Call of Duty: Black Ops 7 tiene unos requisitos muy bajos. Es lógico, porque la base técnica de este juego parte de la generación anterior de consolas, es decir, fue programado para funcionar en PS4 y Xbox One. Aunque esto es positivo para los jugadores que tienen PCs modestos también tiene un lado negativo, y es que técnicamente está muy por debajo de Battlefield 6.

No necesitamos un PC potente para jugar bien a Call of Duty: Black Ops 7, ¿pero es posible jugarlo en una consola portátil? La respuesta es que sí, aunque hay un «pero», y es que como este juego requiere chip TPM 2.0 o equivalente y arranque seguro solo funciona en aquellas consolas portátiles que están basadas en Windows 11.

Call of Duty: Black Ops 7 no funciona en la Steam Deck precisamente por eso, porque su sistema operativo es SteamOS, pero sí que se puede ejecutar sin problemas en otras consolas como la ASUS ROG Ally.

En TechPowerUp han publicado una prueba de rendimiento de Call of Duty: Black Ops 7 en la ASUS ROG Ally X y en la ROG Xbox Ally X, y los resultados encajan con lo que podíamos esperar tras ver cómo funciona en PC.

En la ROG Xbox Ally X, con el juego en calidad baja y resolución 720p, la media de rendimiento es de 82 FPS con el modo de 25 vatios, y de 62 FPS con el modo de 15 vatios. En la ASUS ROG Ally X tenemos, con esa misma configuración, 77 FPS en modo de 25 vatios y 48 FPS con el modo de 15 vatios.

La diferencia más importante entre ambas está en el modo de 15 vatios. La ROG Xbox Ally X rinde mucho mejor con dicho modo que la ASUS ROG Ally X, y consigue una experiencia mucho más fluida, porque el salto de 48 FPS a 62 FPS es significativo, y más en un juego como este, donde la acción es bastante rápida.

Si queremos jugar en 1080p y conseguir 60 FPS tendremos que recurrir a reescalado. La ROG Xbox Ally X puede conseguir ese objetivo con Intel XeSS en modo calidad y ajustes gráficos en modo equilibrado (texturas en medio), pero utilizando el modo de 30 vatios. Con el modo de 25 vatios deberíamos utilizar el reescalado en modo equilibrado.

Con la ASUS ROG Ally X podremos utilizar también el modo de calidad equilibrado y texturas en medio con Intel XeSS en modo calidad y conseguir 60 FPS, pero en este caso nos tendremos que conformar con resolución 900p.