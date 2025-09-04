GeForce RTX 50 SUPER frente a GeForce RTX 50: especificaciones finales, rendimiento, fecha de lanzamiento y precio

GeForce RTX 50 SUPER es el nombre con el que se conoce a las nuevas tarjetas gráficas que NVIDIA tiene previsto lanzar para «refrescar» su generación actual. Estas no introducirán cambios a nivel de arquitectura ni de proceso de fabricación, serán una renovación menor que ofrecerá mejores prestaciones que la línea actual, como ocurrió en su momento con las GeForce RTX 40 SUPER.

De momento sabemos que NVIDIA lanzará solo tres modelos dentro de la serie GeForce RTX 50 SUPER:

GeForce RTX 5080 SUPER, dentro de la gama alta.

GeForce RTX 5070 TI SUPER, también dentro de la gama alta.

GeForce RTX 5070 SUPER, como nuevo modelo de entrada a la gama alta.

Anteriormente habíamos considerado la posibilidad de que NVIDIA lance también una GeForce RTX 5060 SUPER, pero al final parece que esto no ocurrirá. Es lógico, porque esta tarjeta gráfica podría dejar prácticamente sin sentido a la GeForce RTX 5060 Ti de 8 GB.

Especificaciones de las GeForce RTX 50 SUPER

GeForce RTX 5080 SUPER

84 unidades SM.

10.752 shaders.

336 unidades de texturizado.

112 unidades de rasterizado.

84 núcleos RT de cuarta generación.

336 núcleos tensor de quinta generación.

Bus de 256 bits.

24 GB de memoria GDDR7 a 32 Gbps.

64 MB de caché L2.

TGP de 415 vatios.

GeForce RTX 5070 Ti SUPER

70 unidades SM.

8.960 shaders.

280 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

70 núcleos RT de cuarta generación.

280 núcleos tensor de quinta generación.

Bus de 256 bits.

24 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps.

48 MB de caché L2.

TGP de 350 vatios.

GeForce RTX 5070 SUPER

50 unidades SM.

6.400 shaders.

200 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

50 núcleos RT de cuarta generación.

200 núcleos tensor de quinta generación.

18 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps.

Bus de 192 bits.

48 MB de caché L2.

TGP de 275 vatios.

Rendimiento de las GeForce RTX 50 SUPER frente a GeForce RTX 50

La GeForce RTX 5080 SUPER tendrá el mismo número de shaders que la GeForce RTX 5080, pero contará con 8 GB más de memoria gráfica, y esta será más rápida (funcionará a 2 Gbps más).

Estos cambios, y el posible aumento de la velocidad de reloj de la GPU, harán que la GeForce RTX 5080 SUPER rinda entre un 9% y un 16% más que la GeForce RTX 5080. Hay rumores que dicen que NVIDIA podría retrasar su lanzamiento para montar memoria GDDR7 a 36 Gbps, lo que mejoraría todavía más su rendimiento.

Esas mejoras de rendimiento permitirían a la GeForce RTX 5080 SUPER igualar o superar por poco el desempeño de la GeForce RTX 4090.

La GeForce RTX 5070 Ti SUPER también tendrá el mismo número de shaders que la GeForce RTX 5070 Ti, pero contará con 8 GB más de memoria gráfica y tendrá mayores frecuencias de reloj. La mejora de rendimiento podría ser de entre un 7% y un 11%, lo que significa que no igualará a la GeForce RTX 5080, y que rendirá entre un 8% y un 5% menos que esta.

La GeForce RTX 5070 SUPER va a ser la única que sí traerá una mayor cantidad de shaders, ya que subirá de los 6.144 hasta los 6.400. Esto son 256 shaders más, pero sin duda el cambio más importante será el aumento de capacidad de la memoria gráfica, que pasará de los 12 GB a los 18 GB.

Se espera una mejora de rendimiento de entre un 8% y un 12% frente a la GeForce RTX 5070, aunque la diferencia será más grande en aquellos escenarios en los que 12 GB de VRAM no sean suficiente, y estará mejor preparada para mover juegos en 4K con calidad máxima.

En resumen, y para que lo tengas todo claro:

La GeForce RTX 5080 SUPER será entre un 9% y un 16% más potente que la RTX 5080, y tendrá 8 GB más de VRAM.

La GeForce RTX 5070 TI SUPER será entre un 7% y un 11% más potente que la RTX 5070 Ti, y tendrá 8 GB más de VRAM.

La GeForce RTX 5070 SUPER será entre un 8% y un 12% más potente que la RTX 5070, y tendrá 6 GB más de VRAM.

Precio de las GeForce RTX 50 SUPER

Los últimos rumores que vimos decían que estas nuevas tarjetas gráficas tendrán un precio más bajo de lo esperado, y que podrían llegar al mercado por el mismo precio que las GeForce RTX 50. Sería una excelente noticia, pero también se baraja la posibilidad de que acaben siendo un poco más caras, algo que sería lógico teniendo en cuenta los aumentos en la cantidad de memoria gráfica.

Todavía no hay nada decidido, pero partiendo de todo lo que hemos visto hasta ahora estos podrían ser los precios de estas nuevas tarjetas gráficas de NVIDIA:

GeForce RTX 5080 SUPER: entre 999 y 1.199 dólares. En España se convertirían en 1.049-1.249 euros, IVA incluido.

GeForce RTX 5070 Ti SUPER: entre 749 y 799 dólares. En España esas cifras equivalen a 779-849 euros, IVA incluido.

GeForce RTX 5070 SUPER: entre 549 y 599 dólares. En España se podrían convertir en 569-629 euros, IVA incluido.

Fecha de lanzamiento, ¿y qué ocurrirá con las GeForce RTX 50?

Tenemos dos posibles fechas de lanzamiento, finales de 2025 y primer trimestre de 2026. Ambas fechas tienen sentido y son perfectamente creíbles, así que ninguna tiene más credibilidad que la otra. Todo dependerá de NVIDIA, y de la prisa que la compañía tenga por lanzar esas nuevas tarjetas gráficas.

Si esperabas que NVIDIA mantuviera las GeForce RTX 5080 y GeForce RTX 5070 Ti y que estas dos bajasen mucho de precio tengo malas noticias, porque esto no va a suceder. La compañía piensa repetir la estrategia que siguió en su momento cuando lanzó las GeForce RTX 40 SUPER.

Cuando se lancen las GeForce RTX 50 SUPER las GeForce RTX 5080 y GeForce RTX 5070 Ti serán descatalogadas gradualmente, lo que significa que dejarán de estar disponibles cuando su stock se agote. Con esta estrategia NVIDIA quiere dejar paso a los modelos SUPER, y es algo positivo, porque ofrecen un valor más interesante.

Se espera que ambas tarjetas gráficas inicien su final de ciclo de vida a nivel de producción en octubre, lo que me hace pensar en un lanzamiento entre diciembre de 2025 y enero de 2026, como máximo, ya que el stock de esas tarjetas gráficas podría drenarse con bastante rapidez.

La GeForce RTX 5070 no correrá la misma suerte. No hay ninguna información que diga que esta tarjeta gráfica va a entrar también en el final de su ciclo de vida en octubre, lo que significa que NVIDIA piensa mantenerla en el mercado junto con la GeForce RTX 5070 SUPER.

Esa coexistencia tiene su lógica. La GeForce RTX 5070 se mantendría como una opción para jugar en 1440p con todas las garantías y un precio inferior al de la GeForce RTX 5070 SUPER, que se colocaría como una opción superior capaz de mover juegos en 4K con todas las garantías con un precio mayor. Ambas se diferenciarían perfectamente, y tendrían su propio espacio en el mercado.