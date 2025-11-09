Sony define el futuro de PS6: será un PC consolizado con dos tecnologías clave

Mark Cerny, ingeniero jefe de hardware en PlayStation y responsable de las arquitecturas y del diseño a nivel de componentes de PS4, PS4 Pro, PS5 y PS5 Pro, ha dicho en una reciente entrevista con Digital Foundry que PS6 no será revolucionaria por potencia bruta en rasterizado, y que su futuro y su potencial estarán definidos por el trazado de rayos y el aprendizaje profundo.

Esas son las dos tecnologías que van a marcar el gran salto entre la generación actual de consolas y PS6. Cuando se le preguntó dónde quedaría el salto en rasterización Cerny dijo que este tema también es importante, pero se limitó a indicar que harán las mejoras «que sean posibles». No va a quedar en segundo plano, pero indica que tampoco nos va a sorprender.

Sony y AMD están trabajando juntas en Project Amethyst, y ya conocemos tres de las tecnologías que van a definir las capacidades de PS6: «Neural Arrays», «Radiance Cores» y compresión universal. La primera permite que todas las unidades de computación de la GPU trabajen como un bloque único, mejorando el rendimiento en IA, y los segundos son núcleos de nueva generación para trazado de rayos.

Todas esas tecnologías estarán presentes en la arquitectura RDNA 5, pero sin duda la compresión universal es una de las más interesantes, y de las que más dudas ha generado. Según Mark Cerny, con ella se podrán comprimir numerosos elementos en juegos para reducir el consumo de ancho de banda y de memoria, mejorando el rendimiento.

La idea que plantea Cerny es la misma que vimos en 2018 con la llegada de las GeForce RTX 20 a PC: trazado de rayos para mejorar la calidad gráfica y el realismo en juegos a través de la iluminación, y uso de inteligencia artificial para contrarrestar el impacto que el trazado de rayos tiene a nivel de rendimiento, aunque esta última con un enfoque más avanzado y acorde a los tiempos que corren.

El ingeniero también ha reconocido que con PS6 ya no están trabajando en tecnologías exclusivas para la consola, sino que están colaborando con AMD para desarrollar todo el nuevo ecosistema de hardware y de tecnologías sobre el que se apoyará dicha consola. Ese hardware, y ese ecosistema de tecnologías, también estarán disponibles en otras consolas y en PC, según el propio Cerny.

Esto nos dice algo muy importante, y es que PS6 será, más que nunca, un PC consolizado, al igual que Xbox Next. Con PS4 se acabó el uso de hardware especializado no disponible en PC, como el procesador Cell de PS3 o el Emotion Engine de PS2. En general todas las consolas han seguido el mismo camino, y es lógico, porque es el más sencillo, y el más rentable.