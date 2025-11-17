El precio de las Radeon RX 9000 va a subir

El aumento del coste de la DRAM ha afectado mucho al precio de la RAM, y también al de la memoria gráfica. Según la fuente este aumento de los costes es tan grande que AMD empezará a trasladarlo a los mayoristas, lo que significa que el coste de sus packs de GPU y VRAM será mayor. Se espera que estos a su vez lo repercutan a los usuarios subiendo el precio de las Radeon RX 9000.

No es la primera vez que sube el precio de las Radeon RX 9000, aunque la subida ocurrida en octubre de este año fue muy pequeña, y esto hizo que su impacto fuese casi nulo en el consumidor final. Esta vez no vamos a tener la misma suerte, porque se habla de un aumento de costes notable que afecta a la GDDR7 y a la GDDR6.

Esto quiere decir que todas las tarjetas gráficas Radeon RX 9000 se verán afectadas por ese aumento de los costes, y que todos los modelos acabarán subiendo de precio. Todavía no tenemos cifras concretas, así que no sabemos en qué porcentaje aumentarán los precios de esas tarjetas gráficas, y tampoco se ha concretado cuándo se empezará a aplicar esa subida.

Con todo, creo que por las fechas en las que nos encontramos lo más probable es que la subida de precios no empiece a afectarnos hasta que terminen el Black Friday y la campaña de Navidad. Esta previsión nos llevaría al primer trimestre de 2026 como fecha en la que empezaríamos a notar esa subida de precios.

La fuente afirma que AMD ya ha avisado a sus socios de esta próxima subida de precios. Se rumorea también que este aumento del precio de la memoria gráfica afectará igualmente a NVIDIA, y que el precio de sus GeForce RTX 50 acabará subiendo irremediablemente, y que podría ser más marcado que el de NVIDIA por el mayor precio de la GDDR7.

Las previsiones no pintan bien, así que os repito lo que ya os he comentado anteriormente: si necesitáis una tarjeta gráfica o un kit de RAM aprovechad las ofertas de este Black Friday, porque es muy probable que a principios de 2026 se acabe produciendo una subida de precios importante si continúa la escasez de DRAM.