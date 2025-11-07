Noticias
Mi experiencia con el FRITZ!Repeater 1200 AX tras diez meses de uso
El pasado mes de febrero compartimos con vosotros un análisis del FRITZ!Repeater 1200 AX, un repetidor Wi-Fi que ocupa una posición muy importante dentro del catálogo de FRITZ!, ya que se perfila como una de las soluciones más atractivas en relación calidad-precio.
En el análisis os contamos que este repetidor:
- Ofrece un buen rendimiento.
- Es fácil de instalar y de configurar.
- Se integra en un buen ecosistema de software, gracias a las aplicaciones gratuitas de FRITZ!.
- Es doble banda y compatible con Wi-Fi 6.
- Ofrece un buen valor precio-prestaciones.
Ese análisis lo publicamos tras probar el repetidor durante unas semanas, ¿pero cómo ha sido mi experiencia tras utilizarlo durante más de diez meses?
Sé que a muchos de nuestros lectores les importa mucho la experiencia de uso de este tipo de dispositivos a medio y largo plazo, y es lógico, porque es ahí cuando realmente podemos ver si el repetidor es capaz de aguantar el tipo, si realmente es fiable, y si ha podido funcionar sin ningún problema a pesar de estar trabajando en régimen de 24/7 durante casi un año.
Conozco casos de personas que han comprado repetidores y que a los pocos meses han empezado a tener problemas con ellos, como por ejemplo pérdidas constantes de conexión, reinicios, bajo rendimiento e incluso algunos dejaron de funcionar y tuvieron que hacer uso de la garantía.
El precio no es lo único que importa
No todos los repetidores son iguales, y no me refiero solo al nivel de prestaciones que pueden ofrecer, sino también a la calidad de estos. Comprar repetidores baratos normalmente equivale a adquirir un producto de bajada calidad que no ofrecerá el rendimiento que esperamos, y que nos acabará dando importantes quebraderos de cabeza.
Uno de los casos más interesantes que os puedo contar fue el de un amigo que alquila casas rurales. Para ofrecer Wi-Fi a los huéspedes utiliza repetidores Wi-Fi, y a finales del año pasado hizo una renovación eligiendo una marca de dudosa reputación porque el coste total era muy bajo, y muy atractivo.
La renovación no salió como esperaba. Los repetidores le dieron problemas, sobre todo de desconexión y pérdida de la señal, a pesar de que estaban colocados dentro del rango óptimo, es decir, a pesar de que no forzó el alcance. Tiene pendiente volver a cambiarlos, y en su próxima renovación tiene claro que se elegirá una marca fiable y de confianza, aunque tenga que pagar más.
Esto me dio la idea de dar forma a este artículo para contaros cómo me han ido las cosas con el FRITZ!Repeater 1200 AX tras esos más de 10 meses de uso intensivo. Antes de nada, un poco de contexto necesario:
- El repetidor está conectado a un enchufe en el salón, a una distancia razonable del router, y con pocos obstáculos por el camino. La recepción de la señal es óptima, no está forzada.
- La integración con el router, un FRITZ!Box 5690 Pro, se hizo de forma automática, dejando la configuración por defecto, y creando una red mallada que alterna entre bandas y dispositivos de forma inteligente.
- En el salón se conectan la Smart TV, dos smartphones, una tablet y ocasionalmente uno o dos portátiles.
El FRITZ!Repeater 1200 AX ha estado encendido sin descanso, nunca se ha reiniciado, y nunca ha dado ningún problema. Los valores de rendimiento que ofrece son óptimos tanto en la banda de 5 GHz como en la de 2,4 GHz, y por su ubicación me ha permitido acabar con dos zonas en las que el alcance del router en la banda de 5 GHz era muy limitado.
Las aplicaciones dedicadas que ofrece FRITZ! me permiten controlarlo cómodamente desde el smartphone, y con ellas he podido ir cambiando la prioridad del tráfico en tiempo real en función del dispositivo que esté utilizando en cada momento. Por ejemplo, cuando estamos viendo una serie o una película priorizo la Smart TV, y cuando estamos con los smartphones doy prioridad a estos dos dispositivos.
Mi experiencia ha sido muy positiva, y espero poder actualizarla cuando cumpla dos años utilizando el FRITZ!Repeater 1200 AX. Si queréis haceros un él podéis encontrarlo en la tienda oficial de FRITZ! con cinco años de garantía y envío gratis.