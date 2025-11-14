Half-Life 3, ¿presentación inminente?

Half-Life 3 podría ganar el título de ‘juego más esperado de la historia’. Rumoreado desde hace una década, han sido múltiples los indicios que de su desarrollo han ido llegando por vías oficiales y oficiosas, pero nunca se ha concretado una fecha de lanzamiento. Ahora nos llega un nuevo indicio que deja entrever que su anuncio oficial podría estar cercano.

Valve ha anunciado esta semana una importante actualización de su catálogo de hardware propio, con tres nuevos dispositivos de juego: la máquina de escritorio Steam Machine 2, el mando Steam Controller 2 y el visor de realidad virtual Steam Frame. Pero parece que no ha terminado con los anuncios.

Curiosamente, la página de Valve en la tienda de Steam muestra cinco próximos lanzamientos. Cuatro de ellos aparecen claramente listados, tres de ellos el nuevo hardware y el cuarto es Deadlock. Sin embargo, un quinto producto no se encuentra por ningún lado. Al usar los filtros, dos de ellos están categorizados como «Juego» y «Software». Si bien el filtro de software no muestra ningún resultado más allá del Deadlock, sugiere que hay otro juego en desarrollo que, por ahora, se ha mantenido oculto o no listado.

Algunos medios aseguran que se trata de Half-Life 3. Desde hace muchos años circulan rumores y filtraciones sobre la existencia y el desarrollo de este juego que seguiría al Half-Life 2 (un juego excepcional convertido en título de culto por muchos de los que lo disfrutamos) y que completaría la trilogía más allá de los títulos en paralelo que se han venido lanzando y novedades de interés como el Half-Life: Alyx, un videojuego de realidad virtual ambientado entre los eventos de Half-Life y Half-Life 2.

El pasado febrero un análisis de datos de una actualización del DOTA 2 reveló indicios de HLX, que se cree es el nombre en clave interno de Half-Life 3. En mayo, la misma fuente informó que el juego estaba en fase de pruebas y que era jugable de principio a fin. Lo último que se supo fue que el juego se anunciaría en noviembre para una presentación oficial en los Game Awards de diciembre.

El título oculto en el catálogo de Valve, incluido junto a los nuevos dispositivos de hardware, encajaría en estas fechas. Sin embargo, hace tiempo que la compañía no ha realizado ninguna declaración oficial sobre el juego y el jefazo Gabe Newell ya advirtió que no lanzarían nuevas entregas de Half-Life por vender juegos (ya venden una millonada en Steam) sino que llegaría para avanzar en su ecosistema. Half-Life Alyx llegó como puerta de entrada a la realidad virtual y el Half-Life 3 sería el título ideal para mostrar las capacidades de la nueva Steam Machine 2. Veremos.