar esa nueva línea de tarjetas gráficas.

Aunque la fuente del rumor habla de cancelación de las GeForce RTX 50 SUPER, la verdad es que no podemos ir tan lejos, porque de momento no hay nada que realmente respalde con fuerza esa afirmación, y por tanto no debemos darle más consideración que la de un simple rumor con cierto sentido.

Según las últimas fuentes de confianza que hemos podido ver la presentación de las GeForce RTX 50 SUPER estaría prevista para el CES de 2026, y su lanzamiento se produciría en el primer trimestre del año. Si no vemos ningún movimiento por parte de NVIDIA para esas fechas sí que podríamos empezar a valorar la posibilidad de una cancelación.

Personalmente os recomiendo que si estáis pensando en comprar una tarjeta gráfica aprovechéis la campaña del Black Friday, y que no esperéis más allá de esta campaña, porque cabe la posibilidad de que los precios suban.

En los primeros días de campaña hemos visto ofertas muy buenas, como la GeForce RTX 5060 que estuvo disponible por 249,90 euros. A ese precio, era una buena compra con los ojos cerrados.

Nosotros ya estamos compartiendo artículos especiales con algunas de las mejores ofertas, y en los próximos días reforzaremos esas selecciones con nuevos artículos más completos y muy cuidados. Ya sabéis que seleccionamos personalmente cada oferta, y de manera imparcial.