Call of Duty Black Ops 7 vende un 63% menos que Battlefield 6

Activision Blizzard tenía miedo de que Call of Duty Black Ops 7 no fuese capaz de superar el éxito de Battlefield 6. Tras haber probado ambos juegos puedo decir que entiendo perfectamente ese miedo, y que desde luego estaba más que justificado, pero la única culpable es la propia Activision Blizzard, que ha creado un juego mediocre.

Eso es Call of Duty Black Ops 7, y siendo generosos, porque lo único que salva a este juego de ser un horror absoluto es el divertido modo zombis y su multijugador, que a pesar de ser más de lo mismo mantiene un alto grado de diversión. El apartado técnico es muy flojo, consecuencia de mantener el motor gráfico de entregas anteriores, y de seguir dando soporte a Xbox One y PS4 solo para vender más copias y hacer más dinero.

Como os conté hace unos días, los jugadores han reaccionado de forma muy negativa a esta nueva entrega. En Steam las críticas a Call of Duty Black Ops 7 son mayormente negativas, y sus ventas en Europa están siendo más bajas de lo esperado. Según los últimos datos de mercado, el juego vendió en su semana de lanzamiento, que es la más importante para un juego, un 63% menos que Battlefield 6, y un 50% menos que Call of Duty Black Ops 6.

A pesar de esos malos resultados, esta nueva entrega ha logrado colocarse en el primer puesto como juego más vendido y juego con mayores ingresos en Europa en la semana del 10 al 16 de noviembre.

Juegos más vendidos en Europa en la semana del 10 al 16 de noviembre:

Call of Duty: Black Ops 7. Anno 117: Pax Romana. EA Sports FC 26. Battlefield 6. Pokemon Legends Z-A. Grand Theft Auto V. Hogwarts Legacy. Ghost of Yotei. Red Dead Redemption 2. Kingdom Come: Deliverance 2.

Juegos con mayores ingresos en Europa en la semana del 10 al 16 de noviembre:

Call of Duty: Black Ops 7. Anno 117: Pax Romana. EA Sports FC 26. Battlefield 6. Pokemon Legends Z-A. Ghost of Yotei. Football Manager 26. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2. Kingdom Come: Deliverance 2. Grand Theft Auto V.

Sin embargo, si miramos la lista de los 10 juegos más vendidos y de los 10 juegos con mayores ingresos veremos algo interesante, y es que Battlefield 6, a pesar de haber llegado hace ya más de un mes, se mantiene en cuarta posición, algo muy revelador que confirma que su éxito no ha sido algo pasajero, y que sigue teniendo mucho tirón.

Personalmente, si tuviera que elegir entre Call of Duty Black Ops 7 y Battlefield 6 tengo claro que me quedaría con el segundo. Ninguno de los dos tiene un modo campaña que realmente valga la pena, pero Battlefield 6 es mucho más espectacular técnicamente, y su multijugador, cargado de destrucción y con vehículos, está a otro nivel.